https://ukraina.ru/20260607/massovye-zaderzhaniya-v-armenii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-7-iyunya-1079923779.html

Массовые задержания в Армении, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 июня

Массовые задержания в Армении, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 июня - 07.06.2026 Украина.ру

Массовые задержания в Армении, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 июня

В партии "Сильная Армения" сообщили о массовых задержаниях своих сторонников. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-07T13:00

2026-06-07T13:00

2026-06-07T13:00

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Лидер партии "Сильная Армения" бизнесмен Самвел Карапетян сообщил о массовых задержаниях сторонников в день парламентских выборов в республике."Прямо сейчас идут аресты наших сторонников, очень многих и сегодня арестовали, и вчера более 100 человек арестовали. Но ничего страшного", — заявил предприниматель.Он заявил, что в Армении нужно сформировать легитимную власть. В случае победы он пообещал соблюдать баланс в отношениях с Россией и Западом."Мы должны иметь со всеми хорошие отношения - с США, ЕС, Россией. Это должно помочь развиваться Армении. Мы не можем сказать, что будут хорошие отношения только с Россией или только Америкой. Баланс будет", – подчеркнул Карапетян.Сам Карапетян находится под домашним арестом, что, впрочем, не помешало ему прийти на избирательный участок рядом с домом в Ереване. Жители столицы встретили его овациями.Обстрелы и налётыУтром 7 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи в период с 20:00 до 07:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 17 атак на этот регион России: 2 на мариупольском, 6 на горловском, 3 на докучаевском и по 1 на шахтёрском, донецком, старобешевском и ясиноватском направлениях, выпустив 26 различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц, в т.ч. 2 детей. Огнём ВСУ были повреждены 14 жилых домостроений, 11 объектов гражданской инфраструктуры, грузовые и легковые автомобили.Также, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 8 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Козачьи Лагеря — 5; Каховка — 3; Новая Каховка — 6; Подстепное — 2", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каховка, Днепряны и Новая Маячка.Утром 7 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил об ударе БПЛА по мосту в Чонгаре."В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе н.п. Чонгар. В целях безопасности движение через АПП "Джанкой" временно перекрыто. Проезд автотранспорта осуществляется через АПП "Армянск" и АПП "Перекоп". Профильные службы работают на месте. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно", – писал Сальдо в 09:55.Утром 7 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет", – указывалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Комсомольский, Малиновка, Октябрьский, Разумное, сёлам Головино, Журавлёвка, Красная Нива, Красный Октябрь, Крутой Лог, Нечаевка, Никольское, Орловка, Отрадное, Пушкарное, Ровенек, Черемошное, Ясные Зори, хуторам Водяной, Церковный и урочищу Ольховатка выпущено 3 боеприпаса в ходе одного ракетного обстрела и произведены удары 45 беспилотников, 34 из которых сбиты и подавлены."В хуторе Церковный от удара дрона по автомобилю ранен мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно. Машина повреждена. В селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона на мотоцикл пострадал мужчина. Госпитализация не потребовалась, пострадавший лечится амбулаторно. В посёлке Октябрьский от детонации FPV-дрона ранена 12-летняя девочка. Она находится на стационарном лечении в детской областной клинической больнице. Ещё один мирный житель пострадал при атаке дрона на автомобиль в селе Отрадное. Мужчина отпущен на амбулаторное лечение. Транспорт повреждён", – сообщил Оперштаб.В посёлке Комсомольский повреждён частный дом, в селе Ясные Зори — МКД и автомобиль, в посёлке Октябрьский — автомобиль и 2 частных дома, в селе Отрадное — 2 частных дома и 2 автомобиля, один из которых сгорел, в посёлке Разумное повреждена машина, в селе Никольское — техническое помещение и 2 автомобиля, в посёлке Малиновка огнём повреждён частный дом. Поздно вечером в посёлке Октябрьский в результате ракетного обстрела огнём уничтожен частный дом, а также повреждены 2 квартиры в 2 МКД.Над Борисовским округом сбиты 7 беспилотников. Без последствий.