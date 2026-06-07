https://ukraina.ru/20260607/dazhe-esli-ostanovit-svo-buduschego-u-ukrainy-net-eksperty-i-politiki-o-putyakh-mira-1079916367.html
"Даже если остановить СВО, будущего у Украины нет". Эксперты и политики о путях мира
"Даже если остановить СВО, будущего у Украины нет". Эксперты и политики о путях мира - 07.06.2026 Украина.ру
"Даже если остановить СВО, будущего у Украины нет". Эксперты и политики о путях мира
В экспертном сообществе обсуждают, чем ответит РФ на попытки Киева "испортить праздник" ПЭМФ, состоятся ли переговоры, которые в издевательской форме предлагает Владимир Зеленский, долго ли ВСУ способны ещё удерживать фронт. И что потом?
2026-06-07T07:37
2026-06-07T07:37
2026-06-07T07:37
эксклюзив
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
всё об украине из россии
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078357590_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cc7925da34199e77fbd30f61ce6c5a1.png
Боевые действия продолжаются, лето обещает быть жарким, будут говорить пушки, но не дипломаты, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. В эфире канала UkrLife он напомнил, что Зеленский отверг американские гарантии безопасности. А удары дронов ВСУ по Петербургу в день открытия международного экономического форума (ПЭМФ) хоть и не нанесли большого ущерба, но открытие форума "подкоптили", что к миру отнюдь не приближает."Удар в день открытия выглядел как вызов [Владимиру] Путину", - считает политтехнолог. Он обратил внимание на состав американской делегации и предположил, что не зря в РФ заговорили о том, что "дух Анкориджа рассеивается".Без американских данных успешные удары ВСУ по территории РФ, в том числе и по новым территориям, невозможны, признают в Киеве. И не только там. Да и по трассам удары наносят дроны с терминалами Starlink. США в таком случае нельзя считать посредником, это воюющая сторона.Собственно, это признал госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса, заявив, что Соединенные Штаты поддерживают Украину.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это свидетельствует о том, что "война [Джо] Байдена стала войной [Дональда] Трампа". Что до Европы, то европейцы, обещая гарантии безопасности Украине в том случае, если Киев остановит россиян, "хотят увековечить нацистский режим".Украинский политолог Кость Бондаренко считает удары ВСУ по Петербургу коллективной провокацией — дроны, по всей видимости, заходили с моря, и такая атака не могла быть осуществлена без участия НАТО.Но за попытку "испортить праздник" поплатится именно Украина, она может позднее понести серьёзные потери, считает эксперт. По его словам, действия Киева в данном случае "вполне бессмысленные", это просто пиар-шаг для создания телевизионной картинки, а вот последствия могут быть серьёзными. Условия для Украины теперь станут жёстче, только Донбассом Москва может не ограничиться.Тем более что Киев, судя по всему, к мирным договорённостям не готов. О такой неготовности сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на полях ПЭМФ. Он отметил, что это следствие внутриполитической ситуации — в Киеве борьба за власть обостряется.Российский лидер также заявил, что у РФ есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что если дело дойдёт до подписания каких-то документов, которые, без преувеличения, и с точки зрения РФ, и с точки зрения Украины будут историческими, то подписывать их хотелось бы "с лицами, которые являются легитимными..." (легитимность Зеленского — это "вопрос для юристов, для юридического анализа").На этот аспект многие обратили внимание, в российских и украинских пабликах задают вопросы — получается, что юристы могут вдруг найти основания для того, чтобы счесть Зеленского легитимным? Но дело не в самом Зеленском, главный вопрос в том, как быть с режимом, который Москва считает нацистским, будет ли он демонтирован?И - что именно подписывать? В основу мирных договорённостей могут быть положены предложения, которые были сделаны Дональдом Трампом, сказал президент РФ.Зеленский опубликовал в дни работы ПЭМФ откровенно хамское "открытое письмо" Владимиру Путину с предложением встретиться и поговорить о мире.Вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью журналисту Александру Шелесту* высказала уверенность в том, что это письмо продиктовали главе киевского режима его европейские партнёры-хозяева - "официальный шут британской короны и агент MI-6 Зеленский выполняет требования своих белых господ".А эти "белые господа" действуют, исходя из своих давних планов расчленения России и завладения российскими ресурсами. Украину они уже практически забрали, выполнив небезызвестный план "Ост" - если всё пойдёт так, как идёт, 80% украинских ресурсов отойдут Западу, подчеркнула Егорова.Она также отметила, что это открытое письмо призвано сыграть отвлекающую роль, на самом деле никто вести мирные переговоры не собирается - "тем более с Зеленским". Зато российская общественность обсуждает это письмо, а не, например, многозначительное отсутствие на форуме главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.