https://ukraina.ru/20260607/za-sutki-unichtozheno-500-ukrainskikh-bespilotnikov-novosti-svo-1079923305.html

За сутки уничтожено 500 украинских беспилотников. Новости СВО

За сутки уничтожено 500 украинских беспилотников. Новости СВО - 07.06.2026 Украина.ру

За сутки уничтожено 500 украинских беспилотников. Новости СВО

За сутки над территорией РФ уничтожено 500 беспилотников, заявили в Минобороны. Об этом и других новостях 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-07T12:36

2026-06-07T12:36

2026-06-07T12:36

сво

спецоперация

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вооруженные силы украины

сочи

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Наряду со сбитыми дронами, силы ПВО за сутки также уничтожили 11 авиабомб, и реактивный снаряд Хаймарс ВСУ.Коротко о других новостях:🟥 Ракетная опасность объявлена в Курской, Орловской, Брянской и Тульской областях;🟥 "Герани" прилетели по целям в районе г. Кролевец Сумской области;🟥 Сняты ранее введенные ограничения в аэропорту Сочи;🟥 Движение по Крымскому мосту возобновлено.7 июня военкор Юрий Котенок сообщил, что российские подразделения группировки "Север" продолжают активные боевые действия на Сумском направлении, нанося удары по логистическим маршрутам украинской армии. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, сумская область, россия, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины, сочи