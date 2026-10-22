https://ukraina.ru/20261022/pod-moskvoy-menee-chem-za-chas-sbili-68-bpla-obyavlena-raketnaya-opasnost-zakryty-aeroporty-1083984356.html

Под Москвой менее чем за час сбили 68 БПЛА. Объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты

Под Москвой менее чем за час сбили 68 БПЛА. Объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты - 22.10.2026 Украина.ру

Под Москвой менее чем за час сбили 68 БПЛА. Объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты

Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве менее чем за час 68 украинских беспилотников, в регионе объявлена тревога по БПЛА и ракетная опасность. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 22 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-22T03:19

2026-10-22T03:19

2026-10-22T03:19

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога (опасность) по этому направлению также объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях."Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в первом сообщении Собянина от 2:17 мск.В 3:08 мск мэр уточнил, что число уничтоженных под Москвой вражеских дронов достигло 68.В настоящее время в Московской области объявлена ракетная опасность и тревога по БПЛА. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский закрыты для полётов.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 424.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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