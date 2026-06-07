Высокие технологии против старой идеологии: как победить в войне нового типа – Евстафьев - 07.06.2026 Украина.ру
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Высокие технологии против старой идеологии: как победить в войне нового типа – Евстафьев
Высокие технологии против старой идеологии: как победить в войне нового типа – Евстафьев - 07.06.2026 Украина.ру
Высокие технологии против старой идеологии: как победить в войне нового типа – Евстафьев
Профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев, выступая на мультимедийной конференции из... Украина.ру, 07.06.2026
2026-06-07T12:15
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Профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев, выступая на мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье", объяснил парадокс, который заключается в том, что конфликт на Украине высокотехнологичен по средствам, но архаичен по идеологии.Он также рассказал о том, что главный урок, вынесенный противником из прошлых войн, – это сложность сохранить управление войсками в кризис. Эксперт предупреждает: качество атак БПЛА вглубь России растёт, и сейчас мы стоим перед новым технологическим вызовом.
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новости, украина, россия, дмитрий евстафьев, видео, видео
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Евстафьев, Видео

Высокие технологии против старой идеологии: как победить в войне нового типа – Евстафьев

12:15 07.06.2026
 
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Профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев, выступая на мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье", объяснил парадокс, который заключается в том, что конфликт на Украине высокотехнологичен по средствам, но архаичен по идеологии.
Он также рассказал о том, что главный урок, вынесенный противником из прошлых войн, – это сложность сохранить управление войсками в кризис. Эксперт предупреждает: качество атак БПЛА вглубь России растёт, и сейчас мы стоим перед новым технологическим вызовом.
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