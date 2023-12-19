https://ukraina.ru/20231219/1052224295.html

Прослушка на вырост. Генерала Залужного готовят в миротворцы

Прослушка на вырост. Генерала Залужного готовят в миротворцы - 19.12.2023 Украина.ру

Прослушка на вырост. Генерала Залужного готовят в миротворцы

Если поверить британской Financial Times, то Украину-таки системно готовят к перемирию и "заморозке" конфликта в рамках спецвоенной операции (СВО) – подводят теоретическую базу и ищут миротворца.

2023-12-19T13:39

2023-12-19T13:39

2023-12-19T13:39

эксклюзив

валерий залужный

россия

украина

сво

всу

владимир зеленский

алексей арестович

запад

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В обоснование того, почему коллективный Запад проигрывает на фронтах СВО, традиционно решено положить банальный обман. Наследники Йозефа Геббельса по-прежнему считают, что ложь, тысячу раз повторенная пиплу, которые ее должен схавать, становится правдой. Их правдой. Поэтому Financial Times хочет не только "заморозить" конфликт в Украине, но и заявить, что Россия его… проиграла.Для этого предложены два нехитрых, как, например, извилины у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, хода. С одной стороны, заявил газете американский чиновник в отставке, Киеву нужно согласиться на "заморозку конфликта" и выставить это в качестве "украинской победы".С другой -- нужно так построить объяснения, чтобы вывернуть суть происшедшего и заявить, что "Путин проиграл".Для этого и понадобился Западу некий "украинский Кутузов", который "победил бы Путина", не особо воюя. Потому что всем, даже, кажется, упомянутой Урсуле, уже понятно, что победить Россию на полях сражений не удается аж никак.Вот на эту роль, похоже, и избрали главкома ВСУ Валерия Залужного, чьи акции опять начали старательно повышать. Разумеется, на фоне акций украинского главковерха, фюрера украинского народа да еще и президента Владимира Зеленского, который, как известно, даже слышать не хочет ни о какой "заморозке" и хорохорится, как дворовой петушок, сдуру наклевавшийся забродившего жмыха или свекольной браги.А поскольку Зеленский против остановки боевых действий, но Западу перемирие нужно, то для дела мира подойдет и Залужный. Он и начал обвинять Зеленского в том, что именно президент и главковерх виноват в том, что кампания борьбы против России провалена, так как Зеленский неправильно организовал мобилизацию – повыгонял местных военкомов, а на их место поставил профанов, которые и не смогли обеспечить в достаточном количестве пушечное мясо для "мясных штурмов", которые планировал и воплощал в жизнь Залужный, который и зарыл в землю и отправил домой калеками до полумиллиона украинцев.Однако, по мнению главкома ВСУ, виноват Зеленский, чье решение об увольнении руководителей всех областных военкоматов на Украине усложнило мобилизацию в ВСУ. Залужный так прямо и отчихвостил президента: заявил, что со своих постов ушли профессионалы, которые знали, как работать, и теперь мобилизацию нужно не усиливать, а "вернуть в те пределы", которые работали ранее.При этом генерал отказался отвечать, возможно ли контрнаступление ВСУ в 2024 году, о котором нечаянно проболталась немецкая газета Welt. Действительно: какое наступление, если нужна заморозка для передышки.И Залужный о новом контрнаступлении ВСУ сказал: не могу говорить об этом, "иначе это будет шоу, а не война, цена которой -- человеческие жизни". "Об этом нельзя говорить ни в коем случае", -- резюмировал он. То есть ситуация – так себе: генерал не опроверг возможность новых "мясных штурмов" по уничтожению украинских, а фактически подтвердил: бойня может быть.А смелым таким генерал (это высшее звание в Украине) Залужный стал после того, как опять оказался на первых местах в новостных лентах Украины и ее окрестностей. Его мысли, оказывается, интересны неизвестным окружающим. Потому что СБУ подтвердила обнаружение прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, и открыла уголовное производство по факту обнаружения незаконной прослушки. Точно такой же, какая была обнаружена и у его сотрудников.Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, вероятно, обиженная за отставку, съехидничала: "Не знаю, что и кто у главкома хотел услышать, потому что в принципе все понимают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается во время общения голосом. То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов -- да. Военная тайна уже не раз становилась публичной".Ехидство этой Анны вполне оправданно, потому что любому дураку в Украине понятно, что степень сохранности самой важной гостайны в Украине зависит не от порядочности секреты хранящего или его верности присяге и Родине, а от тугости кошелька желающего тайное узнать. Купить в Украине можно даже адрес и маршруты драгдилера, который носит ништячки, изменяющие сознание самого фюрера украинского народа Владимира Зеленского, а не то, что думает его как бы главный генерал.Хотя, конечно, Зеленскому тоже небезынтересно знать, не замышляет ли Залужный чего-нибудь эдакого против него лично. Например, не хочет ли отправить его на помойку истории раньше срока. По согласованию то ли внутри страны, где даже мэр Киева Виталий Кличко уже не ходит на посиделки к президенту, не говоря уже об отставном советнике Алексее Арестовиче*, который открыто говорит, что действующий президент – дурак дураком.То ли за пределами Украины, где все претензии к Зеленскому уже сводятся к тому, что он: недееспособен, как политик и главковерх, страшно вороват и коррупционен, а также уже ведет себя, как хам базарный, которого кто-то обманул, что он – звезда и потому может безнаказанно кусать руку дающую, что-то требовать и обижаться, если его посылают. А его-таки посылают. Причем везде – и в США, и в Европе, выдавая подачки порциями, а не в том объеме, что он попрошайничает.Но не суть. Новая информация о Залужном в выгодном для него свете – это свидетельство того, что многие хотят видеть в нем уже нечто большее, чем просто неонацистского генерал-"мясника". По двум критериям, по которым он пригоден на роль, уготованную ему Западом: а) украинский Кутузов, который тайными способами и методами "победит Путина"; б) противовес Зеленскому, его возможный сменщик и человек, с которым на переговоры о мире или о перемирии согласится пойти Россия.Ну, Кутузов из Залужного, скажем прямо, так себе. По принципу "на безбабье и верхняя конечность – шансонетка". И дело не в том, что у него есть оба глаза, а из членовредительства полководничьего только пластина в голове. В мае текущего года, писали все СМИ, на фронте СВО ему прилетело российской то ли ракетой, то ли миной прямо в черепушку, и он долго время пребывал между тем и этим светом: пускал слюни, все время требовал саблю, чтобы идти в атаку на "Мордор", и ходил при этом под себя. По этому поводу ему, говорят, и поставили пластину на череп, что и сказалось живительно на всем организме – Залужный вычухался и стал представлять опасность для Зеленского. Журналисты Washington Post даже отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Споры между ними даже выплеснулись в публичную плоскость и не только в Украине. Залужный порадовал британский "The Economist" рассказами о том, что ВСУ в СВО зашли в тупик по причине тупости главковерха Зеленского и неправильно выбранной тактики и стратегии.Зеленский чуть не лопнул от негодования и начал нести чушь про то, что военным негоже заниматься политикой, потому что это сказывается на боеспособности войск. Так, вроде его личное клоунское прошлое помогает солдатам брать крепости с наскока и разносить в дребезги вражеские танки и бронемашины.И спор этот действительно из разряда "милые бранятся – только тешатся". Главный минус этого недо-Кутузова для России, да и для Украины, изнывающей в войне, в том, что Зеленский и Залужный в отношении войны – обое рябое. Разницы между ним нет, для них обоих война – способ решения их проблем, а разница только в способах ведения кампании. Зеленский – профан, ничего не смыслящий в военном деле, четыре раза "откосивший" даже от срочной воинской службы.А вот Залужный – все же боевой генерал и человек военный, который постигал военную науку и в теории, и на практике. Он закончил военное училище и даже Национальную академию обороны Украины, а британская королева не известно за какие заслуги одарила его переходящим мечом. Переходящим во что, так и осталось неизвестным.