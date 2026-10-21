Путин встретился с Уиткоффом, Зеленский вспомнил об украинцах и согласен на "остановку". Итоги 21 октября - 21.10.2026 Украина.ру
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Путин встретился с Уиткоффом, Зеленский вспомнил об украинцах и согласен на "остановку". Итоги 21 октября
Путин встретился с Уиткоффом, Зеленский вспомнил об украинцах и согласен на "остановку". Итоги 21 октября - 21.10.2026 Украина.ру
Путин встретился с Уиткоффом, Зеленский вспомнил об украинцах и согласен на "остановку". Итоги 21 октября
В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецспосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Владимир Зеленский заявил о том, что согласен на остановку конфликта прямо сейчас
2026-10-21T18:00
2026-10-21T18:15
эксклюзив
хроники
стив уиткофф
владимир путин
владимир зеленский
минфин
fox news
украина
россия
сша
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В Санкт-Петербурге в Константиновском дворце состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.Перед началом встречи Путин заявил, что он очень рад увидеть Уиткоффа в Санкт-Петербурге, а также, что ему интересно узнать о результатах встречи американской делегации с украинской делегацией в Норвегии накануне."Хочу поблагодарить вас и президента Трампа за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине. Знаю, что президент Трамп уделяет этому особое внимание, прежде всего по гуманитарным соображениям, и в разговорах, в том числе в последнем разговоре по телефону, делал упор на то, что необходимо прекратить этот конфликт, имея в виду прежде всего потери среди личного состава с обеих сторон", – отметил Путин.Он указал, что речь идёт не только о потерях среди военнослужащих, но и о страданиях мирного, гражданского населения."В этой связи хотел бы вас попросить передать самые искренние слова благодарности не только президенту, но и его супруге, первой леди [Мелании Трамп], за её вклад в урегулирование вопросов гуманитарного характера", – указал Путин.Он также заявил, что было бы интересно обсудить вопросы, связанные с планами восстановления двухсторонних отношений РФ и США, российско-американских контактов, в том числе в сфере экономического сотрудничества, а также и оценки Уиткоффа ситуации на ближнем Востоке и Вокруг Ирана."Эти и другие темы, безусловно, могли бы быть в центре нашего сегодняшнего обмена, в том числе и возможная встреча в Китайской Народной Республике, здесь тоже есть некоторые соображения, которыми я хотел бы с вами поделиться", – отметил Путин.Он также попросил Уиткоффа передать самые искренние слова благодарности Трампу за егоСпецпосланник президента США поблагодарил Путина и от лица Трампа, и от лица США за освобождение американца Стивена Хаббарда."Вы очень часто говорите, что мой президент, президент Трамп, является человеком, который действительно продвигает гуманитарные соображения. Я хотел бы сказать, что вы являетесь таким же человеком, который милостиво рассмотрел этот вопрос. За это я вас благодарю", – подчеркнул Уиткофф.Он заявил, что переговоры с украинской делегацией были продуктивными и есть "подвижки вперёд"."Я надеюсь, что, действительно, у нас создался необходимый задел, для того чтобы успешно прийти к завершению огня в этом украинско-российском конфликте", – отметил Уиткофф.Он также заявил, что надеется на обсуждение следующих шагов по урегулированию конфликта между Украиной и Россией."Я также надеюсь, что вы рассмотрите возможность возобновления трёхсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединённых Штатов, в рамках которых мы могли бы обсудить следующие шаги по достижению урегулирования. Это могли бы быть представители технических групп специалистов, которые бы детально обсуждали эти вопросы. Даже если сегодня не будет у нас возможности добиться какого-то окончательного ответа и решения по этому вопросу, я считаю, что было бы хорошо это обсудить, чтобы вы рассмотрели такое предложение. Я считаю, что все мы и мир готовы к этому", – отметил Уиткофф.Она также заявил, что те, обсуждения, которые уже проводятся между Россией и США по поводу экономики – "это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для экономического бизнес-сотрудничества между нашими двумя странами".Он также похвалил Дмитриева, отметив, что с ним американцы, в т.ч. Минфин США, работают независимо по сделкам."И мы в открытую заявляем об этом и украинской стороне, чтобы они понимали, какие возможности лежат и для них после окончания этого конфликта", – указал Уиткофф.Он особо поблагодарил Путина за решение по разрешению экспорта дизельного топлива."Это действительно очень хорошо, так как весь мир проходит период экономического шока. И за это решение наш Президент Вам крайне благодарен, потому что такое решение позволяет улучшить жизнь и рабочие условия наших фермеров, наших водителей грузовиков, которые, естественно, используют дизельное топливо для своей работы. Это, действительно, ещё один пример того, что мы можем достичь, работая вместе. Я благодарю вас", – указал Уиткофф.Он заявил, что привёз "некоторые документы", в которых излагаются "некоторые подходы" по достижению мирного урегулирования в украинско-российском конфликте."