https://ukraina.ru/20231214/1052123038.html

"Почему не одевают военную форму и не защищают страну?" Кличко предложил митингующим идти на фронт

"Почему не одевают военную форму и не защищают страну?" Кличко предложил митингующим идти на фронт - 14.12.2023 Украина.ру

"Почему не одевают военную форму и не защищают страну?" Кличко предложил митингующим идти на фронт

У здания Киевской городской государственной администрацией (КГГА) проходит митинг за перераспределение бюджетных средств. Мэр Киева Виталий Кличко предложил митингующим отправляться на передовую, передают местные телеграм-каналы

2023-12-14T17:14

2023-12-14T17:14

2023-12-14T17:14

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Сегодня, 14 декабря, Киевсовет должен принимать бюджет на 2024 года. Киевляне вышли на митинг к зданию КГГА. Жители украинской столицы требуют выделить больше средств на нужды ВСУ."У нас с мобилизацией есть большие проблемы, когда подавляющее большинство ребят в возрасте от 20 до 40 лет приходят и говорят: "деньги на ВСУ". Если сердце болит, почему не одевают военную форму и не защищают страну?" - поинтересовался Кличко на заседании Киевсовета.Мэр Киева отметил, что сейчас Киевсоветом предварительно предусматривают 1 миллиард гривен на Вооруженные силы Украины. "Хотел бы напомнить, что в прошлом году мы предусматривали 100 млн. грн, а закончили год по поддержке военных более чем в 5 млрд гривен. Государство лишило нас возможности помогать защитникам, забрав военное НДФЛ", - заявил Кличко.В начале ноября мэр украинской столицы сообщил, что Верховная Рада и правительство задним числом забрала у городов и посёлков военный НДФЛ. Это демонстрирует, что "центральная власть не справилась с финансированием армии, и теперь пытается переложить это на местное самоуправление", пояснил Кличко.Экс-боксёр возмутился ещё и тем, что "все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин, а Киев - 60%". И все города также дополнительно направляют на помощь защитникам средства из бюджетов общин, добавил он.

https://ukraina.ru/20231204/1051709941.html

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новости, украина, киев, киевсовет, виталий кличко, митинг, всу