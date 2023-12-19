Считает миллионы украинцев недочеловеками и хочет лишить их гражданских прав. Чем занимается Дмитрий Ярош - 19.12.2023 Украина.ру
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Считает миллионы украинцев недочеловеками и хочет лишить их гражданских прав. Чем занимается Дмитрий Ярош
Считает миллионы украинцев недочеловеками и хочет лишить их гражданских прав. Чем занимается Дмитрий Ярош - 19.12.2023 Украина.ру
Считает миллионы украинцев недочеловеками и хочет лишить их гражданских прав. Чем занимается Дмитрий Ярош
Кем бы ни были формальные руководители современной Украины, но в политике они давно реализуют программу радикальных украинских националистов и неонацистов.
2023-12-19T08:51
2023-12-19T08:51
эксклюзив
дмитрий ярош
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Последовательная дерусификация, борьба с канонической церковью и Российской федерацией, которую националисты считают экзистенциальной угрозой. Если какие-либо украинские политики заикаются о перемирии, им угрожают расправой военизированные группировки националистов, расцветшие после Евромайдана.Одним из их лидеров до сих пор является Дмитрий Ярош, бывший глава «Правого сектора»*, бывший депутат и основатель Украинской добровольческой армии (УДА), которая сейчас входит в состав ВСУ.Его взгляды называли фашистскими даже западные журналисты, бравшие у него интервью. Тем не менее, с 2014 года украинских неонацистов решено было не критиковать на Западе, чтобы «не повторять кремлевские нарративы». Целью же украинского национализма он считает защиту Европы от «азиатских орд», а таковыми он считает не только россиян.На днях Дмитрий Ярош предложил канонизировать главкома ВСУ Залужного, главу ГУР Буданова и руководителя СБУ Малюка, не смотря на провал контрнаступления ВСУ. «Хоть цели летне-осенней кампании и не выполнены, силы обороны имеют незаурядные достижения. Залужный, Малюк, Буданов станут для наших потомков святыми», - предложил Ярош.Сам он сейчас часто появляется в разных городах родной для него Днепропетровской области. Одним из его фаворитов последнее время стал мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Осенью Ярош даже наградил Вилкула орденом УДА – по сути, значком, который он сам изготовил. Вилкул ему интересен, как бывший пророссийский украинский политик, который на самом деле оказался бандеровцем, обманув своих избирателей. В январе текущего года он сообщил, что снова попал на операционный стол в Днепре из-за ранения в руку, полученного в Донбассе в 2015 году. Тогда украинского нациста прооперировали, поставив титановые пластины, медики из Израиля.Не прекращает Ярош и борьбу с русским языком, который требует окончательно искоренить на Украине. В недавнем скандале с Ириной Фарион, требовавшей от украинских военнослужащих прекратить изъясняться на русском языке, Ярош встал на ее сторону.«Мы считаем, что дерусификация Украины — целиком справедливое и необходимое явление», - заявлял Ярош, хотя сам, по собственному признанию, до 16 лет говорил исключительно на русском, как и большинство населения Днепропетровской области. Одной из своих целей он считает развал Российской Федерации с образованием на ее месте десятков государств. Еще с 2016 года, как он говорил, сотрудничал с СБУ, планируя формирование диверсионных групп, которые должны действовать на территории РФ. Ранее, в 2014 году он открыто призывал к терактам в Крыму, а также против российских трубопроводов.В национализм он ударился в 16 лет, пройдя путь от маргинального участника националистических митингов до помощника экс-главы СБУ Валентина Наливайченко после Оранжевой революции. В конце 2013 года на Майдане он объединяет под своим крылом в «Правый сектор»* разношерстных националистов и неонацистов, преимущественно из числа футбольных ультрас. Именно они сыграли решающую роль в противостоянии на Майдане.Накануне переворота 2014 года Ярош встречался с экс-президентом Виктором Януковичем и отказался принять предложение о перемирии. 20 февраля его боевики отказались соблюдать Соглашение об урегулировании, подписанное прочими лидерами Майдана при содействии министров иностранных дел Германии, Франции и Польши. По признанию самого Яроша, именно боевики его "Правого сектора"* в ночь на 20 апреля начали боевые действия под Славянском. Оружие они во время Евромайдана добыли благодаря криминальным кругам.После ухода из "Правого сектора"* Ярош сам себя назначил командующим так называемой "Украинской добровольческой армии". Впоследствии Ярош публично пообещал повесить президента Владимира Зеленского на Крещатике на каштане, если тот "сдаст Украину Владимиру Путину". Накануне СВО он выступал с требованием аннексии Кубани. В 2021-м году требовал от СНБО запретить и ликвидировать УПЦ как «надежный оплот пророссийских сил», чем власти и занимаются.Ярош настолько зациклен на русофобии, что в принципе любую мысль, даже об уборке урожая, сводит к необходимости уничтожения РФ и русских. В своем новом интервью Ярош советует ВСУ переходить к обороне, хотя и предполагает, что конфликт может длиться до 2027 года.Украинцев, которые пытаются уклоняться от мобилизации, он называет «тварями» и «мерзостью, порочащей нацию». Он призывает лишать их гражданских прав, отлавливать и отправлять на передовую, а также запретить им размножаться. С типично фашистской риторикой он именует своих соотечественников «недочеловеками», но сам на фронт не торопится.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дмитрий ярош
Эксклюзив, Дмитрий Ярош

