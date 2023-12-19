"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев - 19.12.2023 Украина.ру
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"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев
"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев - 19.12.2023 Украина.ру
"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев
Минобороны РФ сейчас активно набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом, когда бойцов собирали по всей России. Поэтому новая мобилизация пока не нужна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-12-19T05:30
2023-12-19T05:30
новости
россия
мобилизация
доброволец
минобороны рф
днепр
вс рф
бойцы
владимир путин
резервы
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Украина бросила в топку боев слишком много кадровых резервов, их становится все меньше и меньше. Может быть, российская армия и пойдет на Киев. Но новая мобилизация для этого может и не потребоваться, рассказал политолог.Минобороны РФ сейчас активно набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом, когда бойцов набирали по всей России. Очень много своих добровольцев отправили казаки, народ собрался мотивированный, добавил эксперт.Сейчас у противника еще остались элитные боевые группы. Они их скапливают на левобережье Днепра, а ВС РФ будут их там уничтожать. Потому что не всегда нужно наступать. Российские бойцы будут уменьшать численность ВСУ, иногда даже немного отступая, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231217/1052181687.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, мобилизация, доброволец, минобороны рф, днепр, вс рф, бойцы, владимир путин, резервы, киев, наступление
Новости, Россия, мобилизация, доброволец, Минобороны РФ, Днепр, ВС РФ, бойцы, Владимир Путин, резервы, Киев, наступление

"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев

05:30 19.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Минобороны РФ сейчас активно набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом, когда бойцов собирали по всей России. Поэтому новая мобилизация пока не нужна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Украина бросила в топку боев слишком много кадровых резервов, их становится все меньше и меньше. Может быть, российская армия и пойдет на Киев. Но новая мобилизация для этого может и не потребоваться, рассказал политолог.
Минобороны РФ сейчас активно набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом, когда бойцов набирали по всей России. Очень много своих добровольцев отправили казаки, народ собрался мотивированный, добавил эксперт.
"Касательно самих мобилизованных [президент России Владимир] Путин сказал, что они очень хорошо себя показали и что 14 из них удостоились звания Герой России. Эти люди действительно обстрелялись. Каждый из них, как товарищ Сухов из "Белого солнца пустыни", целого взвода стоит", - отметил Перенджиев.
Сейчас у противника еще остались элитные боевые группы. Они их скапливают на левобережье Днепра, а ВС РФ будут их там уничтожать. Потому что не всегда нужно наступать. Российские бойцы будут уменьшать численность ВСУ, иногда даже немного отступая, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиРоссиямобилизациядоброволецМинобороны РФДнепрВС РФбойцыВладимир ПутинрезервыКиевнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев
05:24Основатель Pink Floyd рассказал, чем грозит выступление на российском ТВ
05:20Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск
05:10Военный эксперт объяснил, где закончится СВО и почему киевский режим должен быть окончательно уничтожен
05:00Эксперт о том, почему России нужно выйти из обороны, пока ВСУ не успели построить укрепления за Авдеевкой
04:58В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
04:50"Насчитали лишние 400 км": эксперт объяснил, успеет ли Киев слепить свою "линию Суровикина" для ВСУ
04:43Российские войска в зоне СВО применяют модернизированные "Панцири-СМ" – источник
04:30Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУ
04:20Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону"
04:10Эксперт о том, как кубинские и северокорейские добровольцы в рядах ВС РФ будут уничтожать наемников ВСУ
04:01В Польше ликвидировали комиссию по "смоленской" катастрофе 2010 года – МО
04:00Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре
03:34Последняя группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
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