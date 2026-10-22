Под Москвой менее чем за час сбили 68 БПЛА. Объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты - 22.10.2026 Украина.ру
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Под Москвой менее чем за час сбили 68 БПЛА. Объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты
Под Москвой менее чем за час сбили 68 БПЛА. Объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты - 22.10.2026 Украина.ру
Под Москвой менее чем за час сбили 68 БПЛА. Объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты
Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве менее чем за час 68 украинских беспилотников, в регионе объявлена тревога по БПЛА и ракетная опасность. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 22 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-22T03:19
2026-10-22T03:19
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москва
московская область
сергей собянин
подмосковье
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рязанская область
брянская область
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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога (опасность) по этому направлению также объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях."Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в первом сообщении Собянина от 2:17 мск.В 3:08 мск мэр уточнил, что число уничтоженных под Москвой вражеских дронов достигло 68.В настоящее время в Московской области объявлена ракетная опасность и тревога по БПЛА. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский закрыты для полётов.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 424.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, московская область, сергей собянин, подмосковье, калужская область, рязанская область, брянская область, орловская область, курская область, белгородская область, липецк, воронежская область, смоленск, ярославль, ивановская область, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, ракеты, опасность, угроза, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Москва, Московская область, Сергей Собянин, Подмосковье, Калужская область, Рязанская область, Брянская область, Орловская область, Курская область, Белгородская область, Липецк, Воронежская область, Смоленск, Ярославль, Ивановская область, Минобороны РФ, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ракеты, опасность, угроза, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Под Москвой менее чем за час сбили 68 БПЛА. Объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты

03:19 22.10.2026
 
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве менее чем за час 68 украинских беспилотников, в регионе объявлена тревога по БПЛА и ракетная опасность. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 22 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога (опасность) по этому направлению также объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в первом сообщении Собянина от 2:17 мск.
В 3:08 мск мэр уточнил, что число уничтоженных под Москвой вражеских дронов достигло 68.
В настоящее время в Московской области объявлена ракетная опасность и тревога по БПЛА. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский закрыты для полётов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 424.
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