Силы ПВО сбили над регионами России 424 украинских БПЛА - 22.10.2026 Украина.ру
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Силы ПВО сбили над регионами России 424 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили над регионами России 424 украинских БПЛА - 22.10.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили над регионами России 424 украинских БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 424. Об этом Минобороны РФ вечером 21 октября сообщило в своём телеграм-канале
2026-10-22T00:44
2026-10-22T00:44
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской, Тверской областей и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 20 октября до 8:00 мск 21 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 373 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 424 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предыдущий день перехватили и уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников, за сутки — 226.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Крым, Черное море, Белгородская область, Брянская область, Курская область, Ленинградская область, Псков, Тверь, краснодарский край, Смоленск, Калужская область, Орловская область, Рязанская область, Московская область, СВО, ПВО, Спецоперация, Минобороны РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО сбили над регионами России 424 украинских БПЛА

00:44 22.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей БобылевПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 424. Об этом Минобороны РФ вечером 21 октября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской, Тверской областей и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 20 октября до 8:00 мск 21 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 373 украинских беспилотника.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 424 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предыдущий день перехватили и уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников, за сутки — 226.
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