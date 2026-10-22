https://ukraina.ru/20261022/blizhe-chem-kogda-libo-tramp-otsenil-perspektivy-mira-1083984190.html

"Ближе, чем когда-либо": Трамп оценил перспективы мира

"Ближе, чем когда-либо": Трамп оценил перспективы мира - 22.10.2026 Украина.ру

"Ближе, чем когда-либо": Трамп оценил перспективы мира

Разрешение украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. Об этом президент США Дональд Трамп 21 октября заявил журналистам в Белом доме

2026-10-22T01:59

2026-10-22T01:59

2026-10-22T01:59

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сша

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россия

стив уиткофф

владимир путин

санкт-петербург

переговоры по украине 2026

война на украине

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По словам Трампа, на днях он обсуждал украинский кризис с президентом России Владимиром Путиным."Я думаю, мы приближаемся [к урегулированию]. Возможно, ближе, чем когда-либо", — сказал он журналистам, назвав эти переговоры "очень деликатными".21 октября президент России Владимир Путин встретился в Петербурге со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Переговоры, к которым по видеосвязи подключался зять Трампа Джаред Кушнер, продлились почти три часа.На встрече Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по выстраиванию системы безопасности для Москвы и Киева в 10-х числах ноября. Новый раунд может пройти в Абу-Даби.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261021/nikudyshnyy-mirotvorets-zelenskiy-tekhnichno-ispolzuet-konflikt-s-trampom-v-svoikh-tselyakh-1083979321.html

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