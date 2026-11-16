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"Денег больше нет": Ле Пен предупредила посла Украины о прекращении финансовой помощи

"Денег больше нет": Ле Пен предупредила посла Украины о прекращении финансовой помощи - 16.11.2026 Украина.ру

"Денег больше нет": Ле Пен предупредила посла Украины о прекращении финансовой помощи

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен уведомила украинского посла в Париже о невозможности дальнейшей финансовой поддержки Киева в случае ее победы на выборах в мае 2027 года. По данным Reuters, такое решение продиктовано текущим состоянием государственных финансов республики

2026-11-16T20:56

2026-11-16T20:56

2026-11-16T20:56

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При этом политик уточнила, что Париж выполнит уже закрепленные за ним обязательства по 90-миллиардному кредиту Евросоюза для Украины, однако не сможет присоединиться к программам по выделению каких-либо дополнительных средств."Денег на военную помощь Украине у Франции больше нет", — заявила кандидат в президенты.Двумя днями ранее Le Monde писала, что в случае победы на президентских выборах Ле Пен пообещала свернуть поддержку Киева не позднее чем через шесть месяцев после вступления в должность."В действительности вопрос финансирования Украины — это проблема, которая сейчас сотрясает Европу", — сказала она.Кроме того, глава французских правых отказалась от приглашения Зеленского посетить Киев. Как пишет издание, политик дала понять, что в лучшем случае готова к диалогу с ним на нейтральной территории — в Брюсселе.Напомним, что на днях о прекращении финансирования Киева по схожим причинам официально заявила Болгария. Подробнее – в материале Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, франция, марин ле пен, reuters, ес, украина.ру