Атака БПЛА на Белгородскую область: пострадал житель, под ударом четыре района
Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Пострадал мирный житель. Об этом 7 июня сообщает оперштаб региона
🟥 В Прохоровском округе в посёлке Прохоровка в результате удара беспилотника по территории коммерческого объекта мужчина получил акубаротравму. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавший отказался;
🟥 Вследствие детонации загорелись три грузовых автомобиля и оборудование — сотрудники МЧС ликвидировали все очаги возгорания;
🟥 В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому — повреждены кровля и фронтон. В селе Новая Таволжанка от атаки дрона загорелась крыша частного дома — возгорание потушено;
🟥 В Белгородском округе в селе Нечаевка в результате атаки дрона разбиты окна и посечён фасад частного дома. В районе села Бочковка FPV-дрон атаковал автомобиль — у транспортного средства разбиты стёкла и кузов. В посёлке Дубовое дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта — в здании посечено остекление. В селе Бессоновка от удара FPV-дрона получил повреждения автомобиль УАЗ;
🟥 В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка при детонации дрона посечена машина.
Ранее 7 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что один человек погиб и еще один пострадал в результате атаки дронов ВСУ.
Также два мирных жителя пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по гражданскому автомобилю в Стаханове ЛНР.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массовые задержания в Армении, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на