https://ukraina.ru/20261021/vladimir-evseev-vs-rf-vyydut-k-pavlogradu-kogda-reshat-problemu-kupyanska-i-seroy-zony-na-zaporozhe-1083983139.html

Владимир Евсеев: ВС РФ выйдут к Павлограду, когда решат проблему Купянска и серой зоны на Запорожье

Владимир Евсеев: ВС РФ выйдут к Павлограду, когда решат проблему Купянска и серой зоны на Запорожье - 21.10.2026 Украина.ру

Владимир Евсеев: ВС РФ выйдут к Павлограду, когда решат проблему Купянска и серой зоны на Запорожье

Доброполье — это очень удобный плацдарм для размещения резервов. И в первую очередь движение оттуда будет направлено не в сторону Павлограда, а в том числе и на юг, чтобы вернуть серую зону, которая сформировалась на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Есть карман, который образовался восточнее города Орехов.

2026-10-21T19:15

2026-10-21T19:15

2026-10-21T19:21

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Владимир Евсеев - военный эксперт, замдиректора Института стран СНГ, подполковник запаса, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.Контроль над городом Доброполье в ДНР, об освобождении которого стало известно на минувшей неделе, открывает возможности для наступления в сторону Днепропетровской области, а также выход в тыл группировки ВСУ в Славянске и Краматорске.- Владимир Валерьевич, город Павлоград в Днепропетровской области считается крупным логистическим центром и тыловой базой ВСУ. Считаете ли вы возможным проведение операции по овладению этим населенным пунктом?- Есть задачи первоочередные, и есть задачи стратегические. Никто задачу освобождения Павлограда не снимал. Но к ее выполнению можно подступиться другим образом. От Доброполья до Павлограда почти 90 километров. На этом расстоянии могут работать наши беспилотники, не говоря уже о ФАБах с УМПК. Кроме того, продвижение со стороны Доброполья позволит нам проводить изоляцию в том числе и Павлограда. Но продвигаться туда физически мы можем только при обеспечении флангов.Сейчас там не обеспечены даже ближайшие фланги. Поэтому будет ставиться задача выхода в тыл Краматорской группировки. К Павлограду мы должны будем выйти широким фронтом. По условиям современной войны – 80 километров, которые разделяют Доброполье и Павлоград, это не рядом. И это не задача осенне-зимней кампании. Обеспечение флангов — это неотложная задача, которая требует решения сейчас.Доброполье — это очень удобный плацдарм для размещения резервов. И в первую очередь движение оттуда будет направлено не в сторону Павлограда, а в том числе и на юг, чтобы вернуть серую зону, которая сформировалась на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Есть карман, который образовался восточнее города Орехов.Сломя голову бросаться вперед в Днепропетровскую область не следует, сначала нужно решить задачи на флангах. Но работу диверсионно-разведывательных групп в этом направлении я бы не стал исключать. Их задачей может стать выявление и ликвидация операторов украинских БПЛА. Но речь здесь идет не о Павлограде, а о ближних рубежах.Кроме того, чтобы мы могли реально обеспечить охват Славянско-Краматорской группировки, нам надо решить вопрос с Красным Лиманом, который расположен севернее. Оттуда возможен выход и к Изюму в Харьковской области. По моему мнению, выход к Павлограду не является первостепенной задачей для нас в настоящее время. Есть более реальные задачи, которые можно решать сейчас.- На каких участках ЛБС противник способен провести контрудары, подобные тому, который он наносил севернее Красного Лимана?- Линия фронта под Лиманом стабилизировалась. После летне-осенней кампании главная ударная сила, 3-я штурмовая бригада, измотана. Новому личному составу нужно пройти обучение. На Украине набор по мобилизации достигает 30 тысяч ежемесячно, причем до фронта доходит в лучшем случае половина. То есть на восстановление численности подразделений, боевой техники нужно время. На восстановление бригады после интенсивных боевых действий уйдет как минимум месяц, поэтому говорить о масштабных действиях со стороны противника трудно, хотя контратаки на отдельных направлениях возможны.При этом контрудары, которые противник предпринимал в этом году, не приводили к кардинальным изменениям. Они лишь увеличивали серую зону, где говорить об устойчивом контроле противника не приходится. Сейчас наступательный потенциал ВСУ в значительной степени сокращен.- На минувшей неделе прекратил свое существование Волчанский котел в Харьковской области. Судя по конфигурации линии боевого соприкосновения, под угрозой находится группировка противника в Великом Бурлуке.- Эта задача распадается на несколько составляющих. Купянск и Купянск-Узловой до конца еще не освобождены. Севернее и южнее ВСУ удерживают плацдармы на реке Оскол. Так что сначала нужно ликвидировать эту проблему. Кроме того, потребуется время для окончательной зачистки Волчанского котла, размещение там войск. Ликвидация Волчанского котла позволит нам обеспечить безопасность наших приграничных территорий, ликвидировав угрозу обстрела ствольной артиллерией.На выполнение всех обозначенных задач одновременно у нас не хватит сил. У нас нет кратного превосходства над противником.В любом случае осенняя кампания еще не закончилась. Время на выполнение ее задач остается. Распутица, которая наступит в ноябре, замедлит продвижение войск. Но распутица в Харьковской области и в засушливой Запорожской области это разные погодные явления. Учитывая, что линия фронта протяжённая, то и возможности для ведения наступательных действий будут разными. И на юге они будут лучше, чем на севере в Сумской и Харьковской областях.Решение задач по обеспечению флангов после взятия Доброполья позволит нам освободить значительные территории. Судя по тому, как развиваются события, у нас есть возможность достичь этих целей.- Зеленский по итогам переговоров с представителями президента США в Осло пообещал, что работа Starlink на Украине будет возобновлена в течение 48 часов. Как сказался период замедления военной версии Starlink на проведении боевых операций ВСУ?- Замедление Starlink создало большую проблему для систем управления и связи. Но эта задача может частично решаться с помощью мобильных телефонов, других средств связи, в том числе проводной. Тактические беспилотники могут наводиться по камере. Для дальнобойных ракетно-артиллерийских систем замедление может быть критичным, но для работы на глубину 10-20 километров от ЛБС это не имеет существенного значения. Но если ситуация быстро меняется, то можно не успеть отреагировать, что создает дополнительные риски для украинской стороны. Но я бы эту проблему не преувеличивал.- Китай с 18 ноября введет дополнительные ограничения на экспорт беспилотников, комплектующих и технологий двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Кому это больше повредит, нам или противнику? Или мы уже настолько импортозаместились, что такие ограничения нашим производителям дронов не страшны?- Важно, чтобы нас это коснулось в меньшей степени. Китай не всегда делает то, о чем заявляет. Будем надеяться, что наши отношения не завязаны на такого рода заявлениях. Если китайцы ограничат поставки на Украину, то это очень хорошо. Но из этого абсолютно не следует, что они введут ограничения и для нас. Пусть этого больше боится украинская сторона, которая использует китайские комплектующие.

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, павлоград, доброполье, харьковская область, владимир евсеев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, снг