А на форуме тем временем "обсуждали тоннель с Чукотки на Аляску", но никто не сказал, что будут перебрасывать по этому тоннелю, который должен соединить нас со страной, фактически воюющей с Россией, подчеркнула Егорова. Она напомнила, что в США открыто заявляют о поддержке Киева, а в это время глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорит о том, что мы очень хорошо торгуем с США, что есть планы построить тоннель под Беринговым проливом — и как это всё связать? Как объяснить названия некоторых напитков, которые подавали на форуме — например, "Лонг Эпштейн Айленд"?Она ещё раз обратила внимание на многие странности текущего конфликта, в частности, на "зеркальность" некоторых процессов на Украине и в РФ. И на то, что будто бы "воюем со всем Западом", а в то же время — тоннель, "Лонг Эпштейн Айленд", это вообще что?Но вернёмся к вопросу легитимности или нелегитимности киевской власти. Кость Бондаренко отметил в эфире одного из каналов, что легитимная власть нужна только для подписания мирных соглашений, а для подписания капитуляции подойдёт и нелегитимная. С легитимностью украинской власти - "прямо беда".Запад пока считает нужным сохранить Зеленского, лишь несколько откорректировав вопрос коррупции. Но те, кто стоит за Зеленским, могут и переоценивать свои силы, считает политолог.Он также подчеркнул, что война примерно с 2024 года кардинально изменила свой характер, и понимания, что есть победа в такой войне, в настоящее время нет ни у одной из противоборствующих сторон - "пока что тупик".Но не все считают, что "тупик". Публицист и политический блогер Александр Роджерс предлагает своё видение победы для России. По его мнению, "ВСУ заканчиваются", а одними только дронами, без людей - удержать фронт невозможно."Именно поэтому идут судорожные попытки... террористические атаки, ибо это единственная призрачная надежда проигрывающего режима Зеленского. Но "давайте убьём два десятка детей в педучилище" или "давайте взорвём автобус с отдыхающими в Крым" не изменят результата войны. См. "Басаев в Беслане" и чем закончилось", - написал Роджерс в своём блоге.Впрочем, по словам публициста, "даже независимо от исхода боевых действий, даже если остановить СВО прямо сейчас (если, как говорит Дмитрий Песков, ВСУ уйдут с российских территорий), то будущего у Украины всё равно нет. Украина, как государство, как проект, как пространство для жизни – мертво".Обосновав это утверждение кратким обзором демографического, экономического и культурного состояния подконтрольной Киеву территории, Роджерс добавил: "Банда Зеленского теоретически может продолжить существование. Страна "Украина" – нет. А существовать на территории, контролируемой бандами – это не жизнь. Впрочем, те люди, которые пятый год прячутся от ТЦК, это и без меня знают".В завершение — о реакции Владимира Путина на открытое письмо Зеленского. По словам российского лидера, это послание написано "с элементами хамства", встречаться с автором (или с авторами) нет смысла.И вообще, обращаться надо не к этим "любителям эпистолярного жанра", а к российским военным на линии боевого соприкосновения - "работайте, братья!"* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему: Одно слово вместо тысяч: Минобороны отреагировало на обращение Путина к военнымПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева Готовы к тому, что Зеленский будет править вечно". Эксперты о ходе войны и дегуманизации Украины
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эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, всё об украине из россии
Боевые действия продолжаются, лето обещает быть жарким, будут говорить пушки, но не дипломаты, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.
В эфире канала UkrLife он напомнил, что Зеленский отверг американские гарантии безопасности. А удары дронов ВСУ по Петербургу в день открытия международного экономического форума (ПЭМФ) хоть и не нанесли большого ущерба, но открытие форума "подкоптили", что к миру отнюдь не приближает.
"Удар в день открытия выглядел как вызов [Владимиру] Путину", - считает политтехнолог.
Он обратил внимание на состав американской делегации и предположил, что не зря в РФ заговорили о том, что "дух Анкориджа рассеивается".
Без американских данных успешные удары ВСУ по территории РФ, в том числе и по новым территориям, невозможны, признают в Киеве. И не только там. Да и по трассам удары наносят дроны с терминалами Starlink. США в таком случае нельзя считать посредником, это воюющая сторона.
Собственно, это признал госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса, заявив, что Соединенные Штаты поддерживают Украину.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это свидетельствует о том, что "война [Джо] Байдена стала войной [Дональда] Трампа". Что до Европы, то европейцы, обещая гарантии безопасности Украине в том случае, если Киев остановит россиян, "хотят увековечить нацистский режим".
Украинский политолог Кость Бондаренко считает удары ВСУ по Петербургу коллективной провокацией — дроны, по всей видимости, заходили с моря, и такая атака не могла быть осуществлена без участия НАТО.
Но за попытку "испортить праздник" поплатится именно Украина, она может позднее понести серьёзные потери, считает эксперт. По его словам, действия Киева в данном случае "вполне бессмысленные", это просто пиар-шаг для создания телевизионной картинки, а вот последствия могут быть серьёзными. Условия для Украины теперь станут жёстче, только Донбассом Москва может не ограничиться.
