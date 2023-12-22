Украина усилит диверсии против России из-за тупика на фронте - NBC News
17:34 22.12.2023 (обновлено: 17:35 22.12.2023)
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Украина будет организовывать диверсии против России, так как на фронте оказалась в тупике, написал репортёр американского издания NBC News Дэн де Люс
"Столкнувшись с тупиком на поле боя и неуверенностью в долгосрочных перспективах военной помощи Запада, Украина все чаще рассматривает диверсии как решающую тактику против своего более крупного противника", - говорится в статье.
Автор предположил, что в следующем году Украина усилит удары беспилотниками и диверсии.
Американское издание утверждает, что официальные лица США дали понять, что Вашингтон якобы не принимал участия в нападениях на Россию.
Автор статьи при этом утверждает, что поскольку Украина сталкивается с растущими препятствиями в Вашингтоне и Европе, поскольку она пытается получить больше военной и экономической помощи, чиновники в Киеве, возможно, менее охотно прислушиваются к советам своих американских коллег воздерживаться от более агрессивных тайных операций.
Немецкое издание Die Welt со ссылкой на военного эксперта Нико Ланге ранее сообщило, что Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Одной из отправных точек для нового наступления может быть "плацдарм на левом берегу Днепра“, говорится в материале.
А немецкое издание Das Bild написало, что в командовании ВСУ решили пересмотреть военную стратегию. "Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", — говорится в публикации.
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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