https://ukraina.ru/20261021/delo-idet-k-zaversheniyu-ushakov-zayavil-o-gotovnosti-moskvy-vozobnovit-peregovory-s-ssha-i-ukrainoy-1083981895.html

"Дело идет к завершению": Ушаков заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с США и Украиной

"Дело идет к завершению": Ушаков заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с США и Украиной - 21.10.2026 Украина.ру

"Дело идет к завершению": Ушаков заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с США и Украиной

Помощник президента РФ Юрий Ушаков после почти трехчасовых переговоров Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября.

2026-10-21T18:11

2026-10-21T18:11

2026-10-21T18:11

новости

сша

украина

россия

владимир путин

стив уиткофф

атэс

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080218300_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_b3afa77c262d82d21ddc225e8a0179e9.jpg

По словам помощника главы государства, встреча прошла "обстоятельно и откровенно". Путин продемонстрировал Уиткоффу карту линии фронта, где российские войска владеют инициативой. На вопрос о перспективах завершения украинского конфликта Ушаков ответил:"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому".Новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в Абу-Даби."Кто конкретно полетит на переговоры, еще не определено, президент решит", — уточнил он. Юрий Ушаков также сообщил, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин подтвердили готовность провести трехсторонний саммит на полях АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября."Эта идея не отвергается ни одной из столиц — ни Москвой, ни Вашингтоном, ни Пекином. Китайские друзья, хозяева саммита АТЭС, займутся, вернее, уже занимаются ее подготовкой", — заявил он.В Кремле подчеркивают: повестка будущей встречи уже проработана экспертами, российская сторона высказала Уиткоффу "некоторые практические соображения" по содержанию возможных трехсторонних переговоров. Сегодня Зеленский в эфире американского телеканала Fox News выразил готовность принять мирное соглашение, предполагающее заморозку конфликта по нынешней линии соприкосновения. Подробнее — в материале От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории на сайте Украина.ру.

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, владимир путин, стив уиткофф, атэс, украина.ру