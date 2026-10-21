https://ukraina.ru/20261021/nikudyshnyy-mirotvorets-zelenskiy-tekhnichno-ispolzuet-konflikt-s-trampom-v-svoikh-tselyakh-1083979321.html

"Никудышный миротворец": Зеленский технично использует конфликт с Трампом в своих целях

"Никудышный миротворец": Зеленский технично использует конфликт с Трампом в своих целях - 21.10.2026 Украина.ру

"Никудышный миротворец": Зеленский технично использует конфликт с Трампом в своих целях

У украинского лидера Владимира Зеленского есть шанс выкрутить ситуацию в свою пользу, даже ухудшая отношения с Белым домом

2026-10-21T18:49

2026-10-21T18:49

2026-10-21T18:49

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Намеренное обострение отношений с властями Соединённых Штатов со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского выглядит как безумие: очевидно, что, настраивая американцев против себя, украинское руководство рискует нажить себе проблемы, учитывая зависимость страны от разведданных, поставок вооружений и многого другого из Вашингтона. Однако на деле Банковая от этого может, наоборот, только выиграть."Конечно, Зеленский предпочёл бы, чтобы Украина и её европейские партнёры имели право голоса, но во всей этой ситуации для него есть и положительный момент. Если Трамп выставит Зеленского в роли злодея, подталкивая его к принятию жёсткого мира вместо продолжения ужасной войны, у украинского лидера будет больше политической свободы действий", – пишет издание The American Conservative.Указывая на колоссальное давление, которое на него оказывают, глава киевского режима может частично возложить ответственность за развитие событий на Трампа. Мол, смотрите, украинские города разрушаются, критически важная инфраструктура не функционирует, люди страдают, причём в преддверии зимы, а всего этого можно было избежать, если бы исправно работали система оповещения об атаках и Starlink, у ВСУ было бы достаточно ракет, а у страны – сильная система ПВО. Но нет, Соединённые Штаты нам во всём этом отказали, поэтому весь этот ужас происходит по их вине.Зеленский, собственно, такое умеет, любит, практикует давно и достаточно успешно.В тех ситуациях, когда, казалось бы, украинская делегация должна быть сговорчивой и покладистой, ведь приехала просить новые партии оружия и деньги, а спонсоры могут и не дать – это их право. Если заёмщики будут излишне требовательны или заносчивы, это может только оттолкнуть. Нет же, Зеленского и Ко это никогда не останавливало: они всегда не просто требуют, а подают так, как будто это прямая обязанность западных стран, и ответь они отказом, выглядеть будет как-то неловко, поскольку украинский лидер авансом возлагает на них вину за вытекающие последствия.В случае с США повышать градус напряжения искусственно и не нужно: Трамп сам объявил официально, что военной помощи в прежних объёмах времён демократа Джо Байдена не бывать (нынешняя администрация с января 2025 года выделила около $540 млн против $130 млрд, предоставленных предшественниками после начала СВО), к тому же возможности ВПК по количеству производимых боеприпасов физически ограничены, а лишение американской помощи – реально болезненный удар по ВСУ, соответственно, и по их возможностям противостоять ВС РФ на поле боя. Так что, можно просто говорить как есть, и уже создастся впечатление, что это лично американский президент усугубляет ситуацию и причастен к эскалации конфликта с точки зрения Украины.Готовых подхватить эту риторику и раскрутить её до уровня Рашагейта 10-летней давности найдётся немало как в Америке, так и в Европе – дай только инфоповод. В Соединённых Штатах мало того, что демократы грозят запустить новую процедуру импичмента Трампа в случае получения большинства в Палате представителей (а такая вероятность очень велика), так ещё и Зеленский прямо сейчас мобилизует противников президента внутри его собственной Республиканской партии.А это более чем серьёзный рычаг давления. Вспомните, как раскрученная на пустом месте история с якобы имевшим место вмешательством РФ в выборы заставила баллотировавшегося в президенты бизнесмена-республиканца, обещавшего поладить с российским лидеров Владимиром Путиным, кардинально сменить курс и ввести рекордное количество антироссийских санкций. Потом, конечно, объявили, что оснований для обвинений Москвы нет, но наследие первого президентского срока Трампа до сих пор даёт о себе знать.Мейнстримные издания тоже не прочь уколоть президента и поддержать информационную кампанию против него. Так, The Washington Post, имеющая сложные отношения с американским лидером, опубликовала заявление бывшего высокопоставленного сотрудника разведки США о большей симпатии Трампа к России, нежели к Украине."Если посмотреть на долгосрочные тенденции, то становится ясно, что он отдаёт предпочтение Путину перед Зеленским, и это выходит за рамки любого временного ослабления напряжённости в его отношениях с Зеленским. В глубине души он убеждён, что Украина не сможет выиграть эту войну, что Россия больше, Россия сильнее", – сказал собеседник газеты.Практически в то же время издание Politico опубликовало статью про опасения европейцев из-за симпатий Трампа к России."Он критиковал Украину, ЕС, НАТО, но почти никогда не говорил ничего критического о Путине. Это поразительно. Нам приходится иметь дело с администрацией, которая, судя по всему, настроена более пророссийски", – посетовал европейский чиновник, не пожелавший назвать имя.Европе совсем не выгодно, чтобы Трамп, который в последние дни сделал целую серию резких заявлений в адрес лично Зеленского, окончательно отказался от поддержки Украины. Как минимум потому что тогда всё финансовое бремя этого проекта ляжет на них. А им бы со своими бюджетными проблемами разобраться для начала.Несмотря на очевидную экономическую выгоду сотрудничества с Москвой, лидеры европейских стран продолжают принимать один за одним пакеты санкций против РФ в угоду Киеву, порой впадая без преувеличения в антироссийскую истерию.К тому же, принципиальные разногласия США и Европы по украинскому вопросу автоматически влекут раскол НАТО, что отразится на всей деятельности альянса. Малоприятный для членов блока сценарий.В общем Трампу в рамках кампании, которую способен запустить Зеленский, припомнили бы его обещание завершить все-все конфликты в мире, а украинский – вообще за сутки. Зная тщеславие 47-го президента США и огромное желание войти в историю как миротворец, упоминания о его неспособности положить конец всем войнам сильно ударят по его самолюбию – такое мимо ушей Трамп точно не пропустит.Кроме того, раз уж Трамп, по версии Зеленского, принудит его к заключению мира, а потом, если конфликт разгорится с новой силой, то претензии украинские чиновники смело могут предъявлять именно Трампу, дескать, вот такой из тебя миротворец. Никудышный.Но прежде чем подписывать какую-либо сделку, Зеленский – если вообще ему придётся это делать – без сомнений, попытается выбить максимум выгоды для себя, а потом уже и для Украины, например, гарантии безопасности, предпочтительные для Киева, а не представленные ему постфактум.А ведь давление со стороны Трампа глава киевского режима мог бы обернуть в свою пользу, но совсем с другой стороны: снять с себя ответственность за территориальные уступки и отгородиться от обвинений в капитуляции Украины, в первую очередь от внутренней аудитории, сказав, что "обстоятельства сложились так, что я вынужден пойти на этот шаг". Но что-то подсказывает, что этот сценарий из серии нереалистичных, хотя выйти из конфликта могло бы получиться.

https://ukraina.ru/20261020/vrag-za-okeanom-zelenskiy-sobiraet-antitrampovskuyu-koalitsiyu-v-kongresse-ssha-1083950874.html

https://ukraina.ru/20261014/zelenskiy-razdrazhaet-trampa-no-delo-ne-v-nm-chego-na-samom-dele-dobivayutsya-ssha-1083789982.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато