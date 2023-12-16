https://ukraina.ru/20231216/1052172683.html

Украина готовит новое контрнаступление на 2024 год - Die Welt

Украина готовит новое контрнаступление на 2024 год - Die Welt - 16.12.2023 Украина.ру

Украина готовит новое контрнаступление на 2024 год - Die Welt

Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на военного эксперта Нико Ланге

2023-12-16T10:58

2023-12-16T10:58

2023-12-16T10:58

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потери всу

валерий залужный

контрнаступление

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Киев передал в Вашингтон список пожеланий по вооружению, говорится в статье. Он включает ударные вертолёты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.Также автор убеждён в том, что главнокомандующий ВСУ Валерий залежный не был сторонником летнего контрнаступления из-за отсутствия достаточной поддержки с воздуха. Он согласился на него лишь по политическим причинам, пишет издание.По мнению автора, в командовании ВСУ решили изменить стратегию, так как летнее контрнаступление обернулось катастрофой.Одной из отправных точек для нового наступления может быть "плацдарм на левом берегу Днепра“.Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".

https://ukraina.ru/20231213/1052049733.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, потери всу, валерий залужный, контрнаступление