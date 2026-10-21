Польский пакет на паузе: скандал обернулся для Киева угрозой срыва военной поддержки - 21.10.2026 Украина.ру
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Польский пакет на паузе: скандал обернулся для Киева угрозой срыва военной поддержки
Польский пакет на паузе: скандал обернулся для Киева угрозой срыва военной поддержки - 21.10.2026 Украина.ру
Польский пакет на паузе: скандал обернулся для Киева угрозой срыва военной поддержки
Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий официально подтвердил, что украинская сторона пообещала отменить резонансное решение Львовского областного совета
2026-10-21T20:26
2026-10-21T20:27
киев
польша
варшава
роман шухевич
львовский областной совет
новости
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Речь идет о постановлении, принятом во вторник на пленарном заседании, которым 2027 год объявлялся годом Украинской повстанческой армии (УПА)*, а также лидеров националистического движения Романа Шухевича* и Олега Ольжича.Цена этого решения оказалась для Киева слишком высокой. Сразу после принятия документа Польша остановила предоставление очередного пакета военной помощи. По данным польского телеканала Polsat News, именно этот шаг вынудил украинскую сторону пойти на попятную.Сообщение о решении облсовета уже исчезло с официального сайта ведомства. По информации источников, в настоящее время между Варшавой и Киевом ведется активная закрытая работа для урегулирования ситуации. Официального подтверждения заморозки поставок оружия со стороны польского правительства пока нет, однако сам факт отзыва решения регионального парламента красноречиво свидетельствует о серьезности претензий Варшавы.Сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал представление о внесении автора инициативы по героизации нацистских преступников — депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы — в список лиц, нежелательных на территории республики. *организация признана экстремистской и запрещена в РФ
киев
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киев, польша, варшава, роман шухевич, львовский областной совет, новости
Киев, Польша, Варшава, Роман Шухевич, Львовский областной совет, Новости

Польский пакет на паузе: скандал обернулся для Киева угрозой срыва военной поддержки

20:26 21.10.2026 (обновлено: 20:27 21.10.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве.
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий официально подтвердил, что украинская сторона пообещала отменить резонансное решение Львовского областного совета
Речь идет о постановлении, принятом во вторник на пленарном заседании, которым 2027 год объявлялся годом Украинской повстанческой армии (УПА)*, а также лидеров националистического движения Романа Шухевича* и Олега Ольжича.

Цена этого решения оказалась для Киева слишком высокой. Сразу после принятия документа Польша остановила предоставление очередного пакета военной помощи. По данным польского телеканала Polsat News, именно этот шаг вынудил украинскую сторону пойти на попятную.

Сообщение о решении облсовета уже исчезло с официального сайта ведомства. По информации источников, в настоящее время между Варшавой и Киевом ведется активная закрытая работа для урегулирования ситуации.

Официального подтверждения заморозки поставок оружия со стороны польского правительства пока нет, однако сам факт отзыва решения регионального парламента красноречиво свидетельствует о серьезности претензий Варшавы.
Сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал представление о внесении автора инициативы по героизации нацистских преступников — депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы — в список лиц, нежелательных на территории республики.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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