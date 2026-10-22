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Силы ПВО сбили над регионами России 424 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили над регионами России 424 украинских БПЛА - 22.10.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили над регионами России 424 украинских БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 424. Об этом Минобороны РФ вечером 21 октября сообщило в своём телеграм-канале

2026-10-22T00:44

2026-10-22T00:44

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской, Тверской областей и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 20 октября до 8:00 мск 21 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 373 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 424 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предыдущий день перехватили и уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников, за сутки — 226.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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