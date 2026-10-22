Куда ударит "Центр": Кнутов назвал приоритет после взятия Доброполья - 22.10.2026 Украина.ру
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Куда ударит "Центр": Кнутов назвал приоритет после взятия Доброполья
Куда ударит "Центр": Кнутов назвал приоритет после взятия Доброполья - 22.10.2026 Украина.ру
Куда ударит "Центр": Кнутов назвал приоритет после взятия Доброполья
Контроль над Добропольем открывает российской группировке "Центр" сразу несколько направлений: удар на Днепропетровск, выход в тыл краматорской группировки ВСУ и продвижение на Харьков. Однако, как пояснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, наиболее вероятным сценарием станет развитие успеха с юга на север
2026-10-22T04:30
2026-10-22T04:30
спецоперация
красный лиман
доброполье
россия
юрий кнутов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
украина.ру
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16 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении города Доброполье в ДНР силами группировки войск "Центр". Операция стала примером блестящего тактического маневра: российские подразделения обошли населенный пункт с севера и юга, выбили противника из промзоны и заблокировали пути отхода в лесополосах на западе. Освобождение Доброполья — крупного транспортного узла, который ВСУ использовали для логистики с 2014 года, — кардинально меняет оперативную обстановку. Комментируя дальнейшие варианты развития наступления, эксперт указал на наиболее целесообразный."Выход в Днепропетровскую область, с одной стороны, привлекательнее, но надо учитывать ситуацию, которая сложилась в районе Красного Лимана. Там идут тяжелые бои и продвижение наших войск по охвату Славянско-Краматорской агломерации с севера замедлилось", — отметил Юрий Кнутов.По его мнению, в текущей обстановке наиболее приоритетным становится южное направление. Взятие под контроль логистических путей, ведущих в Дружковку, Краматорск и Славянск, открывает возможность для начала наступательной операции на эти города."Без охвата самой агломерации с севера это сложная операция. Но думаю, что часть наших сил, задействованных в Харьковской области, после завершения зачистки Волчанского котла могла бы пойти на усиление наших подразделений в районе Красного Лимана с расчетом на то, чтобы продолжать охват агломерации с севера", — подчеркнул военный эксперт.Действия российских войск вынуждают противника принимать невыгодные решения. Украинское командование после того, как операция "Вивальди" ВСУ севернее Красного Лимана завершилась остановкой на реке Жеребец, может попытаться перебросить резервы на юг в район Доброполья. Однако это лишь сыграет на руку российским силам."Это поможет нам перейти в наступление в районе Красного Лимана. То, что противник вышел к реке Жеребец, создает определенные сложности, потому что придется брать это плацдарм под контроль. Потребуются силы для возврата утраченных позиций, и отвод украинских войск будет несомненным плюсом", — считает историк.Освобождение Доброполья — это не просто взятие очередного населенного пункта, а создание надежного фундамента для дальнейшего охвата Славянско-Краматорской агломерации и создания буферной зоны на границе РФ. Полное интервью Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса — на сайте Украина.ру.
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спецоперация, красный лиман, доброполье, россия, юрий кнутов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, Красный Лиман, Доброполье, Россия, Юрий Кнутов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Куда ударит "Центр": Кнутов назвал приоритет после взятия Доброполья

04:30 22.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковСнайперы соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО
Снайперы соединения спецназначения группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Контроль над Добропольем открывает российской группировке "Центр" сразу несколько направлений: удар на Днепропетровск, выход в тыл краматорской группировки ВСУ и продвижение на Харьков. Однако, как пояснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, наиболее вероятным сценарием станет развитие успеха с юга на север
16 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении города Доброполье в ДНР силами группировки войск "Центр".

Операция стала примером блестящего тактического маневра: российские подразделения обошли населенный пункт с севера и юга, выбили противника из промзоны и заблокировали пути отхода в лесополосах на западе.

Освобождение Доброполья — крупного транспортного узла, который ВСУ использовали для логистики с 2014 года, — кардинально меняет оперативную обстановку. Комментируя дальнейшие варианты развития наступления, эксперт указал на наиболее целесообразный.

"Выход в Днепропетровскую область, с одной стороны, привлекательнее, но надо учитывать ситуацию, которая сложилась в районе Красного Лимана. Там идут тяжелые бои и продвижение наших войск по охвату Славянско-Краматорской агломерации с севера замедлилось", — отметил Юрий Кнутов.

По его мнению, в текущей обстановке наиболее приоритетным становится южное направление. Взятие под контроль логистических путей, ведущих в Дружковку, Краматорск и Славянск, открывает возможность для начала наступательной операции на эти города.

"Без охвата самой агломерации с севера это сложная операция. Но думаю, что часть наших сил, задействованных в Харьковской области, после завершения зачистки Волчанского котла могла бы пойти на усиление наших подразделений в районе Красного Лимана с расчетом на то, чтобы продолжать охват агломерации с севера", — подчеркнул военный эксперт.

Действия российских войск вынуждают противника принимать невыгодные решения. Украинское командование после того, как операция "Вивальди" ВСУ севернее Красного Лимана завершилась остановкой на реке Жеребец, может попытаться перебросить резервы на юг в район Доброполья. Однако это лишь сыграет на руку российским силам.

"Это поможет нам перейти в наступление в районе Красного Лимана. То, что противник вышел к реке Жеребец, создает определенные сложности, потому что придется брать это плацдарм под контроль. Потребуются силы для возврата утраченных позиций, и отвод украинских войск будет несомненным плюсом", — считает историк.

Освобождение Доброполья — это не просто взятие очередного населенного пункта, а создание надежного фундамента для дальнейшего охвата Славянско-Краматорской агломерации и создания буферной зоны на границе РФ. Полное интервью Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса — на сайте Украина.ру.
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СпецоперацияКрасный ЛиманДобропольеРоссияЮрий КнутовВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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