"Дело идет к завершению": Ушаков заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с США и Украиной
© telegram ukr_2025_ru‼ Между Путиным и Си Цзиньпином, который отмечает сегодня день рождения, сложились товарищеские отношения, заявил Ушаков
© telegram ukr_2025_ru
Помощник президента РФ Юрий Ушаков после почти трехчасовых переговоров Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября.
По словам помощника главы государства, встреча прошла "обстоятельно и откровенно". Путин продемонстрировал Уиткоффу карту линии фронта, где российские войска владеют инициативой. На вопрос о перспективах завершения украинского конфликта Ушаков ответил:
"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому".
Новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в Абу-Даби.
"Кто конкретно полетит на переговоры, еще не определено, президент решит", — уточнил он.
Юрий Ушаков также сообщил, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин подтвердили готовность провести трехсторонний саммит на полях АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.
"Эта идея не отвергается ни одной из столиц — ни Москвой, ни Вашингтоном, ни Пекином. Китайские друзья, хозяева саммита АТЭС, займутся, вернее, уже занимаются ее подготовкой", — заявил он.
В Кремле подчеркивают: повестка будущей встречи уже проработана экспертами, российская сторона высказала Уиткоффу "некоторые практические соображения" по содержанию возможных трехсторонних переговоров.
Сегодня Зеленский в эфире американского телеканала Fox News выразил готовность принять мирное соглашение, предполагающее заморозку конфликта по нынешней линии соприкосновения. Подробнее — в материале От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории на сайте Украина.ру.
"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому".
Новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в Абу-Даби.
"Кто конкретно полетит на переговоры, еще не определено, президент решит", — уточнил он.
Юрий Ушаков также сообщил, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин подтвердили готовность провести трехсторонний саммит на полях АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.
"Эта идея не отвергается ни одной из столиц — ни Москвой, ни Вашингтоном, ни Пекином. Китайские друзья, хозяева саммита АТЭС, займутся, вернее, уже занимаются ее подготовкой", — заявил он.
В Кремле подчеркивают: повестка будущей встречи уже проработана экспертами, российская сторона высказала Уиткоффу "некоторые практические соображения" по содержанию возможных трехсторонних переговоров.
Сегодня Зеленский в эфире американского телеканала Fox News выразил готовность принять мирное соглашение, предполагающее заморозку конфликта по нынешней линии соприкосновения. Подробнее — в материале От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории на сайте Украина.ру.
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