https://ukraina.ru/20261022/neozhidanno-tramp-otvetil-na-vopros-pro-ogranicheniya-starlink-dlya-ukrainy-1083984040.html
Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины
Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины - 22.10.2026 Украина.ру
Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто ограничил Starlink для Украины. Об этом он 21 октября сказал журналистам на территории Белого дома
2026-10-22T01:17
2026-10-22T01:17
2026-10-22T01:19
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
илон маск
украина
киев
starlink
ограничения
разведданные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/08/04/1066396054_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_4a3acb2d59374592059d628f35efae6a.jpg
Президента попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Starlink для Украины ограничил Илон Маск."Я не знаю, кто сделал это. Я не был вовлечён", — ответил Трамп.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что именно глава SpaceX Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starlink (Starshield) для Украины, что вызвало панику в Киеве. А Трамп и Маск якобы обсуждали это решение по телефону сразу после того, как информация о сбоях в работе сети стала публичной. При этом один из собеседников издания утверждал, что они обсуждали ограничения ещё и до их введения.Подробнее об этом - в публикации Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/08/04/1066396054_60:0:420:270_1920x0_80_0_0_94a2ae6a6c4bbf5e0ac2c496a0bffb29.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, илон маск, украина, киев, starlink, ограничения, разведданные, удары по россии, киевский режим, война на украине
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Украина, Киев, Starlink, ограничения, разведданные, удары по России, киевский режим, война на Украине
Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины
01:17 22.10.2026 (обновлено: 01:19 22.10.2026)
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто ограничил Starlink для Украины. Об этом он 21 октября сказал журналистам на территории Белого дома
Президента попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Starlink для Украины ограничил Илон Маск.
"Я не знаю, кто сделал это. Я не был вовлечён", — ответил Трамп.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что именно глава SpaceX Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starlink (Starshield) для Украины, что вызвало панику в Киеве. А Трамп и Маск якобы обсуждали это решение по телефону сразу после того, как информация о сбоях в работе сети стала публичной. При этом один из собеседников издания утверждал, что они обсуждали ограничения ещё и до их введения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.