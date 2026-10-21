"Тотальная катастрофа": Европа не сможет воевать с Россией без США — Ищенко - 21.10.2026 Украина.ру
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"Тотальная катастрофа": Европа не сможет воевать с Россией без США — Ищенко
"Тотальная катастрофа": Европа не сможет воевать с Россией без США — Ищенко - 21.10.2026 Украина.ру
"Тотальная катастрофа": Европа не сможет воевать с Россией без США — Ищенко
Без США воевать с Россией Европа не может, а Вашингтон занят Ираном и Китаем и хочет забыть об украинском кризисе, как о страшном сне. Это даёт России дополнительную возможность принудить Европу зафиксировать убытки и прекратить подготовку к войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-21T20:30
2026-10-21T20:30
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Отвечая на вопрос о перспективах сделки по дизельному топливу, эксперт перешёл к тому, что она меняет для Европы: без США она воевать с Россией не может."Штаты настроены продолжать борьбу за гегемонию. И внутри США идет спор о том, каким образом это следует делать", — заявил Ищенко. По его словам, США не являются для нас союзником, и дальнейшего снятия санкций мы не ожидаем.При этом, отметил эксперт, сегодня Штаты заняты Ираном и Китаем, а об украинском кризисе хотят забыть, как о страшном сне. "Что нам это дает?" — задал он вопрос и сам на него ответил: это даёт дополнительную возможность принудить Европу зафиксировать убытки и прекратить раскачивать кризис и готовить общеевропейскую войну с Россией."Без США Европа воевать с Россией не может", — подчеркнул Ищенко. По его мнению, для Европы это будет означать тотальную катастрофу.По его словам, речь не идёт о том, что ВС РФ дойдут до Парижа или Берлина, в том числе потому, что в этом просто нет необходимости. "Но русская армия сейчас и не в Киеве, а Украина не может существовать без внешнего финансирования. Европа идёт по тому же пути", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру."Дизельный компромисс" Вашингтона с Москвой наглядно продемонстрировал, что санкционная солидарность Запада дала трещину. На этом фоне Россия не идёт на тактическое перемирие с Украиной и не попадает в ловушку переговоров. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться" на сайте Украина.ру.
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"Тотальная катастрофа": Европа не сможет воевать с Россией без США — Ищенко

20:30 21.10.2026
 
© ФотоСША, ЕС, Россия
США, ЕС, Россия - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
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Без США воевать с Россией Европа не может, а Вашингтон занят Ираном и Китаем и хочет забыть об украинском кризисе, как о страшном сне. Это даёт России дополнительную возможность принудить Европу зафиксировать убытки и прекратить подготовку к войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о перспективах сделки по дизельному топливу, эксперт перешёл к тому, что она меняет для Европы: без США она воевать с Россией не может.
"Штаты настроены продолжать борьбу за гегемонию. И внутри США идет спор о том, каким образом это следует делать", — заявил Ищенко. По его словам, США не являются для нас союзником, и дальнейшего снятия санкций мы не ожидаем.
При этом, отметил эксперт, сегодня Штаты заняты Ираном и Китаем, а об украинском кризисе хотят забыть, как о страшном сне. "Что нам это дает?" — задал он вопрос и сам на него ответил: это даёт дополнительную возможность принудить Европу зафиксировать убытки и прекратить раскачивать кризис и готовить общеевропейскую войну с Россией.
"Без США Европа воевать с Россией не может", — подчеркнул Ищенко. По его мнению, для Европы это будет означать тотальную катастрофу.
По его словам, речь не идёт о том, что ВС РФ дойдут до Парижа или Берлина, в том числе потому, что в этом просто нет необходимости. "Но русская армия сейчас и не в Киеве, а Украина не может существовать без внешнего финансирования. Европа идёт по тому же пути", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.
"Дизельный компромисс" Вашингтона с Москвой наглядно продемонстрировал, что санкционная солидарность Запада дала трещину. На этом фоне Россия не идёт на тактическое перемирие с Украиной и не попадает в ловушку переговоров. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться" на сайте Украина.ру.
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