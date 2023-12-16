https://ukraina.ru/20231216/1052172683.html
Украина готовит новое контрнаступление на 2024 год - Die Welt
Украина готовит новое контрнаступление на 2024 год - Die Welt - 16.12.2023 Украина.ру
Украина готовит новое контрнаступление на 2024 год - Die Welt
Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на военного эксперта Нико Ланге
2023-12-16T10:58
2023-12-16T10:58
2023-12-16T10:58
новости
украина
всу
вооруженные силы украины
потери всу
валерий залужный
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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Киев передал в Вашингтон список пожеланий по вооружению, говорится в статье. Он включает ударные вертолёты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.Также автор убеждён в том, что главнокомандующий ВСУ Валерий залежный не был сторонником летнего контрнаступления из-за отсутствия достаточной поддержки с воздуха. Он согласился на него лишь по политическим причинам, пишет издание.По мнению автора, в командовании ВСУ решили изменить стратегию, так как летнее контрнаступление обернулось катастрофой.Одной из отправных точек для нового наступления может быть "плацдарм на левом берегу Днепра“.Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
https://ukraina.ru/20231213/1052049733.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, вооруженные силы украины, потери всу, валерий залужный, контрнаступление
Новости, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ, Валерий Залужный, контрнаступление
Украина готовит новое контрнаступление на 2024 год - Die Welt
Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на военного эксперта Нико Ланге
Киев передал в Вашингтон список пожеланий по вооружению, говорится в статье. Он включает ударные вертолёты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.
Также автор убеждён в том, что главнокомандующий ВСУ Валерий залежный не был сторонником летнего контрнаступления из-за отсутствия достаточной поддержки с воздуха. Он согласился на него лишь по политическим причинам, пишет издание.
«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — говорится в материале.
По мнению автора, в командовании ВСУ решили изменить стратегию, так как летнее контрнаступление обернулось катастрофой.
Одной из отправных точек для нового наступления может быть "плацдарм на левом берегу Днепра“.
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".