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Технический уровень: Москва и Киев дали зеленый свет на трехсторонние переговоры с США

Технический уровень: Москва и Киев дали зеленый свет на трехсторонние переговоры с США - 21.10.2026 Украина.ру

Технический уровень: Москва и Киев дали зеленый свет на трехсторонние переговоры с США

Москва и Киев согласились с предложением спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера организовать встречу на техническом уровне

2026-10-21T19:49

2026-10-21T19:49

2026-10-21T19:49

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украина.ру

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Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, речь идет о трехсторонних переговорах России, США и Украины."Чиновник США заявил, что Уиткофф и Кушнер предложили трехстороннюю встречу на техническом уровне между США, Россией и Украиной", — передает издание.Напомним, сегодня Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве трехчасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.Помощник президента РФ Юрий Ушаков после встречи заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Новый раунд может состояться в Абу-Даби.Сегодня Зеленский в эфире американского телеканала Fox News выразил готовность принять мирное соглашение, предполагающее заморозку конфликта по нынешней линии соприкосновения. Подробнее — в материале От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, украина.ру