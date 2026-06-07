https://ukraina.ru/20260607/ataka-bpla-na-belgorodskuyu-oblast-postradal-zhitel-pod-udarom-chetyre-rayona-1079925113.html

Атака БПЛА на Белгородскую область: пострадал житель, под ударом четыре района

Атака БПЛА на Белгородскую область: пострадал житель, под ударом четыре района - 07.06.2026 Украина.ру

Атака БПЛА на Белгородскую область: пострадал житель, под ударом четыре района

Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Пострадал мирный житель. Об этом 7 июня сообщает оперштаб региона

2026-06-07T14:20

2026-06-07T14:20

2026-06-07T14:20

белгородская область

вооруженные силы украины

мчс

сво

спецоперация

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🟥 В Прохоровском округе в посёлке Прохоровка в результате удара беспилотника по территории коммерческого объекта мужчина получил акубаротравму. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавший отказался;🟥 Вследствие детонации загорелись три грузовых автомобиля и оборудование — сотрудники МЧС ликвидировали все очаги возгорания;🟥 В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому — повреждены кровля и фронтон. В селе Новая Таволжанка от атаки дрона загорелась крыша частного дома — возгорание потушено;🟥 В Белгородском округе в селе Нечаевка в результате атаки дрона разбиты окна и посечён фасад частного дома. В районе села Бочковка FPV-дрон атаковал автомобиль — у транспортного средства разбиты стёкла и кузов. В посёлке Дубовое дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта — в здании посечено остекление. В селе Бессоновка от удара FPV-дрона получил повреждения автомобиль УАЗ;🟥 В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка при детонации дрона посечена машина.Ранее 7 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что один человек погиб и еще один пострадал в результате атаки дронов ВСУ.Также два мирных жителя пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по гражданскому автомобилю в Стаханове ЛНР.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массовые задержания в Армении, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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белгородская область, вооруженные силы украины, мчс, сво, спецоперация