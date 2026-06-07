https://ukraina.ru/20260607/sandu-anonsirovala-proizvodstvo-dronov-kamikadze-v-moldove-dlya-otpravki-kievu-1079924203.html
Санду анонсировала производство дронов-камикадзе в Молдове для отправки Киеву
Санду анонсировала производство дронов-камикадзе в Молдове для отправки Киеву - 07.06.2026 Украина.ру
Санду анонсировала производство дронов-камикадзе в Молдове для отправки Киеву
Президент Молдовы Майя Санду заявила о планах создать в стране производство дронов-камикадзе и средств борьбы с ними. Об этом 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-07T13:05
2026-06-07T13:05
2026-06-07T14:05
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В Молдове могут запустить производство ударных беспилотников. Как сообщила президент страны Майя Санду, речь идёт о создании мощностей по выпуску дронов-камикадзе, а также систем противодействия им.Данная инициатива будет реализована в рамках проекта EU-Ukraine Drone Alliance, который изначально действовал внутри Евросоюза, но теперь принято решение масштабировать его на третьи страны. По словам Санду, произведённые в Молдове беспилотники впоследствии будут направляться киевскому режиму.Детали проекта, включая объёмы инвестиций, сроки запуска и конкретные предприятия-участники, пока не раскрываются..Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой 30 мая в эфире телеканала Vocea Basarabiei заявил, что официальный Кишинёв не может рассматривать вопрос о членстве в НАТО, пока эта идея не получит широкой поддержки среди граждан республики. Подробнее в материале Глава МИД Молдавии допустил обсуждение вступления в НАТОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массовые задержания в Армении, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Молдавия, Украина.ру, НАТО, Евросоюз, Кишинёв, Киев
Санду анонсировала производство дронов-камикадзе в Молдове для отправки Киеву
13:05 07.06.2026 (обновлено: 14:05 07.06.2026)
Президент Молдовы Майя Санду заявила о планах создать в стране производство дронов-камикадзе и средств борьбы с ними. Об этом 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
В Молдове могут запустить производство ударных беспилотников. Как сообщила президент страны Майя Санду, речь идёт о создании мощностей по выпуску дронов-камикадзе, а также систем противодействия им.
Данная инициатива будет реализована в рамках проекта EU-Ukraine Drone Alliance, который изначально действовал внутри Евросоюза, но теперь принято решение масштабировать его на третьи страны. По словам Санду, произведённые в Молдове беспилотники впоследствии будут направляться киевскому режиму.
Детали проекта, включая объёмы инвестиций, сроки запуска и конкретные предприятия-участники, пока не раскрываются..
Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой 30 мая в эфире телеканала Vocea Basarabiei заявил, что официальный Кишинёв не может рассматривать вопрос о членстве в НАТО, пока эта идея не получит широкой поддержки среди граждан республики. Подробнее в материале Глава МИД Молдавии допустил обсуждение вступления в НАТО
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