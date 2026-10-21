Из песни слов не выкинешь: Данилко отказался переводить хиты Сердючки на украинский - 21.10.2026 Украина.ру
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Из песни слов не выкинешь: Данилко отказался переводить хиты Сердючки на украинский
Из песни слов не выкинешь: Данилко отказался переводить хиты Сердючки на украинский - 21.10.2026 Украина.ру
Из песни слов не выкинешь: Данилко отказался переводить хиты Сердючки на украинский
Пока украинские звезды один за другим в спешке переписывают свои хиты на государственный язык, Андрей Данилко стоит на своем. Продюсер артиста Юрий Никитин в интервью одному из украинских изданий объяснил позицию популярного в прошлом артиста
2026-10-21T21:03
2026-10-21T21:03
новости
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украина
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По словам Никитина, каждая композиция — это событие конкретного периода жизни, и свою позицию артист менять не собирается. Сам продюсер в эту творческую зону не вмешивается, называя подопечного "гением", на которого невозможно давить."Он считает, что если песня написана в каком-то периоде, она должна остаться в том периоде, потому что это был определенный период жизни", — объяснил Никитин.Однако публика с такой философией согласна не всегда. После концерта Верки Сердючки 31 июля в одесском IBIZA Beach Club, где со сцены прозвучали "нетленки" на русском, музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин разразился критикой. Скандал докатился до профильных ведомств: языковой омбудсмен Тарас Кремень был вынужден официально пояснить, что само по себе пение на русском закону не противоречит, его требования распространяются "только на сопроводительную информацию о культурных мероприятиях, в частности афише, билеты и объявления".Сам Данилко прямо со сцены в Одессе пошутил о "Всемирном дне намбуцмена" и заметил, что из-за бурных обсуждений его концертов публика совсем забыла о более серьезных проблемах.А в недавнем интервью латвийскому телевидению артист заявил, что от русского языка отказаться невозможно просто потому, что он не смог бы "разговаривать с Лаймой", а некоторые его песни просто нельзя гармонично перевести, не исказив их суть.В августе известные украинские артисты Потап и Настя Каменских записали видео, в котором потешаются над украинским режимом "языкового геноцида". В чем может заключаться причина такого неожиданного переобувания — в материале Елены Мурзиной Потап, Настя и "языковой геноцид" на Украине: "свидомые патриоты" начали массово переобуваться на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, украина, андрей данилко, сердючка, украина.ру, украинский язык
Новости, Одесса, Украина, Андрей Данилко, Сердючка, Украина.ру, украинский язык

Из песни слов не выкинешь: Данилко отказался переводить хиты Сердючки на украинский

21:03 21.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Евровидение-2019". Репетиция финала, Данилко, Сердючка
Евровидение-2019. Репетиция финала, Данилко, Сердючка - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Пока украинские звезды один за другим в спешке переписывают свои хиты на государственный язык, Андрей Данилко стоит на своем. Продюсер артиста Юрий Никитин в интервью одному из украинских изданий объяснил позицию популярного в прошлом артиста
По словам Никитина, каждая композиция — это событие конкретного периода жизни, и свою позицию артист менять не собирается. Сам продюсер в эту творческую зону не вмешивается, называя подопечного "гением", на которого невозможно давить.

"Он считает, что если песня написана в каком-то периоде, она должна остаться в том периоде, потому что это был определенный период жизни", — объяснил Никитин.

Однако публика с такой философией согласна не всегда. После концерта Верки Сердючки 31 июля в одесском IBIZA Beach Club, где со сцены прозвучали "нетленки" на русском, музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин разразился критикой. Скандал докатился до профильных ведомств: языковой омбудсмен Тарас Кремень был вынужден официально пояснить, что само по себе пение на русском закону не противоречит, его требования распространяются "только на сопроводительную информацию о культурных мероприятиях, в частности афише, билеты и объявления".

Сам Данилко прямо со сцены в Одессе пошутил о "Всемирном дне намбуцмена" и заметил, что из-за бурных обсуждений его концертов публика совсем забыла о более серьезных проблемах.
А в недавнем интервью латвийскому телевидению артист заявил, что от русского языка отказаться невозможно просто потому, что он не смог бы "разговаривать с Лаймой", а некоторые его песни просто нельзя гармонично перевести, не исказив их суть.

В августе известные украинские артисты Потап и Настя Каменских записали видео, в котором потешаются над украинским режимом "языкового геноцида". В чем может заключаться причина такого неожиданного переобувания — в материале Елены Мурзиной Потап, Настя и "языковой геноцид" на Украине: "свидомые патриоты" начали массово переобуваться на сайте Украина.ру.

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