https://ukraina.ru/20231214/1052131439.html

Александр Перенджиев: Путин может дать приказ взять Киев и Одессу, когда Россия пропустит ВСУ через огонь

Александр Перенджиев: Путин может дать приказ взять Киев и Одессу, когда Россия пропустит ВСУ через огонь - 14.12.2023 Украина.ру

Александр Перенджиев: Путин может дать приказ взять Киев и Одессу, когда Россия пропустит ВСУ через огонь

Сейчас еще не время для наступления. Нужно немного подождать. Подпустить поближе силы противника, чтобы устроить им огненную завесу. А потом мы будем окружать украинские войска, стараясь как можно больше людей взять в плен

2023-12-14T21:28

2023-12-14T21:28

2023-12-14T21:28

интервью

всу

россия

сво

владимир путин

киев

одесса

мобилизация

сша

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Возможно, мы вообще будем создавать больше подразделений из бывших всушников, которые помогут нам освободить всю Украину, допускает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руПрезидент Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря заявил, что численность группировки российских войск в зоне СВО сейчас составляет 617 тысяч человек, отметив, что второй волны мобилизации не планируется. Хотя летом на встрече с военкорами глава государства дал понять, что если будут поставлены масштабные задачи вроде похода на Киев, то без мобилизации страна не обойдется.- Александр Николаевич, Владимир Путин таким образом скрывает свои планы относительно того, нужно ли нам идти на Киев? Или окончательное решение еще не принято?- Мне кажется, пока у Путина такого в планах нет. Может быть, на Киев мы и пойдем. И мобилизация для этого может и не потребоваться. Потому что Украина бросила в топку боевых действий слишком много своих кадровых резервов. У нее их становится все меньше и меньше.Кстати, Путин сказал, что Генштабу не нужно спешить выдавливать противника с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, потому что нам выгодно, чтобы ВСУ бездумно бросали туда людей, а мы бы их уничтожали. Я в интервью изданию Украина.ру уже говорил, что мы на поле боя пытаемся поймать крупную рыбу. Так что мой прогноз подтверждается. Мы должны эту крупную рыбу выманить, поймать, а потом двигаться вперед.Путин не стал озвучивать победные реляции. Но у нас есть надежда, что в ходе этих изматывающих боёв, когда ВСУ будут нести всё возрастающие потери, мы будем продвигаться.Более того, мы уже создаем подразделения из украинских военнопленных, которые будут сражаться на нашей стороне. Еще есть неофициальная информация, что в ряды ВС РФ хотели бы вступить кубинские и северокорейские добровольцы, чтобы уничтожать империалистический Запад на Украине.Мы знаем, что на стороне киевского режима воюют американские и польские наемники. Казалось бы, это должно было усилить украинскую армию. Но все вышло наоборот. Весь мир понял, что их можно убивать. Вот северокорейцы и кубинцы хотели бы попробовать свои силы в бою против американцев. А где им еще набираться боевого опыта? Только воюя на стороне России.Путин, конечно, это не озвучил и не должен был озвучивать. Но в любом случае мы активно набираем добровольцев. Особенно активно рекрутирование шло летом. Людей собирали по всей России. Я точно знаю, что казаки много отправили своих добровольцев. Народ собрался мотивированный.Плюс, никто не исключал мотив мести за погибших ребят. А это серьезный стимул идти на фронт.Касательно самих мобилизованных Путин сказал, что они очень хорошо себя показали и что 14 из них удостоились звания Герой России. Эти люди действительно обстрелялись. Каждый из них, как товарищ Сухов из "Белого солнца пустыни", целого взвода стоит. И они теперь гораздо мотивированнее ВСУ, которые сильно деморализованы.Да, у противника еще есть элитные боевые группы. Но пусть они их и скапливают на левом берегу Днепра, а мы бы их уничтожали.Путин четко заявил, что не всегда нужно наступать. Пусть ВСУ лезут. Мы будем уменьшать их численность, иногда даже немного отступая.Был такой американский фильм "300 спартанцев" 1962 года о битве при Фермопилах. Там показывались три боя. Во время второй схватки спартанцы притворно отступили. Они оставили одного бойца, который, притворившись мертвым, поджег все вокруг в тот момент, когда персы стали наступать, спартанцы стали бить их с новой силой. Похожую тактику применяют ВС РФ. ВСУ идут вперед, попадают в огонь, а потом, когда мы на них давим, им даже отступать некуда. Противник вынужден идти в огонь и уничтожаться. Именно это имел в виду Путин.С другой стороны, он же не мог сказать, что в следующем году будет вторая волна мобилизации. Если бы он это сказал, тут бы начался шум и треск. Путин хочет успокоить людей. Но он никого не обманывает. Потому что людей хватает.Хотя лично я считаю, что со временем мы будем делать упор на срочников. Да, их никто не будет отправлять на передовую. Но они будут выполнять второстепенные функции, чтобы высвободить наших "активных штыков". Например, они будут стоять на блокпостах на освобожденных территориях. Или они будут находиться в глубине российской территории, чтобы на фронт шли контрактники.- Путин снова назвал Одессу русским городом, но не сказал, есть ли у Москвы в планах включать ее в состав РФ. Понимают ли в нашем обществе, что если мы хотим освободить Одессу, то нам по сути придется брать под контроль все Правобережье?- Повторюсь, сначала нам все равно придется перемолоть кадровый состав ВСУ. Противник уже ощущает нехватку кадров. И эта проблема будет только нарастать. А когда у киевского режима не будет кадровых военных, то хватать людей на улицах и отправлять их на фронт станет просто бессмысленно. И только тогда мы начнем двигаться вперед с наименьшими потерями.Сейчас еще не время для наступления. Надо немного подождать. Надо подпустить поближе силы противника, чтобы устроить им огненную завесу. А потом мы будем окружать украинские войска, стараясь как можно больше людей взять в плен. Возможно, что мы вообще будем создавать больше подразделений из бывших всушников, которые помогут нам освободить всю Украину.Кризис для противника на поле боя уже наступает. Киев это понимает. Да, Запад поставил все, что обещал. Но примерно 70% этой натовской техники мы уничтожили. Скоро воевать им нечем будет. Не будет ни людей, ни оружия, ни боеприпасов. Да, пока есть поставки. Да, пока удается компенсировать потери за счет польских и американских наемников. Но когда польские и американские наемники будут гибнуть пачками (потому что ими придется затыкать бреши в обороне), начнется начало конца киевского режима.Возможно, в этом случае нам не надо будет специально отправлять группировку для взятия Киева. А, может быть, у нас будет еще больше добровольцев для похода на Киев.

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20231214/1052100535.html

https://ukraina.ru/20231214/1052124785.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сво, владимир путин, киев, одесса, мобилизация, сша, польша