https://ukraina.ru/20261022/po-kievu-rabotayut-rakety-i-gerani-svodka-udarov-vs-rf-po-ukrainskim-regionam-k-etomu-chasu-1083984566.html

По Киеву работают ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу

По Киеву работают ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 22.10.2026 Украина.ру

По Киеву работают ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу

Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины, ракеты и "Герани" волнами наносят удары по Киеву. Об этом в ночь на 22 октября сообщают украинские источники и телеграм-канал Украина.ру

2026-10-22T04:26

2026-10-22T04:26

2026-10-22T04:30

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Взрывы в различных регионах Украины гремят практически непрерывно, однако ночью ВС РФ активизировали работу именно по бандеровской столице.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и области действует воздушная тревога. Телеканал "Общественное" сообщает о непрекращающихся взрывах.Местные каналы пишут о повторяющихся сериях ударов по региону, всё новых пусках баллистических ракет по Киеву. Отмечается, что к этому часу цели в городе поразили около 30 российских ракет.Мэр Виталий Кличко успел сообщить о прилете по объекту транспортной инфраструктуры в Дарницком районе.Кроме того, под ударами БПЛА всю ночь находились цели в Ровно и Ровенской области, в Хмельницкой, Одесской областях, в Днепропетровске, Сумах, Шостке, Виннице, Ковеле, Умани, Кировограде, Харькове, Кременчуге, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261021/zaporozhyu-prigotovitsya-rossiyskaya-armiya-nastupaet-na-trekh-napravleniyakh-1083973754.html

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