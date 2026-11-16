Украина просто проигрывает: Трамп усомнился в ограничениях Starlink для Киева
18:30 16.11.2026 (обновлено: 18:32 16.11.2026)
© REUTERS / Elizabeth Frantz
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о возможном ограничении работы спутниковых систем на украинской территории и поделился планами по международным переговорам
По словам американского лидера, Россия в настоящее время "не действует в полную силу".
"Путин немного смягчает свою позицию по Украине. Он мог бы быть намного жестче", — сказал президент США представителям прессы в Белом доме, сделав предположение, что глава российского государства "отступает".
"Путин немного смягчает свою позицию по Украине. Он мог бы быть намного жестче", — сказал президент США представителям прессы в Белом доме, сделав предположение, что глава российского государства "отступает".
Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным в Китае. В рамках этой поездки не исключается и проведение отдельной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Также американский лидер заявил, что "Украина проигрывает", и высказался по поводу сообщений о возможном сокращении использования спутниковых сервисов для Киева.
Также американский лидер заявил, что "Украина проигрывает", и высказался по поводу сообщений о возможном сокращении использования спутниковых сервисов для Киева.
"Я не слышал, чтобы США ограничивали Starlink или Starshield на Украине", — ответил Трамп на вопрос журналиста.
Накануне Зеленский снова жаловался на проблемы с перехватом беспилотников из-за ограничения Starshield. Он заявил, что из-за этого украинские дроны-перехватчики теряют связь на скорости около 161 километра в час и не успевают догонять реактивные "Герани".
Накануне Зеленский снова жаловался на проблемы с перехватом беспилотников из-за ограничения Starshield. Он заявил, что из-за этого украинские дроны-перехватчики теряют связь на скорости около 161 километра в час и не успевают догонять реактивные "Герани".
На днях стало известно, что демократы в Сенате США планируют с января масштабные расследования действий администрации Трампа, в частности, ее политики в отношении Украины. Они потребовали от Илона Маска и компании SpaceX сохранить все документы об ограничении работы спутникового интернета Starlink и Starshield для ВСУ. В том числе сенаторов интересует, кто именно санкционировал перебои со связью 13–24 октября и 12 ноября.
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