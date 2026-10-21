Технический уровень: Москва и Киев дали зеленый свет на трехсторонние переговоры с США
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа
Москва и Киев согласились с предложением спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера организовать встречу на техническом уровне
Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, речь идет о трехсторонних переговорах России, США и Украины.
"Чиновник США заявил, что Уиткофф и Кушнер предложили трехстороннюю встречу на техническом уровне между США, Россией и Украиной", — передает издание.
Напомним, сегодня Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве трехчасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
"Чиновник США заявил, что Уиткофф и Кушнер предложили трехстороннюю встречу на техническом уровне между США, Россией и Украиной", — передает издание.
Напомним, сегодня Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве трехчасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков после встречи заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Новый раунд может состояться в Абу-Даби.
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