Хотя, как показывает практика, воевал Залужный с огоньком и изобретательно. "У нас был единственный вариант, который мог сработать. Мы должны были в самый короткий срок нанести противнику максимальные потери, для того чтобы он отказался от последующих действий на большей территории Украины. …Специально отходили с некоторых территорий, чтобы враг "растягивался". А когда техника останавливалась, мы ее палили", - рассказывал он об успехах ВСУ.И собрался генерал делать это и дальше, да рога обломали.В остальном Зеленский и Залужный – "ястребы войны" и в главной милитаристской риторике мало чем отличаются. Так же готовы выпрашивать у Запада смертоносное оружие. Так же готовы воевать до победы. И точно так же готовы лить украинскую кровь, только Залужный – меньшими темпами. Зеленский – это вурдалак без башни, а Залужный – упырь на минималке, вот и вся разница. Это первое.Во-вторых, все отметили, что Залужный – такой же участник серых и прочих схем по разворовыванию средств, как и все остальные. Следовательно, генерала с пластиной в черепе к чему-то готовят или вместе с ним к чему-то готовятся. И при этом крючков, чтобы дергать за них, принуждая к согласию, у генерала масса. Например, кто же в Украине не ворует, когда можно…Другими словами, Залужный, как и Зеленский или бывший министр обороны Алексей Резников, на наворованные деньги уже прибарахлившийся недвижимостью по всему миру, абсолютно не выступают против воровства, коррупции и нецелевого использования средств, выделяемых ВСУ из укро-госбюджета и западной помощи.В-третьих, точно так же, как и Зеленский, Залужный полностью на подсосе у западных кураторов из Пентагона. Американские военные и не скрывают, что командуют Залужным, как "деды" старослужащие "салагой" -первогодком.Однако военное образование и опыт -- это все же несомненный плюс Залужного. Именно это дает возможность подозревать, что в нем может проснуться здравый смысл и понимание того, что Украина никогда не победит Россию.И потому, что Запад "подскажет" ему эту мысль так, что генерал не сможет отказаться.И потому, что он сам признает, что "вырос на российской военной доктрине" и до сих пор считает, что "вся военная наука находится в России".И потому, что, по его же словам, противостоят ему генералы поопытнее и поумнее. Залужный откровенно признал, что очень уважает начальника Генштаба ВСУ России Валерия Герасимова. "В России есть один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас, к сожалению, он ничего свежего не публикует. Мне интересно его мнение как военного… Это генерал Герасимов. Он сильный, коварный, непредсказуемый. Это сильный враг, которого нам, военным, тоже надо уважать — ради победы", — сказал он когда-то.И даже в сентябре прошлого года, когда ВС России вынуждены были отходить под ударами ВСУ, Залужный так же хвалил Герасимова и хвастался, что хранит в своем кабинете собрание сочинений российского полководца. "Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны", — говорил тогда Залужный.И, конечно же, потому, что Залужный, понимающий, что победить ядерное государство -- Россию нельзя, более склонен к ведению переговоров с Москвой. Особенно если этого потребуют (уже требуют?) на Западе. Если Зеленскому отступать некуда, он тупой и нерукопожатный в России по ряду причин, то Залужный во главе военной хунты, сменившей клоуна у руля и корыта, на переговорах может подойти. Если, конечно, Россия пойдет на такие переговоры.России такие переговоры не нужны. Но если до них дойдет, то потенциально, повторюсь, Залужный подходит больше и Западу, и России, так как еще может сойти за более адекватный в этом неонацистский паноптикум.А это самое страшное, чего боятся Зеленский и его клика. И поэтому когда Залужный тоже признал, что его слушают, многие не только в Украине поняли и согласились: главкома ВСУ слушает не Путин, а спецслужбы. Украинские или какие-нибудь западные – не так и важно. Им нужен контроль над генералом, чтобы вырастить из него нужный себе "фрукт".Потому что ситуация в Украине с войной-то аховая: нардеп Марьяна Безуглая с погонялом "Безмозглая" провела собственное исследование и выяснила, что 54% мужчин и 73% женщин готовы отказаться от украинского гражданства, лишь бы их не мобилизовали на фронты СВО или в тыловое обеспечение войны. Так долго не навоюешь…* Внесен в РФ в список террористов

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