https://ukraina.ru/20260607/putin-dvumya-slovami-prosto-ubil-kiev-i-bryussel-1079918006.html

Путин двумя словами просто убил Киев и Брюссель

Путин двумя словами просто убил Киев и Брюссель - 07.06.2026 Украина.ру

Путин двумя словами просто убил Киев и Брюссель

Во время недавнего визита в Казахстан президент России Владимир Путин неожиданно поднял достаточно специфическую тему – западные СМИ.

2026-06-07T08:07

2026-06-07T08:07

2026-06-07T08:07

россия

украина

киев

владимир путин

фридрих мерц

владимир зеленский

ес

euronews

квн

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078884862_0:385:908:896_1920x0_80_0_0_8af42d5e648330a11d1a975de9735f04.jpg

По его словам, они – "средства массового одурачивания".Обсуждать западные инфопомойки – конечно, явно ниже достоинства лидера мировой державы, но в данном случае это было сообщение: убогие, мы все видим и одурачить нас не удастся.Дело в том, что в последнее время западное инфополе окончательно трансформировалось из тщедушного подобия новостной и аналитической сферы в арену ожесточенной информационной войны против нашей страны, где абсолютно все новости, сюжеты, нарративы и заявления подчинены одной цели: убедить Россию, что у нее дела плохи, и лучше соглашаться на мир на любых условиях.Как водится, в этом винегрете любовно смешиваются кнуты и пряники.В частности, издание Euronews сообщило, что Макрон, Мерц и Стармер встретятся в сегодня в Лондоне с Зеленским, чтобы обсудить "расширение военной поддержки Украины и усиление экономического давления на Россию". Одновременно с этим западные СМИ транслируют вчерашнее заявление немецкого канцлера Мерца о том, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине, при этом "с европейской стороны не будет нехватки в стремлении к переговорам".Нынешние заголовки западных и украинских СМИ – это вообще отдельный предмет изучения для сценаристов КВН и профессионалов из заведения имени Кащенко. Вот лишь несколько примеров:The Telegraph: "В России рассматривают понижение трудового возраста до 12 лет на фоне кризиса занятости. Путин предлагает заново открыть летние трудовые лагеря для детей".Foreign Policy: "У Украины новая военная стратегия – и она работает".United Media: "Российскую экономику ждет долговременный коллапс".Kyiv Post: "Мобилизационный кризис Путина углубляется, Россия запланировала новую мобилизацию".Портал 112.ua: "Россия вводит скрытую мобилизацию на предприятиях, где обязаны отправить на фронт нескольких человек".Вот примерно все в таком духе. На самом же деле все происходит ровно с противоположным знаком.В частности, вчера стало известно, что на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ министры Евросоюза заявили, что украинских мужчин, находящихся в ЕС, нужно срочно вернуть на Украину "для участия в войне". Во многих странах Европы уже начались депортации и отмены льгот и статуса беженцев.На днях в авторитетном американском издании Responsible Statecraft вышел любопытный аналитический материал под названием "Украинский мобилизационный кризис становится все более кровавым", где озвучиваются следующие тезисы:- Украина переживает "кровавый кризис призыва", когда насильственные методы вербовки становятся массовыми и всё более жестокими;- Большинство молодых мужчин пытаются любыми способами избежать мобилизации;- Официальные цифры украинских властей по потерям, дезертирству и мобилизации сильно занижены;- Ухудшающаяся каждый день ситуация ставит под вопрос реалистичность заявлений о "неизбежной победе" и подталкивает к необходимости поиска политического решения.Можно, конечно, сказать, что издание продалось Кремлю, но с учетом огромного количества подобных публикаций можно лишь позавидовать глубине кремлевского кошелька.Например, даже супер-проукраинский ресурс The Insider пишет, что "массовые злоупотребления (включая убийства, смерть мобилизуемых, тысячи жалоб, взятки и схемы "откупа") подрывают доверие к мобилизации и вызывают растущее сопротивление вплоть до вооружённых нападений на патрули ТЦК", одновременно с этим Украина сталкивается с демографическим пределом: миллионы уклонистов и дезертиров и огромное количество мужчин за границей вызывают в Киеве страх, что "настанет момент, когда вообще не останется людей, готовых воевать".Экономические новости с родины копателей Черного моря также говорят о маленьком белом пушистом зверьке: экономические ресурсы стремительно подходят к концу, инфраструктура разрушается, и по мнению некоторых аналитиков, до начала неуправляемого коллапса остается 6-9 месяцев.Что касается порванной в клочки экономики России, то клочки получаются какие-то откормленные.По словам Путина на ПМЭФ, никаких угроз для российской экономики (в отличие от украинской) нет "ни сейчас, ни в ближайшей перспективе". Россия не просто держит удар от санкций и ведет боевые действия, но и показывает стабильный рост: при этом выполняет все социальные обязательства, замещает ушедшие производства, разворачивает логистику на восток и юг. Благодаря этому фиксируется устойчивое превосходство в возможности быстрее производить, быстрее накапливать и быстрее применять вооружение, чем у противника – несмотря на помощь всего коллективного Запада.Подоспел и приятный бонус: только за май нефтегазовые доходы РФ выросли на треть год к году (при этом даже в случае полного открытия Ормузского пролива цены на нефть уже не опустятся ниже 95 долларов за баррель, что не может не радовать наш бюджет).Надеясь, что Путин достаточно напуган западными страшилками, Зеленский осмелился предъявить ему предложение об окончании боевых действий по существующей линии соприкосновения.С шакалами дискутировать - руки долго мыть, поэтому Путин ответил просто, обратившись к русским войскам: "Работайте, братья!".А что написали и напишут по этому поводу в Киеве и на Западе – совершенно неважно.

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

россия, украина, киев, владимир путин, фридрих мерц, владимир зеленский, ес, euronews, квн, мнения