https://ukraina.ru/20240126/1052912439.html

Зеленский потерял всякий контроль над собой - экс-советник Кучмы Соскин

Зеленский потерял всякий контроль над собой - экс-советник Кучмы Соскин - 26.01.2024 Украина.ру

Зеленский потерял всякий контроль над собой - экс-советник Кучмы Соскин

Президент Украины Владимир Зеленский находится в ярости из-за стремления устранить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube

2024-01-26T08:57

2024-01-26T08:57

2024-01-26T08:57

новости

украина

соскин

владимир зеленский

валерий залужный

фронт

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/21/1033752116_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_21a7a8f09c5a794d6bb80b5ca6251d65.jpg

Он описал Зеленского как "очень мелочного" человека, который не терпит никакой конкуренции. А любимая сфера президента Украины - \то интриги и склоки, считает Соскин.Экс-советник Кучмы полагает, что борьба внутри украинского руководится будет только усиливаться. А тяга к внутренним конфликтам переключила внимание Зеленского с фронта."Как остановить изуверский путь (Зеленского. — Прим. ред.) — это прекращение огня. <..> Дорогие украинцы, подумайте", — предложил эксперт.Интервью Залужного журналу The Economist вызвало большой резонанс. В интервью главком заявил, что ВСУ зашли в тупик. Заявления Залужного поспешил опровергнуть Зеленский, раскритиковав Залужного.На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.

https://ukraina.ru/20240118/1052774993.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, соскин, владимир зеленский, валерий залужный, фронт, всу