Считает миллионы украинцев недочеловеками и хочет лишить их гражданских прав. Чем занимается Дмитрий Ярош

08:51 19.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кем бы ни были формальные руководители современной Украины, но в политике они давно реализуют программу радикальных украинских националистов и неонацистов.
Последовательная дерусификация, борьба с канонической церковью и Российской федерацией, которую националисты считают экзистенциальной угрозой. Если какие-либо украинские политики заикаются о перемирии, им угрожают расправой военизированные группировки националистов, расцветшие после Евромайдана.
Одним из их лидеров до сих пор является Дмитрий Ярош, бывший глава «Правого сектора»*, бывший депутат и основатель Украинской добровольческой армии (УДА), которая сейчас входит в состав ВСУ.
Его взгляды называли фашистскими даже западные журналисты, бравшие у него интервью. Тем не менее, с 2014 года украинских неонацистов решено было не критиковать на Западе, чтобы «не повторять кремлевские нарративы». Целью же украинского национализма он считает защиту Европы от «азиатских орд», а таковыми он считает не только россиян.
На днях Дмитрий Ярош предложил канонизировать главкома ВСУ Залужного, главу ГУР Буданова и руководителя СБУ Малюка, не смотря на провал контрнаступления ВСУ. «Хоть цели летне-осенней кампании и не выполнены, силы обороны имеют незаурядные достижения. Залужный, Малюк, Буданов станут для наших потомков святыми», - предложил Ярош.
Сам он сейчас часто появляется в разных городах родной для него Днепропетровской области. Одним из его фаворитов последнее время стал мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Осенью Ярош даже наградил Вилкула орденом УДА – по сути, значком, который он сам изготовил. Вилкул ему интересен, как бывший пророссийский украинский политик, который на самом деле оказался бандеровцем, обманув своих избирателей.
В январе текущего года он сообщил, что снова попал на операционный стол в Днепре из-за ранения в руку, полученного в Донбассе в 2015 году. Тогда украинского нациста прооперировали, поставив титановые пластины, медики из Израиля.
4 декабря, 16:26
Дмитрий Ярош, биографияБывший лидер "Правого сектора"*
Не прекращает Ярош и борьбу с русским языком, который требует окончательно искоренить на Украине. В недавнем скандале с Ириной Фарион, требовавшей от украинских военнослужащих прекратить изъясняться на русском языке, Ярош встал на ее сторону.
«Мы считаем, что дерусификация Украины — целиком справедливое и необходимое явление», - заявлял Ярош, хотя сам, по собственному признанию, до 16 лет говорил исключительно на русском, как и большинство населения Днепропетровской области.
Одной из своих целей он считает развал Российской Федерации с образованием на ее месте десятков государств. Еще с 2016 года, как он говорил, сотрудничал с СБУ, планируя формирование диверсионных групп, которые должны действовать на территории РФ. Ранее, в 2014 году он открыто призывал к терактам в Крыму, а также против российских трубопроводов.
В национализм он ударился в 16 лет, пройдя путь от маргинального участника националистических митингов до помощника экс-главы СБУ Валентина Наливайченко после Оранжевой революции. В конце 2013 года на Майдане он объединяет под своим крылом в «Правый сектор»* разношерстных националистов и неонацистов, преимущественно из числа футбольных ультрас. Именно они сыграли решающую роль в противостоянии на Майдане.
Накануне переворота 2014 года Ярош встречался с экс-президентом Виктором Януковичем и отказался принять предложение о перемирии. 20 февраля его боевики отказались соблюдать Соглашение об урегулировании, подписанное прочими лидерами Майдана при содействии министров иностранных дел Германии, Франции и Польши. По признанию самого Яроша, именно боевики его "Правого сектора"* в ночь на 20 апреля начали боевые действия под Славянском. Оружие они во время Евромайдана добыли благодаря криминальным кругам.
После ухода из "Правого сектора"* Ярош сам себя назначил командующим так называемой "Украинской добровольческой армии". Впоследствии Ярош публично пообещал повесить президента Владимира Зеленского на Крещатике на каштане, если тот "сдаст Украину Владимиру Путину". Накануне СВО он выступал с требованием аннексии Кубани. В 2021-м году требовал от СНБО запретить и ликвидировать УПЦ как «надежный оплот пророссийских сил», чем власти и занимаются.
Ярош настолько зациклен на русофобии, что в принципе любую мысль, даже об уборке урожая, сводит к необходимости уничтожения РФ и русских. В своем новом интервью Ярош советует ВСУ переходить к обороне, хотя и предполагает, что конфликт может длиться до 2027 года.
Украинцев, которые пытаются уклоняться от мобилизации, он называет «тварями» и «мерзостью, порочащей нацию». Он призывает лишать их гражданских прав, отлавливать и отправлять на передовую, а также запретить им размножаться. С типично фашистской риторикой он именует своих соотечественников «недочеловеками», но сам на фронт не торопится.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ЭксклюзивДмитрий Ярош
 
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