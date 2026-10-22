По Киеву работают ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 22.10.2026 Украина.ру
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По Киеву работают ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
По Киеву работают ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 22.10.2026 Украина.ру
По Киеву работают ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины, ракеты и "Герани" волнами наносят удары по Киеву. Об этом в ночь на 22 октября сообщают украинские источники и телеграм-канал Украина.ру
2026-10-22T04:26
2026-10-22T04:30
украина.ру
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Взрывы в различных регионах Украины гремят практически непрерывно, однако ночью ВС РФ активизировали работу именно по бандеровской столице.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и области действует воздушная тревога. Телеканал "Общественное" сообщает о непрекращающихся взрывах.Местные каналы пишут о повторяющихся сериях ударов по региону, всё новых пусках баллистических ракет по Киеву. Отмечается, что к этому часу цели в городе поразили около 30 российских ракет.Мэр Виталий Кличко успел сообщить о прилете по объекту транспортной инфраструктуры в Дарницком районе.Кроме того, под ударами БПЛА всю ночь находились цели в Ровно и Ровенской области, в Хмельницкой, Одесской областях, в Днепропетровске, Сумах, Шостке, Виннице, Ковеле, Умани, Кировограде, Харькове, Кременчуге, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261021/zaporozhyu-prigotovitsya-rossiyskaya-armiya-nastupaet-na-trekh-napravleniyakh-1083973754.html
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По Киеву работают ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу

04:26 22.10.2026 (обновлено: 04:30 22.10.2026)
 
© Фото : ДСНС України / Telegram
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© Фото : ДСНС України / Telegram
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Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины, ракеты и "Герани" волнами наносят удары по Киеву. Об этом в ночь на 22 октября сообщают украинские источники и телеграм-канал Украина.ру
Взрывы в различных регионах Украины гремят практически непрерывно, однако ночью ВС РФ активизировали работу именно по бандеровской столице.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и области действует воздушная тревога. Телеканал "Общественное" сообщает о непрекращающихся взрывах.
Местные каналы пишут о повторяющихся сериях ударов по региону, всё новых пусках баллистических ракет по Киеву. Отмечается, что к этому часу цели в городе поразили около 30 российских ракет.
Мэр Виталий Кличко успел сообщить о прилете по объекту транспортной инфраструктуры в Дарницком районе.
Кроме того, под ударами БПЛА всю ночь находились цели в Ровно и Ровенской области, в Хмельницкой, Одесской областях, в Днепропетровске, Сумах, Шостке, Виннице, Ковеле, Умани, Кировограде, Харькове, Кременчуге, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
Вчера, 17:33
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