https://ukraina.ru/20261022/sily-pvo-otrazili-massirovannuyu-ataku-na-moskvu-unichtozheny-sotni-bpla-1083984795.html

Силы ПВО отразили массированную атаку на Москву: уничтожены сотни БПЛА

Силы ПВО отразили массированную атаку на Москву: уничтожены сотни БПЛА - 22.10.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили массированную атаку на Москву: уничтожены сотни БПЛА

Силы ПВО в ходе отражения массированной атаки сбили на дальних и ближних подступах к Москве 630 украинских БПЛА, непосредственно на подлёте к столице — 168. Об этом мэр Сергей Собянин утром 22 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-22T04:55

2026-10-22T04:55

2026-10-22T04:55

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минобороны рф

подмосковье

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога (опасность) по этому направлению также была объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях.Сообщение о первых пяти сбитых этой ночью под Москвой дронах Собянин опубликовал в 2:17 мск. Об уничтожении последней к этому часу группы в 73 вражеских БПЛА он написал в 4:00 мск. Всего менее чем за два часа подмосковные средства ПВО и мобильные огневые группы "приземлили" 163 украинских беспилотника."В период с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 163 беспилотника нейтрализованы на подлёте к Москве. Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в сообщении мэра от 4:24 мск.В настоящее время в Московской области продолжает действовать режим ракетной опасности и тревоги по БПЛА. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский по-прежнему закрыты для полётов.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 424.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261021/nikudyshnyy-mirotvorets-zelenskiy-tekhnichno-ispolzuet-konflikt-s-trampom-v-svoikh-tselyakh-1083979321.html

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