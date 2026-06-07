https://ukraina.ru/20260607/vysokie-tekhnologii-protiv-staroy-ideologii-kak-pobedit-v-voyne-novogo-tipa--evstafev-1079923047.html
Высокие технологии против старой идеологии: как победить в войне нового типа – Евстафьев
Высокие технологии против старой идеологии: как победить в войне нового типа – Евстафьев - 07.06.2026 Украина.ру
Высокие технологии против старой идеологии: как победить в войне нового типа – Евстафьев
Профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев, выступая на мультимедийной конференции из... Украина.ру, 07.06.2026
2026-06-07T12:15
2026-06-07T12:15
2026-06-07T12:15
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Профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев, выступая на мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье", объяснил парадокс, который заключается в том, что конфликт на Украине высокотехнологичен по средствам, но архаичен по идеологии.Он также рассказал о том, что главный урок, вынесенный противником из прошлых войн, – это сложность сохранить управление войсками в кризис. Эксперт предупреждает: качество атак БПЛА вглубь России растёт, и сейчас мы стоим перед новым технологическим вызовом.
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Украина.ру
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новости, украина, россия, дмитрий евстафьев, видео, видео
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Евстафьев, Видео
Профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев, выступая на мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье", объяснил парадокс, который заключается в том, что конфликт на Украине высокотехнологичен по средствам, но архаичен по идеологии.
Он также рассказал о том, что главный урок, вынесенный противником из прошлых войн, – это сложность сохранить управление войсками в кризис. Эксперт предупреждает: качество атак БПЛА вглубь России растёт, и сейчас мы стоим перед новым технологическим вызовом.