"Денег больше нет": Ле Пен предупредила посла Украины о прекращении финансовой помощи - 16.11.2026 Украина.ру
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"Денег больше нет": Ле Пен предупредила посла Украины о прекращении финансовой помощи
"Денег больше нет": Ле Пен предупредила посла Украины о прекращении финансовой помощи - 16.11.2026 Украина.ру
"Денег больше нет": Ле Пен предупредила посла Украины о прекращении финансовой помощи
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен уведомила украинского посла в Париже о невозможности дальнейшей финансовой поддержки Киева в случае ее победы на выборах в мае 2027 года. По данным Reuters, такое решение продиктовано текущим состоянием государственных финансов республики
2026-11-16T20:56
2026-11-16T20:56
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При этом политик уточнила, что Париж выполнит уже закрепленные за ним обязательства по 90-миллиардному кредиту Евросоюза для Украины, однако не сможет присоединиться к программам по выделению каких-либо дополнительных средств."Денег на военную помощь Украине у Франции больше нет", — заявила кандидат в президенты.Двумя днями ранее Le Monde писала, что в случае победы на президентских выборах Ле Пен пообещала свернуть поддержку Киева не позднее чем через шесть месяцев после вступления в должность."В действительности вопрос финансирования Украины — это проблема, которая сейчас сотрясает Европу", — сказала она.Кроме того, глава французских правых отказалась от приглашения Зеленского посетить Киев. Как пишет издание, политик дала понять, что в лучшем случае готова к диалогу с ним на нейтральной территории — в Брюсселе.Напомним, что на днях о прекращении финансирования Киева по схожим причинам официально заявила Болгария. Подробнее – в материале Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, франция, марин ле пен, reuters, ес, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Франция, Марин Ле Пен, Reuters, ЕС, Украина.ру

"Денег больше нет": Ле Пен предупредила посла Украины о прекращении финансовой помощи

20:56 16.11.2026
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкОткрытие предвыборного штаба Марин Ле Пен в Париже
Открытие предвыборного штаба Марин Ле Пен в Париже - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен уведомила украинского посла в Париже о невозможности дальнейшей финансовой поддержки Киева в случае ее победы на выборах в мае 2027 года. По данным Reuters, такое решение продиктовано текущим состоянием государственных финансов республики
При этом политик уточнила, что Париж выполнит уже закрепленные за ним обязательства по 90-миллиардному кредиту Евросоюза для Украины, однако не сможет присоединиться к программам по выделению каких-либо дополнительных средств.
"Денег на военную помощь Украине у Франции больше нет", — заявила кандидат в президенты.

Двумя днями ранее Le Monde писала, что в случае победы на президентских выборах Ле Пен пообещала свернуть поддержку Киева не позднее чем через шесть месяцев после вступления в должность.
"В действительности вопрос финансирования Украины — это проблема, которая сейчас сотрясает Европу", — сказала она.
Кроме того, глава французских правых отказалась от приглашения Зеленского посетить Киев. Как пишет издание, политик дала понять, что в лучшем случае готова к диалогу с ним на нейтральной территории — в Брюсселе.

Напомним, что на днях о прекращении финансирования Киева по схожим причинам официально заявила Болгария. Подробнее – в материале Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета на сайте Украина.ру.
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