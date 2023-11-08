ВСУ будут финансировать из местных бюджетов, Кличко возмущен решением депутатов - 08.11.2023 Украина.ру
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ВСУ будут финансировать из местных бюджетов, Кличко возмущен решением депутатов
ВСУ будут финансировать из местных бюджетов, Кличко возмущен решением депутатов - 08.11.2023 Украина.ру
ВСУ будут финансировать из местных бюджетов, Кличко возмущен решением депутатов
Верховная Рада Украины лишила местные правительства возможности помогать ВСУ, написал 8 ноября мэр Киева Виталий Кличко
2023-11-08T17:20
2023-11-08T17:20
новости
украина
киев
виталий кличко
мэр
верховная рада
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Мэр украинской столицы сообщил, что Верховная Рада и правительство задним числом забрала у городов и посёлков военный НДФЛ. Это демонстрирует, что "центральная власть не справилась с финансированием армии, и теперь пытается переложить это на местное самоуправление", пояснил Кличко.Экс-боксёр возмутился ещё и тем, что "все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин, а Киев - 60%". И все города также дополнительно направляют на помощь защитникам средства из бюджетов общин, добавил он.По мнению Кличко, это решение особенно ударит по небольшим городам и городкам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета.Мэр Киева считает, что нужно делать всё для помощи ВСУ, но при этом не допустить упадка в городах.5 сентября Ассоциация городов Украины призвала президента, премьер-министра и спикера парламента не изымать из местных бюджетов так называемый военный налог на доходы физических лиц.В обращении Ассоциации сказано, что инициатива изъятия из доходов местных бюджетов "военного" НДФЛ разрушает государственное единство. На том момент документ прорабатывался в правительстве Украины.В начале сентября министерство финансов Украины предложило в три раза увеличить военный налог для физических лиц с 1 января 2024 года. Согласно законопроекту ведомства, со следующего года ставки военного сбора для физлиц должны увеличиться до 4,5 процентов на время действия в стране военного положения. Половину поступлений в бюджет от этого налога при этом предлагается направлять исключительно на потребности Вооруженных сил Украины.В июле между мэром Киева и президентом Украины Владимиром Зеленским разгорелся конфликт. Кличко обвинили том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ.Кличко решил ответить, обнародовав статистику трат администрации Киева на оборону и безопасность. Он подчеркнул, что вопросы обороны и армии - прерогатива центра, а не регионов."За высокими словами на самом деле может идти речь о попытках центральной власти вмешаться в бюджеты городов и сел, чтобы за их счет залатать дыры и прорехи госбюджета и бюджетов министерств и ведомств", - написал Кличко.Он обвинил своих оппонентов в хайпе и двойных стандартах.По словам Кличко, на решение вопросов безопасности и обороны Киева в прошлом году из городского бюджета было направлено 850 млн гривен. За первую половину этого года выделено уже больше 380 млн гривен, отметил он.
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новости, украина, киев, виталий кличко, мэр, верховная рада
Новости, Украина, Киев, Виталий Кличко, мэр, Верховная Рада

ВСУ будут финансировать из местных бюджетов, Кличко возмущен решением депутатов

17:20 08.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Верховная Рада Украины лишила местные правительства возможности помогать ВСУ, написал 8 ноября мэр Киева Виталий Кличко
"Парламент фактически лишил местные власти возможности помогать вооруженным силам и направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам", - заявил Кличко.
Мэр украинской столицы сообщил, что Верховная Рада и правительство задним числом забрала у городов и посёлков военный НДФЛ. Это демонстрирует, что "центральная власть не справилась с финансированием армии, и теперь пытается переложить это на местное самоуправление", пояснил Кличко.
Экс-боксёр возмутился ещё и тем, что "все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин, а Киев - 60%". И все города также дополнительно направляют на помощь защитникам средства из бюджетов общин, добавил он.
По мнению Кличко, это решение особенно ударит по небольшим городам и городкам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета.
Мэр Киева считает, что нужно делать всё для помощи ВСУ, но при этом не допустить упадка в городах.
5 сентября Ассоциация городов Украины призвала президента, премьер-министра и спикера парламента не изымать из местных бюджетов так называемый военный налог на доходы физических лиц.
В обращении Ассоциации сказано, что инициатива изъятия из доходов местных бюджетов "военного" НДФЛ разрушает государственное единство. На том момент документ прорабатывался в правительстве Украины.
В начале сентября министерство финансов Украины предложило в три раза увеличить военный налог для физических лиц с 1 января 2024 года. Согласно законопроекту ведомства, со следующего года ставки военного сбора для физлиц должны увеличиться до 4,5 процентов на время действия в стране военного положения. Половину поступлений в бюджет от этого налога при этом предлагается направлять исключительно на потребности Вооруженных сил Украины.
В июле между мэром Киева и президентом Украины Владимиром Зеленским разгорелся конфликт. Кличко обвинили том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ.
Кличко решил ответить, обнародовав статистику трат администрации Киева на оборону и безопасность. Он подчеркнул, что вопросы обороны и армии - прерогатива центра, а не регионов.
"За высокими словами на самом деле может идти речь о попытках центральной власти вмешаться в бюджеты городов и сел, чтобы за их счет залатать дыры и прорехи госбюджета и бюджетов министерств и ведомств", - написал Кличко.
Он обвинил своих оппонентов в хайпе и двойных стандартах.
По словам Кличко, на решение вопросов безопасности и обороны Киева в прошлом году из городского бюджета было направлено 850 млн гривен. За первую половину этого года выделено уже больше 380 млн гривен, отметил он.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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