Зеленский потерял всякий контроль над собой - экс-советник Кучмы Соскин - 26.01.2024 Украина.ру
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Зеленский потерял всякий контроль над собой - экс-советник Кучмы Соскин
Зеленский потерял всякий контроль над собой - экс-советник Кучмы Соскин - 26.01.2024 Украина.ру
Зеленский потерял всякий контроль над собой - экс-советник Кучмы Соскин
Президент Украины Владимир Зеленский находится в ярости из-за стремления устранить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube
2024-01-26T08:57
2024-01-26T08:57
новости
украина
соскин
владимир зеленский
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фронт
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Он описал Зеленского как "очень мелочного" человека, который не терпит никакой конкуренции. А любимая сфера президента Украины - \то интриги и склоки, считает Соскин.Экс-советник Кучмы полагает, что борьба внутри украинского руководится будет только усиливаться. А тяга к внутренним конфликтам переключила внимание Зеленского с фронта."Как остановить изуверский путь (Зеленского. — Прим. ред.) — это прекращение огня. &lt;..&gt; Дорогие украинцы, подумайте", — предложил эксперт.Интервью Залужного журналу The Economist вызвало большой резонанс. В интервью главком заявил, что ВСУ зашли в тупик. Заявления Залужного поспешил опровергнуть Зеленский, раскритиковав Залужного.На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.
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новости, украина, соскин, владимир зеленский, валерий залужный, фронт, всу
Новости, Украина, Соскин, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, фронт, ВСУ

Зеленский потерял всякий контроль над собой - экс-советник Кучмы Соскин

08:57 26.01.2024
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский находится в ярости из-за стремления устранить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube
"Зеленский просто, [...], находится в ярости и бешенстве, что появился Залужный, который становится ему абсолютным конкурентом. <…> Вот это все приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может", — считает Соскин.
Он описал Зеленского как "очень мелочного" человека, который не терпит никакой конкуренции. А любимая сфера президента Украины - \то интриги и склоки, считает Соскин.
Экс-советник Кучмы полагает, что борьба внутри украинского руководится будет только усиливаться. А тяга к внутренним конфликтам переключила внимание Зеленского с фронта.
"Как остановить изуверский путь (Зеленского. — Прим. ред.) — это прекращение огня. <..> Дорогие украинцы, подумайте", — предложил эксперт.
Интервью Залужного журналу The Economist вызвало большой резонанс. В интервью главком заявил, что ВСУ зашли в тупик. Заявления Залужного поспешил опровергнуть Зеленский, раскритиковав Залужного.
На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.
Пресс-конференция министра иностранных дел С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 17:52
"Всё чаще отбивается от рук". Лавров рассказал, как Запад пытается сделать Зеленского более покладистымПрезидент Украины Владимир Зеленский выходит из-под контроля Запада, почувствовав вседозволенность. Теперь США и Европа вынуждены искать способ, чтобы вновь управлять ситуацией. Впрочем, в самом сложном положении в итоге рискует оказаться именно Киев
 
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