https://ukraina.ru/20261022/neozhidanno-tramp-otvetil-na-vopros-pro-ogranicheniya-starlink-dlya-ukrainy-1083984040.html

Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины

Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины - 22.10.2026 Украина.ру

Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто ограничил Starlink для Украины. Об этом он 21 октября сказал журналистам на территории Белого дома

2026-10-22T01:17

2026-10-22T01:17

2026-10-22T01:19

украина.ру

новости

сша

дональд трамп

илон маск

украина

киев

starlink

ограничения

разведданные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/08/04/1066396054_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_4a3acb2d59374592059d628f35efae6a.jpg

Президента попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Starlink для Украины ограничил Илон Маск."Я не знаю, кто сделал это. Я не был вовлечён", — ответил Трамп.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что именно глава SpaceX Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starlink (Starshield) для Украины, что вызвало панику в Киеве. А Трамп и Маск якобы обсуждали это решение по телефону сразу после того, как информация о сбоях в работе сети стала публичной. При этом один из собеседников издания утверждал, что они обсуждали ограничения ещё и до их введения.Подробнее об этом - в публикации Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, дональд трамп, илон маск, украина, киев, starlink, ограничения, разведданные, удары по россии, киевский режим, война на украине