https://ukraina.ru/20261021/evropa-voyuet-protiv-rossii-uzhe-dva-goda-ischenko-o-tom-kto-seychas-soderzhit-ukrainu-1083967191.html
"Европа воюет против России уже два года": Ищенко объяснил, кто платит за войну на Украине
"Европа воюет против России уже два года": Ищенко объяснил, кто платит за войну на Украине - 21.10.2026 Украина.ру
"Европа воюет против России уже два года": Ищенко объяснил, кто платит за войну на Украине
В кампании вокруг Украины один проигравший — президент США Дональд Трамп. Европа, а это 27 стран Евросоюза плюс Великобритания, уже два года содержит Киев и воюет против России, а Трамп переложил на неё финансирование и ослабил позиции США в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-21T18:30
2026-10-21T18:30
2026-10-21T18:33
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Отвечая на вопрос, сможет ли Европа в одиночку финансировать Украину без программы PURL, эксперт напомнил, кто её содержит, и назвал проигравшего в этой кампании.Ищенко напомнил, что Европа — это 27 стран Евросоюза плюс Великобритания, которая содержит Украину и воюет против России уже на протяжении двух лет."При этом серьезно ослабил американские позиции на восточной границе НАТО и за счет вывода войск без ротации оттуда, и за счет того, что перестал фактически продавать ракеты к "Пэтриотам", — пояснил эксперт, говоря о Трампе, который сразу заявил о желании перебросить финансирование Украины на Европу и сделал это.По его словам, восточноевропейские страны реально боятся, что Россия зачистит Украину и займётся ими."И в этой кампании есть один проигравший — это Трамп, потому что наша позиция позволяет в любой момент как договориться с американцами, так и продолжать обстрелы Киева и других украинских городов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру."Дизельный компромисс" Вашингтона с Москвой наглядно продемонстрировал, что санкционная солидарность Запада дала трещину. На этом фоне Россия не идёт на тактическое перемирие с Украиной и не попадает в ловушку переговоров. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться" на сайте Украина.ру.
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"Европа воюет против России уже два года": Ищенко объяснил, кто платит за войну на Украине
18:30 21.10.2026 (обновлено: 18:33 21.10.2026)
В кампании вокруг Украины один проигравший — президент США Дональд Трамп. Европа, а это 27 стран Евросоюза плюс Великобритания, уже два года содержит Киев и воюет против России, а Трамп переложил на неё финансирование и ослабил позиции США в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, сможет ли Европа в одиночку финансировать Украину без программы PURL, эксперт напомнил, кто её содержит, и назвал проигравшего в этой кампании.
Ищенко напомнил, что Европа — это 27 стран Евросоюза плюс Великобритания, которая содержит Украину и воюет против России уже на протяжении двух лет.
"При этом серьезно ослабил американские позиции на восточной границе НАТО и за счет вывода войск без ротации оттуда, и за счет того, что перестал фактически продавать ракеты к "Пэтриотам", — пояснил эксперт, говоря о Трампе, который сразу заявил о желании перебросить финансирование Украины на Европу и сделал это.
По его словам, восточноевропейские страны реально боятся, что Россия зачистит Украину и займётся ими.
"И в этой кампании есть один проигравший — это Трамп, потому что наша позиция позволяет в любой момент как договориться с американцами, так и продолжать обстрелы Киева и других украинских городов", — резюмировал собеседник издания.
"Дизельный компромисс" Вашингтона с Москвой наглядно продемонстрировал, что санкционная солидарность Запада дала трещину. На этом фоне Россия не идёт на тактическое перемирие с Украиной и не попадает в ловушку переговоров. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться" на сайте Украина.ру.