https://ukraina.ru/20231216/1052174001.html

Генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление - Bild

Генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление - Bild - 16.12.2023 Украина.ру

Генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление - Bild

В командовании ВСУ решили пересмотреть военную стратегию, пишет немецкое издание Das Bild

2023-12-16T13:50

2023-12-16T13:50

2023-12-16T13:50

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Автор статьи утверждает, что главной задачей ВСУ стало нанесение как можно большего урона живой силе противника.При отступлении украинские военнослужащие создают минные поля. А в случае получения крылатых ракет ATACMS или Taurus, самолетов F-16 или JAS 39, надеются заново пойти в наступление.Немецкое издание Die Welt со ссылкой на военного эксперта Нико Ланге сообщило, что Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Одной из отправных точек для нового наступления может быть "плацдарм на левом берегу Днепра“, говорится в материале.Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".

https://ukraina.ru/20231215/1052112973.html

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новости, украина, всу, потери всу, вооруженные силы украины, контрнаступление