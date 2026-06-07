https://ukraina.ru/20260607/vysokie-tekhnologii-protiv-staroy-ideologii-kak-pobedit-v-voyne-novogo-tipa--evstafev-1079923047.html

Высокие технологии против старой идеологии: как победить в войне нового типа – Евстафьев

Высокие технологии против старой идеологии: как победить в войне нового типа – Евстафьев - 07.06.2026 Украина.ру

Высокие технологии против старой идеологии: как победить в войне нового типа – Евстафьев

Профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев, выступая на мультимедийной конференции из... Украина.ру, 07.06.2026

2026-06-07T12:15

2026-06-07T12:15

2026-06-07T12:15

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Профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев, выступая на мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье", объяснил парадокс, который заключается в том, что конфликт на Украине высокотехнологичен по средствам, но архаичен по идеологии.Он также рассказал о том, что главный урок, вынесенный противником из прошлых войн, – это сложность сохранить управление войсками в кризис. Эксперт предупреждает: качество атак БПЛА вглубь России растёт, и сейчас мы стоим перед новым технологическим вызовом.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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