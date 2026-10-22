Силы ПВО отразили массированную атаку на Москву: уничтожены сотни БПЛА - 22.10.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отразили массированную атаку на Москву: уничтожены сотни БПЛА
Силы ПВО отразили массированную атаку на Москву: уничтожены сотни БПЛА - 22.10.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили массированную атаку на Москву: уничтожены сотни БПЛА
Силы ПВО в ходе отражения массированной атаки сбили на дальних и ближних подступах к Москве 630 украинских БПЛА, непосредственно на подлёте к столице — 168. Об этом мэр Сергей Собянин утром 22 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-22T04:55
2026-10-22T04:55
украина.ру
россия
москва
московская область
сергей собянин
пво
сво
спецоперация
минобороны рф
подмосковье
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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога (опасность) по этому направлению также была объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях.Сообщение о первых пяти сбитых этой ночью под Москвой дронах Собянин опубликовал в 2:17 мск. Об уничтожении последней к этому часу группы в 73 вражеских БПЛА он написал в 4:00 мск. Всего менее чем за два часа подмосковные средства ПВО и мобильные огневые группы "приземлили" 163 украинских беспилотника."В период с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 163 беспилотника нейтрализованы на подлёте к Москве. Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в сообщении мэра от 4:24 мск.В настоящее время в Московской области продолжает действовать режим ракетной опасности и тревоги по БПЛА. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский по-прежнему закрыты для полётов.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 424.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261021/nikudyshnyy-mirotvorets-zelenskiy-tekhnichno-ispolzuet-konflikt-s-trampom-v-svoikh-tselyakh-1083979321.html
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украина.ру, россия, москва, московская область, сергей собянин, пво, сво, спецоперация, минобороны рф, подмосковье, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, ракеты, опасность, угроза, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Москва, Московская область, Сергей Собянин, ПВО, СВО, Спецоперация, Минобороны РФ, Подмосковье, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ракеты, опасность, угроза, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО отразили массированную атаку на Москву: уничтожены сотни БПЛА

04:55 22.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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Силы ПВО в ходе отражения массированной атаки сбили на дальних и ближних подступах к Москве 630 украинских БПЛА, непосредственно на подлёте к столице — 168. Об этом мэр Сергей Собянин утром 22 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога (опасность) по этому направлению также была объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях.
Сообщение о первых пяти сбитых этой ночью под Москвой дронах Собянин опубликовал в 2:17 мск. Об уничтожении последней к этому часу группы в 73 вражеских БПЛА он написал в 4:00 мск. Всего менее чем за два часа подмосковные средства ПВО и мобильные огневые группы "приземлили" 163 украинских беспилотника.
"В период с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 163 беспилотника нейтрализованы на подлёте к Москве. Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в сообщении мэра от 4:24 мск.
В настоящее время в Московской области продолжает действовать режим ракетной опасности и тревоги по БПЛА. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский по-прежнему закрыты для полётов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 424.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
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