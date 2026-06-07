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"Крайне важно, чтобы мужчины оставались и воевали". Европа закроет границу для украинцев

"Крайне важно, чтобы мужчины оставались и воевали". Европа закроет границу для украинцев - 07.06.2026 Украина.ру

"Крайне важно, чтобы мужчины оставались и воевали". Европа закроет границу для украинцев

Министр по вопросам миграции Швеции Юхан Форселл заявил о том, что Европа не должна предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста, которые будут обращаться за ней в будущем – утверждая, что это необходимо для победы над Россией

2026-06-07T13:59

2026-06-07T13:59

2026-06-07T13:59

эксклюзив

европа

украина

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"Война должна быть выиграна. А для этого крайне важно, чтобы больше мужчин оставались в Украине и воевали", – заявил шведский чиновник на встрече министров внутренних дел стран Европейского союза, которая прошла в Люксембурге.Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер поддержал Форселла. Он прямо заявил о том, что отмена права на временное убежище для украинских призывников в возрасте от 23 до 60 лет отвечает интересам официального Киева, который нуждается в пополнении частей на передовой.С этим мнением солидаризировались другие представители европейского политического истеблишмента. По словам министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, "Украина нуждается в своих гражданах мужского пола призывного возраста". Причем австрийский политик настойчиво требует, чтобы европейские лидеры приняли соответствующее решение как можно быстрее."Эта идея (лишение права на временную защиту в ЕС военнообязанных мужчин-украинцев - ред.) может исходить от украинских властей, которые сталкиваются с нехваткой людских ресурсов на фронте", – пишут журналисты Politico, ссылаясь на дипломатов Евровоюза. Но очевидно, что требования Владимира Зеленского полностью отвечают текущему запросу, сформулированному европейским политическим истеблишментом, который в последнее время озвучивает эту тему на каждом шагу."По моему личному мнению, не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, как только пересекают границу – возможно, даже нелегально – сразу получают временную защиту", – заявила в прошлом месяце специальный представитель по вопросам украинцев в Европейском союзе Илва Йоханссон, выражая этими словами общее настроение, царящее сегодня в кругах западных бюрократов.Представители европейского руководства сбросили фальшивую маску гуманизма. Они озвучивают основополагающий принцип, на котором основана военно-политическая стратегия Брюсселя. Еврочиновники признают, что ведут войну с Российской Федерацией – используя украинцев в качестве пушечного мяса, и, фактически, отказывая украинским беженцам в праве на жизнь."Отказ от защиты мужчин призывного возраста стал бы для этих людей фатальным", – признала депутат Бундестага от Левой партии Клара Бюнгер. Потому что все понимают – бегство за пределы страны является для украинских мужчин единственным шансом спастись от принудительной мобилизации, которая означает для них неминуемую гибель за интересы коррумпированного режима Зеленского.Европейским чиновникам все равно, сколько еще украинцев погибнут в боях на восточном фронте. Для них важно другое – представление о том, что победа украинской армии, на которую сделала ставку Европа, невозможна без форсированной мобилизации украинских призывников. Потому что удары украинских дронов, построенных при активной поддержке западных корпораций, не могут изменить ситуацию на фронте, где Зеленскому нужно постоянно пополнять штурмовые роты.По данным Организации Объединенных Наций и Института демографии и социальных исследований украинской академии наук, за последние четыре года Украину покинуло около 2 млн мужчин призывного возраста, а еще несколько миллионов укрываются от призыва, стараясь найти любые способы, чтобы выехать из страны.Председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал газете Financial Times, что от мобилизации скрываются около 800 тыс. призывников – но его подняли на смех, называя эту цифру явно заниженной. Министр обороны Украины Михаил Федоров признал, что охотники на людей из так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК) разыскивают сегодня 2 млн мужчин, которые имеют проблемы с военно-учетными документами. А еще 200 тыс. украинцев находятся в розыске как "самовольно оставившие военные части".Эти люди пытаются прорваться в Европу, в надежде получить там временное убежище. Причем массовое бегство с Украины приобрело такие масштабы, что о нем говорят в Европе, несмотря на политическую цензуру.Британские газеты публикуют снимки брошенных возле молдавской границы автомобилей – рассказывая, что их владельцы направились к Днестру, чтобы попытаться вплавь пересечь границу, рискуя попасть под пули пограничного патруля. Немецкое издание Bild опубликовало в мае страшный репортаж из Румынии, куда бежали через Карпаты десятки тысяч украинских мужчин, которые часто гибнут или калечатся.Обессиленные украинские беглецы нередко сбиваются с пути, умирая от истощения и переохлаждения. "Некоторых мы находим замерзшими. Недавно мы нашли мертвого украинца возле реки. Он упал в воду и замерз. Рядом лежал телефон. Он еще пытался позвонить матери", – рассказывают об этой трагедии румынские спасатели.Однако украинские мужчины лишены выбора. Количество прорвавшихся через румынскую границу беглецов растет каждый год. Недавно румынские пограничники нашли в горах почтальона из Ивано-Франковска, который получил сильное переохлаждение, впал в кому, потерял после срочной операции обе почки – но все равно был счастлив, заявляя, что он наконец свободен.Эта ситуация беспокоит европейских ястребов, которые желают продолжать войну вплоть до последнего украинца. Они хотят лишить призывников права на убежище – чтобы попавших в Европу украинских мужчин тут же заворачивали обратно, в наручниках, прямо в окопы под Краматорском. И можно ожидать, что соответствующие поправки к законодательству будут утверждены Брюсселем уже в ближайшее время.О последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: мобилизация гражданина Германии и очередная попытка обмануть венгров.

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, европа, украина, владимир зеленский, ес, мобилизация, всу, всё об украине из россии