Украина просто проигрывает: Трамп усомнился в ограничениях Starlink для Киева - 16.11.2026 Украина.ру
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Украина просто проигрывает: Трамп усомнился в ограничениях Starlink для Киева
Украина просто проигрывает: Трамп усомнился в ограничениях Starlink для Киева - 16.11.2026 Украина.ру
Украина просто проигрывает: Трамп усомнился в ограничениях Starlink для Киева
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о возможном ограничении работы спутниковых систем на украинской территории и поделился планами по международным переговорам
2026-11-16T18:30
2026-11-16T18:32
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дональд трамп
владимир путин
ким чен ын
сенат
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По словам американского лидера, Россия в настоящее время "не действует в полную силу"."Путин немного смягчает свою позицию по Украине. Он мог бы быть намного жестче", — сказал президент США представителям прессы в Белом доме, сделав предположение, что глава российского государства "отступает".Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным в Китае. В рамках этой поездки не исключается и проведение отдельной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Также американский лидер заявил, что "Украина проигрывает", и высказался по поводу сообщений о возможном сокращении использования спутниковых сервисов для Киева."Я не слышал, чтобы США ограничивали Starlink или Starshield на Украине", — ответил Трамп на вопрос журналиста.Накануне Зеленский снова жаловался на проблемы с перехватом беспилотников из-за ограничения Starshield. Он заявил, что из-за этого украинские дроны-перехватчики теряют связь на скорости около 161 километра в час и не успевают догонять реактивные "Герани".На днях стало известно, что демократы в Сенате США планируют с января масштабные расследования действий администрации Трампа, в частности, ее политики в отношении Украины. Они потребовали от Илона Маска и компании SpaceX сохранить все документы об ограничении работы спутникового интернета Starlink и Starshield для ВСУ. В том числе сенаторов интересует, кто именно санкционировал перебои со связью 13–24 октября и 12 ноября.
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, ким чен ын, сенат, вооруженные силы украины
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Ким Чен Ын, сенат, Вооруженные силы Украины

Украина просто проигрывает: Трамп усомнился в ограничениях Starlink для Киева

18:30 16.11.2026 (обновлено: 18:32 16.11.2026)
 
© REUTERS / Elizabeth Frantz
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о возможном ограничении работы спутниковых систем на украинской территории и поделился планами по международным переговорам
По словам американского лидера, Россия в настоящее время "не действует в полную силу".

"Путин немного смягчает свою позицию по Украине. Он мог бы быть намного жестче", — сказал президент США представителям прессы в Белом доме, сделав предположение, что глава российского государства "отступает".
Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным в Китае. В рамках этой поездки не исключается и проведение отдельной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Также американский лидер заявил, что "Украина проигрывает", и высказался по поводу сообщений о возможном сокращении использования спутниковых сервисов для Киева.
"Я не слышал, чтобы США ограничивали Starlink или Starshield на Украине", — ответил Трамп на вопрос журналиста.

Накануне Зеленский снова жаловался на проблемы с перехватом беспилотников из-за ограничения Starshield. Он заявил, что из-за этого украинские дроны-перехватчики теряют связь на скорости около 161 километра в час и не успевают догонять реактивные "Герани".
На днях стало известно, что демократы в Сенате США планируют с января масштабные расследования действий администрации Трампа, в частности, ее политики в отношении Украины. Они потребовали от Илона Маска и компании SpaceX сохранить все документы об ограничении работы спутникового интернета Starlink и Starshield для ВСУ. В том числе сенаторов интересует, кто именно санкционировал перебои со связью 13–24 октября и 12 ноября.
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