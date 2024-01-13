https://ukraina.ru/20240113/1052666392.html

Михаил Павлив: Сунак и Зеленский в четыре руки сыграют против Вашингтона, чтобы затянуть войну на Украине

Михаил Павлив: Сунак и Зеленский в четыре руки сыграют против Вашингтона, чтобы затянуть войну на Украине - 13.01.2024 Украина.ру

Михаил Павлив: Сунак и Зеленский в четыре руки сыграют против Вашингтона, чтобы затянуть войну на Украине

Администрации Байдена нужны победы, позитивный фон в ходе избирательной кампании, который Украина предоставить не может, поэтому выбрали расширение ближневосточного конфликта за счет торпедирования позиций Ирана, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив

2024-01-13T05:11

2024-01-13T05:11

2024-01-13T05:11

интервью

риши сунак

владимир зеленский

вашингтон

война

украина

марьяна безуглая

валерий залужный

александр сырский

мобилизация

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев, где анонсировал новый пакета военной помощи в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов.По информации пресс-службы британского правительства, Сунак также подпишет новое соглашение о двусторонних "гарантиях безопасности" Украины.- Михаил, насколько вырастет боеспособность ВСУ и устойчивость политической системы Украины после визита Сунака?- Визит Сунака не направлен на повышение боеспособности и устойчивость финансовой системы. Это соглашение – игра в четыре руки против США и их планов в отношении Украины и режима Зеленского, который должен до июня провести президентские выборы и честно их проиграть. Зеленскому и Ермаку эта история не нравится, для этого они, когда были в Прибалтике, встречались с представителями британских спецслужб и администрации. Переговоры, видимо, прошли хорошо, и Риши Сунак оперативно посетил Киев.Это история - про сохранение режима Зеленского, про продолжение горячей фазы на Украине. Не знаю, как британцы собираются это делать, думаю, ни у Зеленского, ни у британцев ничего с этим не получится, американцы их все равно заборят.Британцы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт продолжал расшатывать и разрушать Евросоюз. Им интересно создание собственных контролируемых вооруженных сил на базе прибалтов, украинцев и поляков.- То есть Вашингтон взял четкий курс на то, чтобы сбросить Зеленского и его команду с парохода современности?- Да, для того, что они планируют на Украине, Зеленский больше не нужен. Их план – переведение конфликта в малозатратный замороженный формат, сохраняя при этом все точки давления на Россию.- Что будет со скандальным законом о мобилизации, продавит ли нардеп Марьяна безуглая свое требование исключить оттуда "антиконституционные нормы о внесении в реестр должников уклонистов"?- У Марьяны Безуглой нет никакого собственного мнения и собственной позиции. Она руководствуется тем, что от нее требует Андрей Ермак и тем, что требует от нее холодное националистическое сердце, которое влюблено в генерала Сырского, и поэтому она ненавидит Залужного. Этот закон в любом случае проголосуют.Ее выход из партии "Слуга народа" ни на что не повлияет, это списанный политический проект, которые не пойдет на парламентские выборы.- Как на украинские реалии повлияет новый конфликт на Ближнем Востоке вокруг Йемена?- Это конфликт между Ираном и США, давайте не обманываться. Это украинский конфликт повлиял на возникновение этого конфликта, новой точки напряжения. Администрации Байдена нужны победы, позитивный фон в ходе избирательной кампании, который Украина предоставить не может.Поэтому выбрали расширение ближневосточного конфликта за счет торпедирования позиций Ирана, и попыток поставить Иран в ситуацию, когда его прокси не смогут не среагировать, что и произошло. Американцы сейчас будут торжественно и успешно бомбить хуситов и Хезболлу, защищать сектор Газа и рассказывать, какие они молодцы. Вся эта история - про избирательные технологии.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

https://ukraina.ru/20240112/1052640698.html

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2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, риши сунак, владимир зеленский, вашингтон, война, украина, марьяна безуглая, валерий залужный, александр сырский, мобилизация, хуситы, джо байден, иран, сша, андрей ермак