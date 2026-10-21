Технический уровень: Москва и Киев дали зеленый свет на трехсторонние переговоры с США - 21.10.2026 Украина.ру
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Технический уровень: Москва и Киев дали зеленый свет на трехсторонние переговоры с США
Технический уровень: Москва и Киев дали зеленый свет на трехсторонние переговоры с США - 21.10.2026 Украина.ру
Технический уровень: Москва и Киев дали зеленый свет на трехсторонние переговоры с США
Москва и Киев согласились с предложением спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера организовать встречу на техническом уровне
2026-10-21T19:49
2026-10-21T19:49
новости
сша
россия
москва
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир зеленский
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Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, речь идет о трехсторонних переговорах России, США и Украины."Чиновник США заявил, что Уиткофф и Кушнер предложили трехстороннюю встречу на техническом уровне между США, Россией и Украиной", — передает издание.Напомним, сегодня Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве трехчасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.Помощник президента РФ Юрий Ушаков после встречи заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Новый раунд может состояться в Абу-Даби.Сегодня Зеленский в эфире американского телеканала Fox News выразил готовность принять мирное соглашение, предполагающее заморозку конфликта по нынешней линии соприкосновения. Подробнее — в материале От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, украина.ру
Новости, США, Россия, Москва, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, Украина.ру

Технический уровень: Москва и Киев дали зеленый свет на трехсторонние переговоры с США

19:49 21.10.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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Москва и Киев согласились с предложением спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера организовать встречу на техническом уровне
Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, речь идет о трехсторонних переговорах России, США и Украины.

"Чиновник США заявил, что Уиткофф и Кушнер предложили трехстороннюю встречу на техническом уровне между США, Россией и Украиной", — передает издание.

Напомним, сегодня Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве трехчасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков после встречи заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Новый раунд может состояться в Абу-Даби.
Сегодня Зеленский в эфире американского телеканала Fox News выразил готовность принять мирное соглашение, предполагающее заморозку конфликта по нынешней линии соприкосновения. Подробнее — в материале От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории на сайте Украина.ру.
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