ЕС расширил санкции, Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными. Итоги 16 ноября - 16.11.2026 Украина.ру
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ЕС расширил санкции, Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными. Итоги 16 ноября
ЕС расширил санкции, Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными. Итоги 16 ноября - 16.11.2026 Украина.ру
ЕС расширил санкции, Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными. Итоги 16 ноября
Главы МИД ЕС согласовали новые санкции против 145 физических и юридических лиц, включая банки, компании теневого флота и главу RWB Татьяну Ким. Одновременно омбудсмен Яна Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными — более тысячи человек с каждой стороны
2026-11-16T18:00
2026-11-16T18:00
эксклюзив
россия
брюссель
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
евросоюз
ес
владимир мединский
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ЕС расширил санкции: 145 новых целей, включая Татьяну КимГлавы МИД Евросоюза согласовали добавление в санкционные списки 145 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Санкции в отношении 145 людей и организаций только что были утверждены", — сказал он журналистам в Брюсселе. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее сообщала, что в списки включат банки и компании, которые Брюссель связывает с теневым флотом. Кроме того, под новые ограничения может попасть основательница Wildberries и глава объединённой компании RWB Татьяна Ким — по данным EUobserver, её планируют внести в чёрный список как самую богатую женщину России.Это уже 22-й пакет санкций, который министры утвердили 12 октября, и он был назван крупнейшим расширением с 2022 года. Однако, как неоднократно отмечали в Кремле, российская экономика давно адаптировалась к западному давлению и выработала "определённый иммунитет". Президент Владимир Путин указывал, что против России ввели более 30 тысяч ограничений — почти вдвое больше, чем против всех остальных государств вместе взятых. Очередной раунд санкций — лишь демонстрация бессилия Брюсселя, который не может предложить ничего, кроме новых списков, пока Москва продолжает укреплять суверенитет.Лантратова анонсировала большой обмен пленными: более 1000 человек с каждой стороныУполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что готовится крупный обмен пленными между Россией и Украиной. "Мы регулярно на связи с Дмитрием Валерьевичем (Лубинцом. —ред.). У нас готовится большой обмен", — сказала она журналистам. Напомним, в Абу-Даби 10–11 ноября прошли переговоры Москвы, Вашингтона и Киева, где глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достигнутой договорённости о масштабном обмене. Первый замглавы управления информации Генштаба Александр Зорин уточнял, что в списки включат более тысячи человек с каждой стороны, а сам обмен может состояться в ближайшие недели.Предыдущий обмен прошёл 23 октября: тогда в Россию вернулись 207 бойцов, столько же военных передали Украине. Нынешний обмен станет крупнейшим за время конфликта. Это свидетельствует о том, что гуманитарный трек работает даже на фоне продолжающихся боевых действий и новых санкций. Военные итоги: потери ВСУ за сутки превысили 1165 человекМинобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 16 ноября. Группировка "Север" улучшила тактическое положение: нанесено поражение трём механизированным бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде теробороны в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял до 195 военнослужащих, ББМ, 13 автомобилей и станцию РЭБ. "Запад" улучшил положение по переднему краю: потери ВСУ до 220 военных, 3 ББМ, 18 автомобилей, РСЗО "Град" и станция РЭБ. "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи: ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, ББМ, 30 автомобилей и два орудия. "Центр" продолжал активные наступательные действия: потери украинских формирований до 330 военнослужащих, танк, 2 ББМ и 6 автомобилей. "Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих и 9 автомобилей. "Днепр" улучшил положение, уничтожив до 15 военнослужащих и 19 автомобилей.Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 141 районе. Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 2049 беспилотников самолётного типа. Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 1165 человек. О других атаках противника - в материале Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области на сайте Украина.ру.
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Мария Илащук
Мария Илащук
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, россия, брюссель, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, ес, владимир мединский
Эксклюзив, Россия, Брюссель, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, ЕС, Владимир Мединский

ЕС расширил санкции, Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными. Итоги 16 ноября

18:00 16.11.2026
 
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главы МИД ЕС согласовали новые санкции против 145 физических и юридических лиц, включая банки, компании теневого флота и главу RWB Татьяну Ким. Одновременно омбудсмен Яна Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными — более тысячи человек с каждой стороны
ЕС расширил санкции: 145 новых целей, включая Татьяну Ким
Главы МИД Евросоюза согласовали добавление в санкционные списки 145 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Санкции в отношении 145 людей и организаций только что были утверждены", — сказал он журналистам в Брюсселе.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее сообщала, что в списки включат банки и компании, которые Брюссель связывает с теневым флотом. Кроме того, под новые ограничения может попасть основательница Wildberries и глава объединённой компании RWB Татьяна Ким — по данным EUobserver, её планируют внести в чёрный список как самую богатую женщину России.
Это уже 22-й пакет санкций, который министры утвердили 12 октября, и он был назван крупнейшим расширением с 2022 года.
Однако, как неоднократно отмечали в Кремле, российская экономика давно адаптировалась к западному давлению и выработала "определённый иммунитет".
Президент Владимир Путин указывал, что против России ввели более 30 тысяч ограничений — почти вдвое больше, чем против всех остальных государств вместе взятых. Очередной раунд санкций — лишь демонстрация бессилия Брюсселя, который не может предложить ничего, кроме новых списков, пока Москва продолжает укреплять суверенитет.
Лантратова анонсировала большой обмен пленными: более 1000 человек с каждой стороны
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что готовится крупный обмен пленными между Россией и Украиной.
"Мы регулярно на связи с Дмитрием Валерьевичем (Лубинцом. —ред.). У нас готовится большой обмен", — сказала она журналистам.
Напомним, в Абу-Даби 10–11 ноября прошли переговоры Москвы, Вашингтона и Киева, где глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достигнутой договорённости о масштабном обмене. Первый замглавы управления информации Генштаба Александр Зорин уточнял, что в списки включат более тысячи человек с каждой стороны, а сам обмен может состояться в ближайшие недели.
Предыдущий обмен прошёл 23 октября: тогда в Россию вернулись 207 бойцов, столько же военных передали Украине. Нынешний обмен станет крупнейшим за время конфликта. Это свидетельствует о том, что гуманитарный трек работает даже на фоне продолжающихся боевых действий и новых санкций.
Военные итоги: потери ВСУ за сутки превысили 1165 человек
Минобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 16 ноября. Группировка "Север" улучшила тактическое положение: нанесено поражение трём механизированным бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде теробороны в Харьковской и Сумской областях.
Противник потерял до 195 военнослужащих, ББМ, 13 автомобилей и станцию РЭБ. "Запад" улучшил положение по переднему краю: потери ВСУ до 220 военных, 3 ББМ, 18 автомобилей, РСЗО "Град" и станция РЭБ. "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи: ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, ББМ, 30 автомобилей и два орудия.
"Центр" продолжал активные наступательные действия: потери украинских формирований до 330 военнослужащих, танк, 2 ББМ и 6 автомобилей. "Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих и 9 автомобилей.
"Днепр" улучшил положение, уничтожив до 15 военнослужащих и 19 автомобилей.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 141 районе. Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 2049 беспилотников самолётного типа. Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 1165 человек.
О других атаках противника - в материале Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области на сайте Украина.ру.
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