Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины - 22.10.2026 Украина.ру
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Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины
Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины - 22.10.2026 Украина.ру
Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто ограничил Starlink для Украины. Об этом он 21 октября сказал журналистам на территории Белого дома
2026-10-22T01:17
2026-10-22T01:19
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
илон маск
украина
киев
starlink
ограничения
разведданные
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Президента попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Starlink для Украины ограничил Илон Маск."Я не знаю, кто сделал это. Я не был вовлечён", — ответил Трамп.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что именно глава SpaceX Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starlink (Starshield) для Украины, что вызвало панику в Киеве. А Трамп и Маск якобы обсуждали это решение по телефону сразу после того, как информация о сбоях в работе сети стала публичной. При этом один из собеседников издания утверждал, что они обсуждали ограничения ещё и до их введения.Подробнее об этом - в публикации Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, илон маск, украина, киев, starlink, ограничения, разведданные, удары по россии, киевский режим, война на украине
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Украина, Киев, Starlink, ограничения, разведданные, удары по России, киевский режим, война на Украине

Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины

01:17 22.10.2026 (обновлено: 01:19 22.10.2026)
 
© ФотоТрамп и Маск. Это могут знать только двое
Трамп и Маск. Это могут знать только двое - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© Фото
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто ограничил Starlink для Украины. Об этом он 21 октября сказал журналистам на территории Белого дома
Президента попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Starlink для Украины ограничил Илон Маск.
"Я не знаю, кто сделал это. Я не был вовлечён", — ответил Трамп.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что именно глава SpaceX Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starlink (Starshield) для Украины, что вызвало панику в Киеве. А Трамп и Маск якобы обсуждали это решение по телефону сразу после того, как информация о сбоях в работе сети стала публичной. При этом один из собеседников издания утверждал, что они обсуждали ограничения ещё и до их введения.
Подробнее об этом - в публикации Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева.
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Украина.руНовостиСШАДональд ТрампИлон МаскУкраинаКиевStarlinkограниченияразведданныеудары по Россиикиевский режимвойна на Украине
 
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