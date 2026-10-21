https://ukraina.ru/20261021/za-spinoy-ukrainy-i-v-golf-klube-tramp-pridumal-kak-dolzhno-vyglyadet-mirnoe-soglashenie-1083978902.html

За спиной Украины и в гольф-клубе: Трамп придумал, как должно выглядеть мирное соглашение

За спиной Украины и в гольф-клубе: Трамп придумал, как должно выглядеть мирное соглашение - 21.10.2026 Украина.ру

За спиной Украины и в гольф-клубе: Трамп придумал, как должно выглядеть мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп намерен организовать подписание мирного соглашения по Украине в декабре 2026 года на саммите G20 в Майами — причём на территории собственного гольф-клуба. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники

2026-10-21T18:10

2026-10-21T18:10

2026-10-21T18:10

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В публикации сказано, что саммит запланирован на 14–15 декабря, и, по словам советников американского президента, глава Белого дома видит себя центральным посредником и миротворцем между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Трамп "детально планирует масштабную историческую мизансцену, где запечатлен стоящим между лидерами России и Украины в момент заключения мира". Ради этого результата Вашингтон готов оказать жесткое давление на Киев, дабы заставить его власти пойти на уступки до начала декабря.Реализации этого сценария может предшествовать трёхсторонняя встреча Трампа с лидерами России и Китая, запланированная на середину ноября в КНР. По данным издания, Трамп увлечен концепцией, в рамках которой три крупнейшие мировые державы смогут разграничить глобальные сферы влияния. В его окружении инициативу открыто поддерживают, а отдельные представители команды пренебрежительно называют Украину "коррумпированной провинцией", не обладающей реальной политической самостоятельностью. На подобные разговоры в кулуарах в Киеве, что очевидно, реагируют с расстройством. По словам одного из высокопоставленных чиновников Украины, которые также приводит издание, "все стратегические решения, определяющие судьбу Киева, принимаются за его спиной". Как отмечает The Atlantic, если Трамп добьется своего, декабрьское соглашение может оказаться не мирными переговорами, а капитуляцией Украины. Журналисты выделяют три ключевые даты, которые могут определить будущее Украины: 3 ноября — промежуточные выборы в США, середина ноября — возможная встреча Трампа с Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, середина декабря — саммит G20 в Майами. В Киеве опасаются, что после выборов Трамп может усилить давление, особенно если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе. На данный момент прессинг со стороны Вашингтона и так усилен, как считают на Украине. За последние десять дней после телефонного разговора Трампа с Путиным американский президент объявил о временном ослаблении ограничений на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, приостановил введение новых масштабных санкций против России, ограничил доступ Украины к важным спутниковым системам, используемым на поле боя, и приостановил поставки критически важных ракет-перехватчиков. В понедельник Трамп вновь раскритиковал Зеленского, заявив, что переговоры от имени Украины должен вести кто-то другой. Он также публично напомнил, что США и Европа "потратили на Украину целое состояние", добавив, что "Европа устала от неё". Кстати говоря, именно на этом фоне в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом, продолжавшаяся почти три часа. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате — в 10-х числах ноября. Об этом также Путин сообщил Уиткоффу.По словам Ушакова, девятая встреча Путина с Уиткоффом стала полезным дополнением к разговорам президентов. Украина во время беседы была центральной темой. Главный вопрос для возобновления переговоров — выстраивание системы безопасности для России и Украины после конфликта. Уиткофф привез новые подходы Европы и Киева из Осло, но, по словам Ушакова, полезного в них немного. Обсудили и масштабные экономические проекты РФ и США, и перспективу трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином в Китае — Пекин готовит ее и при благоприятном раскладе впишет в программу.

https://ukraina.ru/20261021/na-fone-mirnykh-usiliy-moskvy-i-vashingtona-es-trebuet-uvelichit-voennuyu-pomosch-ukraine-1083967901.html

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новости, россия, украина, дональд трамп, киев, владимир путин, стив уиткофф, впк