Тем более что Киев, судя по всему, к мирным договорённостям не готов. О такой неготовности сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на полях ПЭМФ. Он отметил, что это следствие внутриполитической ситуации — в Киеве борьба за власть обостряется.
Российский лидер также заявил, что у РФ есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что если дело дойдёт до подписания каких-то документов, которые, без преувеличения, и с точки зрения РФ, и с точки зрения Украины будут историческими, то подписывать их хотелось бы "с лицами, которые являются легитимными..." (легитимность Зеленского — это "вопрос для юристов, для юридического анализа").
На этот аспект многие обратили внимание, в российских и украинских пабликах задают вопросы — получается, что юристы могут вдруг найти основания для того, чтобы счесть Зеленского легитимным? Но дело не в самом Зеленском, главный вопрос в том, как быть с режимом, который Москва считает нацистским, будет ли он демонтирован?
И - что именно подписывать? В основу мирных договорённостей могут быть положены предложения, которые были сделаны Дональдом Трампом, сказал президент РФ.
Зеленский опубликовал в дни работы ПЭМФ откровенно хамское "открытое письмо" Владимиру Путину с предложением встретиться и поговорить о мире.
Вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью журналисту Александру Шелесту* высказала уверенность в том, что это письмо продиктовали главе киевского режима его европейские партнёры-хозяева - "официальный шут британской короны и агент MI-6 Зеленский выполняет требования своих белых господ".
А эти "белые господа" действуют, исходя из своих давних планов расчленения России и завладения российскими ресурсами. Украину они уже практически забрали, выполнив небезызвестный план "Ост" - если всё пойдёт так, как идёт, 80% украинских ресурсов отойдут Западу, подчеркнула Егорова.
Она также отметила, что это открытое письмо призвано сыграть отвлекающую роль, на самом деле никто вести мирные переговоры не собирается - "тем более с Зеленским". Зато российская общественность обсуждает это письмо, а не, например, многозначительное отсутствие на форуме главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
А на форуме тем временем "обсуждали тоннель с Чукотки на Аляску", но никто не сказал, что будут перебрасывать по этому тоннелю, который должен соединить нас со страной, фактически воюющей с Россией, подчеркнула Егорова. Она напомнила, что в США открыто заявляют о поддержке Киева, а в это время глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорит о том, что мы очень хорошо торгуем с США, что есть планы построить тоннель под Беринговым проливом — и как это всё связать? Как объяснить названия некоторых напитков, которые подавали на форуме — например, "Лонг Эпштейн Айленд"?
Она ещё раз обратила внимание на многие странности текущего конфликта, в частности, на "зеркальность" некоторых процессов на Украине и в РФ. И на то, что будто бы "воюем со всем Западом", а в то же время — тоннель, "Лонг Эпштейн Айленд", это вообще что?
Но вернёмся к вопросу легитимности или нелегитимности киевской власти. Кость Бондаренко отметил в эфире одного из каналов, что легитимная власть нужна только для подписания мирных соглашений, а для подписания капитуляции подойдёт и нелегитимная. С легитимностью украинской власти - "прямо беда".
Запад пока считает нужным сохранить Зеленского, лишь несколько откорректировав вопрос коррупции. Но те, кто стоит за Зеленским, могут и переоценивать свои силы, считает политолог.
Он также подчеркнул, что война примерно с 2024 года кардинально изменила свой характер, и понимания, что есть победа в такой войне, в настоящее время нет ни у одной из противоборствующих сторон - "пока что тупик".
Но не все считают, что "тупик". Публицист и политический блогер Александр Роджерс предлагает своё видение победы для России. По его мнению, "ВСУ заканчиваются", а одними только дронами, без людей - удержать фронт невозможно.
"Именно поэтому идут судорожные попытки... террористические атаки, ибо это единственная призрачная надежда проигрывающего режима Зеленского. Но "давайте убьём два десятка детей в педучилище" или "давайте взорвём автобус с отдыхающими в Крым" не изменят результата войны. См. "Басаев в Беслане" и чем закончилось", - написал Роджерс в своём блоге.
Впрочем, по словам публициста, "даже независимо от исхода боевых действий, даже если остановить СВО прямо сейчас (если, как говорит Дмитрий Песков, ВСУ уйдут с российских территорий), то будущего у Украины всё равно нет. Украина, как государство, как проект, как пространство для жизни – мертво".
Обосновав это утверждение кратким обзором демографического, экономического и культурного состояния подконтрольной Киеву территории, Роджерс добавил: "Банда Зеленского теоретически может продолжить существование. Страна "Украина" – нет. А существовать на территории, контролируемой бандами – это не жизнь. Впрочем, те люди, которые пятый год прячутся от ТЦК, это и без меня знают".
В завершение — о реакции Владимира Путина на открытое письмо Зеленского. По словам российского лидера, это послание написано "с элементами хамства", встречаться с автором (или с авторами) нет смысла.
И вообще, обращаться надо не к этим "любителям эпистолярного жанра", а к российским военным на линии боевого соприкосновения - "работайте, братья!"
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов