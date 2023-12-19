https://ukraina.ru/20231219/1052196467.html

"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев

"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев - 19.12.2023 Украина.ру

"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев

Минобороны РФ сейчас активно набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом, когда бойцов собирали по всей России. Поэтому новая мобилизация пока не нужна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-12-19T05:30

2023-12-19T05:30

2023-12-19T05:30

новости

россия

мобилизация

доброволец

минобороны рф

днепр

вс рф

бойцы

владимир путин

резервы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/28/1034062896_45:0:3686:2048_1920x0_80_0_0_bb571b74fe22f4af33d7b8ff1a48497c.jpg.webp

Украина бросила в топку боев слишком много кадровых резервов, их становится все меньше и меньше. Может быть, российская армия и пойдет на Киев. Но новая мобилизация для этого может и не потребоваться, рассказал политолог.Минобороны РФ сейчас активно набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом, когда бойцов набирали по всей России. Очень много своих добровольцев отправили казаки, народ собрался мотивированный, добавил эксперт.Сейчас у противника еще остались элитные боевые группы. Они их скапливают на левобережье Днепра, а ВС РФ будут их там уничтожать. Потому что не всегда нужно наступать. Российские бойцы будут уменьшать численность ВСУ, иногда даже немного отступая, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231217/1052181687.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мобилизация, доброволец, минобороны рф, днепр, вс рф, бойцы, владимир путин, резервы, киев, наступление