Я попросил бы вас, господин Президент, рассмотреть и просмотреть эти документы чуть позднее. Но я также хотел бы вскоре подключить по телефону господина Кушнера, который хотел бы также изложить несколько идей для вас", – указал Уиткофф.Путин в ответ заявил, что сразу несколько судов с российским дизелем готовятся к отбытию. Он также вспомнил о словах Трампа касательно поставок на американский рынок российских удобрений.Позднее, уже после встречи, Ушаков заявил, что РФ готова возобновить трёхсторонние переговоры по Украине в десятых числах ноября по главной теме."Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта", – заявил Ушаков.Дмитриев же заявил, что в переговорах была затронута и тема гуманитарного сотрудничества."Была затронута тема гуманитарного сотрудничества. Здесь мы хотели отметить, безусловно, роль первой леди Соединённых Штатов Мелании Трамп. Как вы знаете, она активно взаимодействует с Россией и по вопросу воссоединения детей, и по другим гуманитарным вопросам", – заявил Дмитриев журналистам.Тем временем Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по поводу мирных переговоров.Зеленский забыл о территориях, но вспомнил о людяхВладимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что согласен принять мирную сделку, при которой Украина потеряет часть территории."Да. Если прямо сейчас мы должны все заморозить, я думаю, это реальный способ закончить", – отметил Зеленский.При этом журналист указывал в вопросе, что Украина в таком случае потеряет 25% территории, которую считает своей.В то же время Зеленский вспомнил о людях, покинувших Украину."Нам нужны 9,5 миллионов человек, которые потеряли жильё и находятся за рубежом — нам нужно, чтобы они вернулись на Украину, просто чтобы жить и строить свою страну", — заявил Зеленский.При этом он не уточнил, откуда он взял это число.Ранее, в августе, народный депутат Украины Нина Южанина заявляла, что, по её оценке, на Украину вернётся не более 10% от общего количества уехавших граждан. Позднее, в октябре, эксперт института IFO Ивонн Гизинг заявила, что только 47% украинских беженцев при "самом оптимистичном сценарии" готовы вернуться домой.О других заявлениях Зеленского — в статье Елены Мурзиной "Сколько стоит Украина? Зеленский: "Дайте ещё 70 миллиардов!""
https://ukraina.ru/20261021/zakryvayut-predpriyatiya-i-vytaskivayut--lyudey-iz-mashin-chto-proiskhodit-v-dnepre-1083971023.html
https://ukraina.ru/20261020/pazl-trampa-nastal-posledniy-raund-peregovorov-o-mirnom-uregulirovanii-rossiysko-ukrainskogo-1083954971.html
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Егор Леев
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эксклюзив, хроники, стив уиткофф, владимир путин, владимир зеленский, минфин, fox news, украина, россия, сша
Эксклюзив, Хроники, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Минфин, Fox News, Украина, Россия, США

Путин встретился с Уиткоффом, Зеленский вспомнил об украинцах и согласен на "остановку". Итоги 21 октября

18:00 21.10.2026 (обновлено: 18:15 21.10.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецспосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Владимир Зеленский заявил о том, что согласен на остановку конфликта прямо сейчас
В Санкт-Петербурге в Константиновском дворце состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Перед началом встречи Путин заявил, что он очень рад увидеть Уиткоффа в Санкт-Петербурге, а также, что ему интересно узнать о результатах встречи американской делегации с украинской делегацией в Норвегии накануне.
"Хочу поблагодарить вас и президента Трампа за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине. Знаю, что президент Трамп уделяет этому особое внимание, прежде всего по гуманитарным соображениям, и в разговорах, в том числе в последнем разговоре по телефону, делал упор на то, что необходимо прекратить этот конфликт, имея в виду прежде всего потери среди личного состава с обеих сторон", – отметил Путин.
Он указал, что речь идёт не только о потерях среди военнослужащих, но и о страданиях мирного, гражданского населения.
"В этой связи хотел бы вас попросить передать самые искренние слова благодарности не только президенту, но и его супруге, первой леди [Мелании Трамп], за её вклад в урегулирование вопросов гуманитарного характера", – указал Путин.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
17:01
Закрывают предприятия и вытаскивают людей из машин. Что происходит в ДнепреДевятнадцатого октября в Днепре (бывший Днепропетровск) закрыли для проезда Южный мост. Он был выведен из строя минимум на месяц после удара корректируемой авиационной бомбой, разрушившей проезжую часть. И местные власти объявили, что с этого момента четвертый по численности населения город на Украине следует считать прифронтовым
Он также заявил, что было бы интересно обсудить вопросы, связанные с планами восстановления двухсторонних отношений РФ и США, российско-американских контактов, в том числе в сфере экономического сотрудничества, а также и оценки Уиткоффа ситуации на ближнем Востоке и Вокруг Ирана.
"Эти и другие темы, безусловно, могли бы быть в центре нашего сегодняшнего обмена, в том числе и возможная встреча в Китайской Народной Республике, здесь тоже есть некоторые соображения, которыми я хотел бы с вами поделиться", – отметил Путин.
