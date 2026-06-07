Ушаков заявил, что Россия и Украина продолжают закрытый диалог. Главное к этому часу - 07.06.2026 Украина.ру
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Ушаков заявил, что Россия и Украина продолжают закрытый диалог. Главное к этому часу
Ушаков заявил, что Россия и Украина продолжают закрытый диалог. Главное к этому часу - 07.06.2026 Украина.ру
Ушаков заявил, что Россия и Украина продолжают закрытый диалог. Главное к этому часу
Россия сохраняет закрытые контакты с Украиной, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину. Об этом и других новостях к этому часу 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-07T13:30
2026-06-07T13:32
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"У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", - заявил Ушаков.Другие новости к этому часу:🟥 Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки дронов ВСУ на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн;🟥 Два мирных жителя пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по гражданскому автомобилю в Стаханове ЛНР, сообщили местные власти;🟥 Один человек погиб, пятеро ранены после стрельбы в Израиле, сообщила национальная служба скорой помощи.По версии полиции, речь может идти о теракте, стрелявший назван "террористом". Стражи порядка нашли автомобиль, предположительно, использовавшийся во время нападения, и нейтрализовали одного из подозреваемых;🟦 Владимир Зеленский сегодня встретится в Лондоне с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщают DPA и The Guardian.По данным изданий, на встрече будет обсуждаться поддержка Украины в рамках "коалиции желающих", гарантии безопасности и возможные шаги по продвижению мирного процесса;🟦 Французские спецслужбы помогают властям Армении блокировать в сети критику в адрес армянского премьера Никола Пашиняна и действующего правительства, сообщила газета Le Journal du Dimanche.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массовые задержания в Армении, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, юрий ушаков, вооруженные силы украины, владимир зеленский, эммануэль макрон, курская область, украина, украина.ру, фридрих мерц, армения, the guardian
Новости, Россия, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Курская область, Украина, Украина.ру, Фридрих Мерц, Армения, The Guardian

Ушаков заявил, что Россия и Украина продолжают закрытый диалог. Главное к этому часу

13:30 07.06.2026 (обновлено: 13:32 07.06.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . POOL
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Россия сохраняет закрытые контакты с Украиной, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину. Об этом и других новостях к этому часу 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
"У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", - заявил Ушаков.
Другие новости к этому часу:
🟥 Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки дронов ВСУ на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн;
🟥 Два мирных жителя пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по гражданскому автомобилю в Стаханове ЛНР, сообщили местные власти;
🟥 Один человек погиб, пятеро ранены после стрельбы в Израиле, сообщила национальная служба скорой помощи.
По версии полиции, речь может идти о теракте, стрелявший назван "террористом". Стражи порядка нашли автомобиль, предположительно, использовавшийся во время нападения, и нейтрализовали одного из подозреваемых;
🟦 Владимир Зеленский сегодня встретится в Лондоне с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщают DPA и The Guardian.
По данным изданий, на встрече будет обсуждаться поддержка Украины в рамках "коалиции желающих", гарантии безопасности и возможные шаги по продвижению мирного процесса;
🟦 Французские спецслужбы помогают властям Армении блокировать в сети критику в адрес армянского премьера Никола Пашиняна и действующего правительства, сообщила газета Le Journal du Dimanche.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массовые задержания в Армении, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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