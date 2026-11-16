https://ukraina.ru/20261116/es-rasshiril-sanktsii-lantratova-anonsirovala-masshtabnyy-obmen-plennymi-itogi-16-noyabrya-1084534076.html

ЕС расширил санкции, Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными. Итоги 16 ноября

ЕС расширил санкции, Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными. Итоги 16 ноября - 16.11.2026 Украина.ру

ЕС расширил санкции, Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными. Итоги 16 ноября

Главы МИД ЕС согласовали новые санкции против 145 физических и юридических лиц, включая банки, компании теневого флота и главу RWB Татьяну Ким. Одновременно омбудсмен Яна Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными — более тысячи человек с каждой стороны

2026-11-16T18:00

2026-11-16T18:00

2026-11-16T18:00

эксклюзив

россия

брюссель

москва

владимир путин

вооруженные силы украины

евросоюз

ес

владимир мединский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103359/88/1033598897_0:104:4000:2354_1920x0_80_0_0_d4657e733c6d1e71871fb66f946a2e40.jpg

ЕС расширил санкции: 145 новых целей, включая Татьяну КимГлавы МИД Евросоюза согласовали добавление в санкционные списки 145 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Санкции в отношении 145 людей и организаций только что были утверждены", — сказал он журналистам в Брюсселе. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее сообщала, что в списки включат банки и компании, которые Брюссель связывает с теневым флотом. Кроме того, под новые ограничения может попасть основательница Wildberries и глава объединённой компании RWB Татьяна Ким — по данным EUobserver, её планируют внести в чёрный список как самую богатую женщину России.Это уже 22-й пакет санкций, который министры утвердили 12 октября, и он был назван крупнейшим расширением с 2022 года. Однако, как неоднократно отмечали в Кремле, российская экономика давно адаптировалась к западному давлению и выработала "определённый иммунитет". Президент Владимир Путин указывал, что против России ввели более 30 тысяч ограничений — почти вдвое больше, чем против всех остальных государств вместе взятых. Очередной раунд санкций — лишь демонстрация бессилия Брюсселя, который не может предложить ничего, кроме новых списков, пока Москва продолжает укреплять суверенитет.Лантратова анонсировала большой обмен пленными: более 1000 человек с каждой стороныУполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что готовится крупный обмен пленными между Россией и Украиной. "Мы регулярно на связи с Дмитрием Валерьевичем (Лубинцом. —ред.). У нас готовится большой обмен", — сказала она журналистам. Напомним, в Абу-Даби 10–11 ноября прошли переговоры Москвы, Вашингтона и Киева, где глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достигнутой договорённости о масштабном обмене. Первый замглавы управления информации Генштаба Александр Зорин уточнял, что в списки включат более тысячи человек с каждой стороны, а сам обмен может состояться в ближайшие недели.Предыдущий обмен прошёл 23 октября: тогда в Россию вернулись 207 бойцов, столько же военных передали Украине. Нынешний обмен станет крупнейшим за время конфликта. Это свидетельствует о том, что гуманитарный трек работает даже на фоне продолжающихся боевых действий и новых санкций. Военные итоги: потери ВСУ за сутки превысили 1165 человекМинобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 16 ноября. Группировка "Север" улучшила тактическое положение: нанесено поражение трём механизированным бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде теробороны в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял до 195 военнослужащих, ББМ, 13 автомобилей и станцию РЭБ. "Запад" улучшил положение по переднему краю: потери ВСУ до 220 военных, 3 ББМ, 18 автомобилей, РСЗО "Град" и станция РЭБ. "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи: ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, ББМ, 30 автомобилей и два орудия. "Центр" продолжал активные наступательные действия: потери украинских формирований до 330 военнослужащих, танк, 2 ББМ и 6 автомобилей. "Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих и 9 автомобилей. "Днепр" улучшил положение, уничтожив до 15 военнослужащих и 19 автомобилей.Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 141 районе. Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 2049 беспилотников самолётного типа. Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 1165 человек. О других атаках противника - в материале Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области на сайте Украина.ру.

россия

брюссель

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Мария Илащук

Мария Илащук

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Илащук

эксклюзив, россия, брюссель, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, ес, владимир мединский