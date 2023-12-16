Генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление - Bild
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
В командовании ВСУ решили пересмотреть военную стратегию, пишет немецкое издание Das Bild
"Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", — говорится в публикации.
Автор статьи утверждает, что главной задачей ВСУ стало нанесение как можно большего урона живой силе противника.
При отступлении украинские военнослужащие создают минные поля. А в случае получения крылатых ракет ATACMS или Taurus, самолетов F-16 или JAS 39, надеются заново пойти в наступление.
Немецкое издание Die Welt со ссылкой на военного эксперта Нико Ланге сообщило, что Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Одной из отправных точек для нового наступления может быть "плацдарм на левом берегу Днепра“, говорится в материале.
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
Вчера, 03:22Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизацииКиевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.