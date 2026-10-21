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Логистика ВСУ под прицелом: поражены сухогруз и центр снабжения "Эпицентр-К"

Логистика ВСУ под прицелом: поражены сухогруз и центр снабжения "Эпицентр-К" - 21.10.2026 Украина.ру

Логистика ВСУ под прицелом: поражены сухогруз и центр снабжения "Эпицентр-К"

Сегодня днем Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили планомерную работу по уничтожению каналов снабжения противника. Как сообщили в Минобороны РФ, удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов

2026-10-21T18:55

2026-10-21T18:55

2026-10-21T18:55

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В Ровно поражен логистический центр "Эпицентр-К", который противник использовал для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУ. Кроме того, на переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший в порт "Черноморск" очередную партию военных грузов.В ночь на среду и утром серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Львове, Луцке, Харькове, Полтаве и ряде других городов. Также прилеты были зафиксированы в Умани и Ровенской области. Подробнее об ударах российской армии по инфраструктуре Украины — в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ровно, киев, вооруженные силы украины, украина.ру