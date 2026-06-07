https://ukraina.ru/20260607/ushakov-zayavil-chto-rossiya-i-ukraina-prodolzhayut-zakrytyy-dialog-glavnoe-k-etomu-chasu-1079924517.html

Ушаков заявил, что Россия и Украина продолжают закрытый диалог. Главное к этому часу

Ушаков заявил, что Россия и Украина продолжают закрытый диалог. Главное к этому часу - 07.06.2026 Украина.ру

Ушаков заявил, что Россия и Украина продолжают закрытый диалог. Главное к этому часу

Россия сохраняет закрытые контакты с Украиной, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину. Об этом и других новостях к этому часу 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-07T13:30

2026-06-07T13:30

2026-06-07T13:32

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"У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", - заявил Ушаков.Другие новости к этому часу:🟥 Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки дронов ВСУ на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн;🟥 Два мирных жителя пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по гражданскому автомобилю в Стаханове ЛНР, сообщили местные власти;🟥 Один человек погиб, пятеро ранены после стрельбы в Израиле, сообщила национальная служба скорой помощи.По версии полиции, речь может идти о теракте, стрелявший назван "террористом". Стражи порядка нашли автомобиль, предположительно, использовавшийся во время нападения, и нейтрализовали одного из подозреваемых;🟦 Владимир Зеленский сегодня встретится в Лондоне с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщают DPA и The Guardian.По данным изданий, на встрече будет обсуждаться поддержка Украины в рамках "коалиции желающих", гарантии безопасности и возможные шаги по продвижению мирного процесса;🟦 Французские спецслужбы помогают властям Армении блокировать в сети критику в адрес армянского премьера Никола Пашиняна и действующего правительства, сообщила газета Le Journal du Dimanche.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массовые задержания в Армении, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, юрий ушаков, вооруженные силы украины, владимир зеленский, эммануэль макрон, курская область, украина, украина.ру, фридрих мерц, армения, the guardian