"Ближе, чем когда-либо": Трамп оценил перспективы мира - 22.10.2026 Украина.ру
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"Ближе, чем когда-либо": Трамп оценил перспективы мира
"Ближе, чем когда-либо": Трамп оценил перспективы мира - 22.10.2026 Украина.ру
"Ближе, чем когда-либо": Трамп оценил перспективы мира
Разрешение украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. Об этом президент США Дональд Трамп 21 октября заявил журналистам в Белом доме
2026-10-22T01:59
2026-10-22T01:59
украина.ру
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дональд трамп
россия
стив уиткофф
владимир путин
санкт-петербург
переговоры по украине 2026
война на украине
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По словам Трампа, на днях он обсуждал украинский кризис с президентом России Владимиром Путиным."Я думаю, мы приближаемся [к урегулированию]. Возможно, ближе, чем когда-либо", — сказал он журналистам, назвав эти переговоры "очень деликатными".21 октября президент России Владимир Путин встретился в Петербурге со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Переговоры, к которым по видеосвязи подключался зять Трампа Джаред Кушнер, продлились почти три часа.На встрече Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по выстраиванию системы безопасности для Москвы и Киева в 10-х числах ноября. Новый раунд может пройти в Абу-Даби.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, россия, стив уиткофф, владимир путин, санкт-петербург, переговоры по украине 2026, война на украине, когда закончится война на украине, чем закончится война на украине
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"Ближе, чем когда-либо": Трамп оценил перспективы мира

01:59 22.10.2026
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Разрешение украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. Об этом президент США Дональд Трамп 21 октября заявил журналистам в Белом доме
По словам Трампа, на днях он обсуждал украинский кризис с президентом России Владимиром Путиным.
"Я думаю, мы приближаемся [к урегулированию]. Возможно, ближе, чем когда-либо", — сказал он журналистам, назвав эти переговоры "очень деликатными".
21 октября президент России Владимир Путин встретился в Петербурге со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Переговоры, к которым по видеосвязи подключался зять Трампа Джаред Кушнер, продлились почти три часа.
На встрече Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по выстраиванию системы безопасности для Москвы и Киева в 10-х числах ноября. Новый раунд может пройти в Абу-Даби.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
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