В преддверии коллапса: как Зеленский и Кличко делят бюджет замерзающего Киева — Маркосян - 21.10.2026 Украина.ру
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В преддверии коллапса: как Зеленский и Кличко делят бюджет замерзающего Киева — Маркосян
В преддверии коллапса: как Зеленский и Кличко делят бюджет замерзающего Киева — Маркосян - 21.10.2026 Украина.ру
В преддверии коллапса: как Зеленский и Кличко делят бюджет замерзающего Киева — Маркосян
Публичный конфликт Кличко и Зеленского — не поиск виновных в провале подготовки Киева к зиме, а борьба за столицу и её бюджет. И власть Киева могут заменить военной администрацией — как когда-то сделали на востоке Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-10-21T19:30
2026-10-21T19:30
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Отвечая на вопрос о том, означает ли публичный раскол активный поиск виновных перед неминуемым инфраструктурным коллапсом, эксперт объяснила природу этого конфликта.Маркосян заявила, что конфликты между Кличко и Зеленским периодически обостряются и всегда носят публичный характер, но ничего нового в них нет. "Они конкуренты в борьбе за столицу и ее бюджет", — пояснила эксперт.Обозреватель не исключает, что власть в Киеве сменят на военную администрацию — по образцу регионов на востоке Украины."И я не исключаю того, что власть Киева будет заменена военной администрацией, как в свое время сделали на востоке Украины в регионах, граничащих с Донбассом", — отметила Маркосян.Эксперт подчеркнула, что такая замена решит сразу несколько проблем. "Это решит сразу несколько проблем: усилит полномочия силовых структур по отношению к гражданскому населению и отодвинет Кличко из сферы публичной политики", — сообщила она."На первом месте для Банковой стоит вопрос денег и полномочий, а инфраструктура — лишь на втором. В этом направлении они и будут действовать", — подытожила собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: США могут начать бомбить Киев, чтобы принудить его к миру и подставить Европу" на сайте Украина.ру.Актуальный материал про ситуацию вокруг Украины: "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.
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В преддверии коллапса: как Зеленский и Кличко делят бюджет замерзающего Киева — Маркосян

19:30 21.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Публичный конфликт Кличко и Зеленского — не поиск виновных в провале подготовки Киева к зиме, а борьба за столицу и её бюджет. И власть Киева могут заменить военной администрацией — как когда-то сделали на востоке Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Отвечая на вопрос о том, означает ли публичный раскол активный поиск виновных перед неминуемым инфраструктурным коллапсом, эксперт объяснила природу этого конфликта.
Маркосян заявила, что конфликты между Кличко и Зеленским периодически обостряются и всегда носят публичный характер, но ничего нового в них нет. "Они конкуренты в борьбе за столицу и ее бюджет", — пояснила эксперт.
Обозреватель не исключает, что власть в Киеве сменят на военную администрацию — по образцу регионов на востоке Украины.
"И я не исключаю того, что власть Киева будет заменена военной администрацией, как в свое время сделали на востоке Украины в регионах, граничащих с Донбассом", — отметила Маркосян.
Эксперт подчеркнула, что такая замена решит сразу несколько проблем. "Это решит сразу несколько проблем: усилит полномочия силовых структур по отношению к гражданскому населению и отодвинет Кличко из сферы публичной политики", — сообщила она.
"На первом месте для Банковой стоит вопрос денег и полномочий, а инфраструктура — лишь на втором. В этом направлении они и будут действовать", — подытожила собеседница издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: США могут начать бомбить Киев, чтобы принудить его к миру и подставить Европу" на сайте Украина.ру.
Актуальный материал про ситуацию вокруг Украины: "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.
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