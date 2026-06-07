За сутки уничтожено 500 украинских беспилотников. Новости СВО - 07.06.2026 Украина.ру
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За сутки уничтожено 500 украинских беспилотников. Новости СВО
За сутки уничтожено 500 украинских беспилотников. Новости СВО - 07.06.2026 Украина.ру
За сутки уничтожено 500 украинских беспилотников. Новости СВО
За сутки над территорией РФ уничтожено 500 беспилотников, заявили в Минобороны. Об этом и других новостях 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-07T12:36
2026-06-07T12:36
сво
спецоперация
сумская область
россия
минобороны
украина.ру
вооруженные силы украины
сочи
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Наряду со сбитыми дронами, силы ПВО за сутки также уничтожили 11 авиабомб, и реактивный снаряд Хаймарс ВСУ.Коротко о других новостях:🟥 Ракетная опасность объявлена в Курской, Орловской, Брянской и Тульской областях;🟥 "Герани" прилетели по целям в районе г. Кролевец Сумской области;🟥 Сняты ранее введенные ограничения в аэропорту Сочи;🟥 Движение по Крымскому мосту возобновлено.7 июня военкор Юрий Котенок сообщил, что российские подразделения группировки "Север" продолжают активные боевые действия на Сумском направлении, нанося удары по логистическим маршрутам украинской армии. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, сумская область, россия, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины, сочи
СВО, Спецоперация, Сумская область, Россия, Минобороны, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Сочи

За сутки уничтожено 500 украинских беспилотников. Новости СВО

12:36 07.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "Тор-М2" группировки войск "Запад" на Купянском участке СВО
Боевое дежурство расчета Тор-М2 группировки войск Запад на Купянском участке СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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За сутки над территорией РФ уничтожено 500 беспилотников, заявили в Минобороны. Об этом и других новостях 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Наряду со сбитыми дронами, силы ПВО за сутки также уничтожили 11 авиабомб, и реактивный снаряд Хаймарс ВСУ.
Коротко о других новостях:
🟥 Ракетная опасность объявлена в Курской, Орловской, Брянской и Тульской областях;
🟥 "Герани" прилетели по целям в районе г. Кролевец Сумской области;
🟥 Сняты ранее введенные ограничения в аэропорту Сочи;
🟥 Движение по Крымскому мосту возобновлено.
7 июня военкор Юрий Котенок сообщил, что российские подразделения группировки "Север" продолжают активные боевые действия на Сумском направлении, нанося удары по логистическим маршрутам украинской армии.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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