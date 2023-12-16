Генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление - Bild - 16.12.2023 Украина.ру
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Генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление - Bild
Генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление - Bild - 16.12.2023 Украина.ру
Генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление - Bild
В командовании ВСУ решили пересмотреть военную стратегию, пишет немецкое издание Das Bild
2023-12-16T13:50
2023-12-16T13:50
новости
украина
всу
потери всу
вооруженные силы украины
контрнаступление
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Автор статьи утверждает, что главной задачей ВСУ стало нанесение как можно большего урона живой силе противника.При отступлении украинские военнослужащие создают минные поля. А в случае получения крылатых ракет ATACMS или Taurus, самолетов F-16 или JAS 39, надеются заново пойти в наступление.Немецкое издание Die Welt со ссылкой на военного эксперта Нико Ланге сообщило, что Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Одной из отправных точек для нового наступления может быть "плацдарм&nbsp;на левом берегу Днепра“, говорится в материале.Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии&nbsp;Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, всу, потери всу, вооруженные силы украины, контрнаступление
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, контрнаступление

Генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление - Bild

13:50 16.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В командовании ВСУ решили пересмотреть военную стратегию, пишет немецкое издание Das Bild
"Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", — говорится в публикации.
Автор статьи утверждает, что главной задачей ВСУ стало нанесение как можно большего урона живой силе противника.
При отступлении украинские военнослужащие создают минные поля. А в случае получения крылатых ракет ATACMS или Taurus, самолетов F-16 или JAS 39, надеются заново пойти в наступление.
Немецкое издание Die Welt со ссылкой на военного эксперта Нико Ланге сообщило, что Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Одной из отправных точек для нового наступления может быть "плацдарм на левом берегу Днепра“, говорится в материале.
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Вчера, 03:22
Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизацииКиевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.
 
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