Он также попросил Уиткоффа передать самые искренние слова благодарности Трампу за его
Спецпосланник президента США поблагодарил Путина и от лица Трампа, и от лица США за освобождение американца Стивена Хаббарда.
"Вы очень часто говорите, что мой президент, президент Трамп, является человеком, который действительно продвигает гуманитарные соображения. Я хотел бы сказать, что вы являетесь таким же человеком, который милостиво рассмотрел этот вопрос. За это я вас благодарю", – подчеркнул Уиткофф.
Он заявил, что переговоры с украинской делегацией были продуктивными и есть "подвижки вперёд".
"Я надеюсь, что, действительно, у нас создался необходимый задел, для того чтобы успешно прийти к завершению огня в этом украинско-российском конфликте", – отметил Уиткофф.
Он также заявил, что надеется на обсуждение следующих шагов по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.
"Я также надеюсь, что вы рассмотрите возможность возобновления трёхсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединённых Штатов, в рамках которых мы могли бы обсудить следующие шаги по достижению урегулирования. Это могли бы быть представители технических групп специалистов, которые бы детально обсуждали эти вопросы. Даже если сегодня не будет у нас возможности добиться какого-то окончательного ответа и решения по этому вопросу, я считаю, что было бы хорошо это обсудить, чтобы вы рассмотрели такое предложение. Я считаю, что все мы и мир готовы к этому", – отметил Уиткофф.
Она также заявил, что те, обсуждения, которые уже проводятся между Россией и США по поводу экономики – "это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для экономического бизнес-сотрудничества между нашими двумя странами".
Он также похвалил Дмитриева, отметив, что с ним американцы, в т.ч. Минфин США, работают независимо по сделкам.
"И мы в открытую заявляем об этом и украинской стороне, чтобы они понимали, какие возможности лежат и для них после окончания этого конфликта", – указал Уиткофф.
Он особо поблагодарил Путина за решение по разрешению экспорта дизельного топлива.
"Это действительно очень хорошо, так как весь мир проходит период экономического шока. И за это решение наш Президент Вам крайне благодарен, потому что такое решение позволяет улучшить жизнь и рабочие условия наших фермеров, наших водителей грузовиков, которые, естественно, используют дизельное топливо для своей работы. Это, действительно, ещё один пример того, что мы можем достичь, работая вместе. Я благодарю вас", – указал Уиткофф.
Он заявил, что привёз "некоторые документы", в которых излагаются "некоторые подходы" по достижению мирного урегулирования в украинско-российском конфликте.
"Я попросил бы вас, господин Президент, рассмотреть и просмотреть эти документы чуть позднее. Но я также хотел бы вскоре подключить по телефону господина Кушнера, который хотел бы также изложить несколько идей для вас", – указал Уиткофф.
Путин в ответ заявил, что сразу несколько судов с российским дизелем готовятся к отбытию. Он также вспомнил о словах Трампа касательно поставок на американский рынок российских удобрений.
Позднее, уже после встречи, Ушаков заявил, что РФ готова возобновить трёхсторонние переговоры по Украине в десятых числах ноября по главной теме.
"Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта", – заявил Ушаков.
Дмитриев же заявил, что в переговорах была затронута и тема гуманитарного сотрудничества.
"Была затронута тема гуманитарного сотрудничества. Здесь мы хотели отметить, безусловно, роль первой леди Соединённых Штатов Мелании Трамп. Как вы знаете, она активно взаимодействует с Россией и по вопросу воссоединения детей, и по другим гуманитарным вопросам", – заявил Дмитриев журналистам.
Тем временем Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по поводу мирных переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
Вчера, 22:52
Пазл Трампа. Настал последний раунд переговоров о мирном урегулировании российско-украинского конфликтаВсё говорит о том, что в переговорном процессе по российско-украинскому конфликту, а, возможно, и в самом конфликте наступил решительный момент, когда все должно завершится мирным соглашением между Россией и Украиной на условиях России
Зеленский забыл о территориях, но вспомнил о людях
Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что согласен принять мирную сделку, при которой Украина потеряет часть территории.
"Да. Если прямо сейчас мы должны все заморозить, я думаю, это реальный способ закончить", – отметил Зеленский.
При этом журналист указывал в вопросе, что Украина в таком случае потеряет 25% территории, которую считает своей.
В то же время Зеленский вспомнил о людях, покинувших Украину.
"Нам нужны 9,5 миллионов человек, которые потеряли жильё и находятся за рубежом — нам нужно, чтобы они вернулись на Украину, просто чтобы жить и строить свою страну", — заявил Зеленский.
При этом он не уточнил, откуда он взял это число.
Ранее, в августе, народный депутат Украины Нина Южанина заявляла, что, по её оценке, на Украину вернётся не более 10% от общего количества уехавших граждан. Позднее, в октябре, эксперт института IFO Ивонн Гизинг заявила, что только 47% украинских беженцев при "самом оптимистичном сценарии" готовы вернуться домой.
О других заявлениях Зеленского — в статье Елены Мурзиной "Сколько стоит Украина? Зеленский: "Дайте ещё 70 миллиардов!""
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