В Валуйском округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Герасимовка, Двулучное, Долгое, Казначеевка, Карабаново, Соболевка, Храпово, Шушпаново и хутор Леоновка атакованы 16 беспилотниками, 12 из которых подавлены и сбиты."В городе Валуйки от удара беспилотника по коммерческому объекту ранен мужчина. Лечение продолжает в амбулаторных условиях. На месте атаки повреждены навес и автомобиль. В селе Двулучное повреждены частный дом и 2 машины, в посёлке Уразово — храм иконы Божией Матери "Знамение". Вчера в Валуйскую ЦРБ обратилась женщина, которая пострадала в результате атаки дрона на частный дом в селе Кукуевке 5 июня. У неё диагностировали акубаротравму, лечение продолжает амбулаторно", – отмечалось в сводке.В Волоконовском округе по посёлку Волоконовка, сёлам Борисовка, Шидловка и хутору Хуторище совершены атаки 8 беспилотников, 3 из которых сбиты. В селе Шидловка повреждены автомобиль и надворная постройка, в селе Борисовка — объект торговли, в посёлке Волоконовка — 4 частных дома, 4 автомобиля и 3 надворные постройки.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Глотово, Дунайка, Ивановская Лисица, Казачья Лисица, Козинка, Пороз, Почаево, Рождественка, Сподарюшино и хутору Масычево произведены 11 обстрелов с применением 54 боеприпасов, один раз сброшено взрывное устройство с БПЛА и совершены атаки 22 беспилотников. В селе Ивановская Лисица повреждены 5 частных домов и 3 автомобиля, в селе Почаево — коммерческий объект, в селе Казачья Лисица — машина. Сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с БПЛА в Грайвороне повреждены автомобиль и 2 квартиры в МКД. В селе Глотово от ударов дронов повреждены 2 частных дома, один из которых сгорел.В Краснояружском округе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга, сёлам Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Романовка, Сергиевка, Теребрено, хуторам Первомайский и Савченко в ходе 2 обстрелов выпущено 7 снарядов, 4 раза сброшены 12 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 21 беспилотника, 8 из которых сбиты и подавлены. В селе Теребрено повреждено частное домовладение.Над Новооскольским округом сбит один беспилотник. Без последствий."В Ракитянском округе сёла Бобрава, Илек-Кошары, Русская Березовка, Святославка, Солдатское и хутор Семейный атакованы 10 беспилотниками. Вчера поздно вечером в больницу обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму в результате атаки FPV-дрона в селе Русская Березовка. Помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение. В селе Бобрава повреждён частный дом, в селе Русская Березовка — инфраструктурный объект, 4 машины, частный дом, хозпостройка и линия электропередачи, в хуторе Семейный — трактор, на участке автодороги Солдатское — Русская Березовка — грузовой автомобиль, в селе Святославка — инфраструктурный объект", – сообщил Оперштаб.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлкам Калининский, Маслова Пристань, сёлам Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Графовка, Дмитриевка, Козьмодемьяновка, Мешковое, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Пристень, Терезовка, хуторам Бондаренков и Гремячий выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары 49 беспилотников, 25 из которых подавлены и сбиты."В селе Новая Таволжанка в результате детонации БПЛА пострадали трое бойцов "Орлана". Один мужчина госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ, остальные отпущены на амбулаторное лечение", – указывалось в сводке.В селе Белянка повреждены 13 автомобилей, в селе Новая Таволжанка — 4 частных дома и машина, в городе Шебекино — коммерческий и социальный объекты, в селе Архангельское — линия электропередачи, в селе Мешковое — частный дом, в селе Графовка — одна квартира в МКД, в селе Пристень — автомобиль. Сегодня рано утром от детонации дрона в Шебекино повреждено остекление МКД.В Яковлевском округе хутор Глушинский атакован 2 беспилотниками — повреждён инвентарь на детской площадке.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.Подробнее о нюансах армянской политики – в статье Елены Мурзиной ""Армения - цэ Европа!" А возможно ли вступление Армении в ЕС в принципе? Розы и коньяк от Никола Пашиняна".

https://ukraina.ru/20260607/vybory-v-armenii-khronika-sobytiy-na-utro-7-iyunya-1079921008.html

https://ukraina.ru/20260606/massirovannaya-ataka-bpla-na-rossiyu-itogi-6-iyunya-1079911841.html

https://ukraina.ru/20260606/ataka-na-sankt-peterburg-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-6-iyunya-1079909438.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир сальдо, вооруженные силы украины, ес, херсонская область, украина, россия