https://ukraina.ru/20260607/voenkor-vs-rf--pererezali-logistiku-vsu-na-sumskom-napravlenii-1079922913.html
Военкор: ВС РФ перерезали логистику ВСУ на Сумском направлении
Военкор: ВС РФ перерезали логистику ВСУ на Сумском направлении - 07.06.2026 Украина.ру
Военкор: ВС РФ перерезали логистику ВСУ на Сумском направлении
Российские подразделения группировки "Север" продолжают активные боевые действия на Сумском направлении, нанося удары по логистическим маршрутам украинской армии. Об этом 7 июня сообщает военкор Юрий Котенок
2026-06-07T12:18
2026-06-07T12:18
2026-06-07T12:18
сво
спецоперация
россия
бачевск
харьков
вооруженные силы украины
украина.ру
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На Сумском направлении группировка войск "Север" оказывает систематическое давление на оборону украинских сил. Основные события разворачиваются в районе трассы М-02 (Е101) "Москва – Киев", которая является важной артерией для снабжения ВСУ.Ключевые итоги боевой работы за последнее время:🟥 Продолжаются ожесточённые встречные столкновения в приграничной зоне, идут бои за за Бачевск;🟥 Российские силы продвигаются западнее Сопыча, они прошли вдоль лесополос в направлении Малой Слободки (параллельно трассе М-02) и вышли к высоте 213,8 юго-восточнее Бачевска;🟥 Подразделения ВС РФ продвинулись южнее к Уланово (севернее урочища Михаль), заняли господствующую высоту 207,8 у дороги восточнее Уланово и атакуют юго-западнее Бобылёвки;🟥ВС РФ наносят удары по тылам. Российские беспилотники атакуют логистические маршруты ВСУ в глубине обороны;🟥 Российские войска начали применять метод противника по созданию зоны отчуждения и запрета на логистику.🟥 На отдельных участках скопилась уничтоженная техника ВСУ, с помощью которой они пытались снабжать передовые позиции.7 июня в силовых структурах заявили, что российские беспилотники нанесли удары по логистическим цепочкам между Харьковом и Сумами, что вынудило украинское командование перестраивать маршруты переброски техники.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, бачевск, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Бачевск, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Военкор: ВС РФ перерезали логистику ВСУ на Сумском направлении
Российские подразделения группировки "Север" продолжают активные боевые действия на Сумском направлении, нанося удары по логистическим маршрутам украинской армии. Об этом 7 июня сообщает военкор Юрий Котенок
На Сумском направлении группировка войск "Север" оказывает систематическое давление на оборону украинских сил. Основные события разворачиваются в районе трассы М-02 (Е101) "Москва – Киев", которая является важной артерией для снабжения ВСУ.
Ключевые итоги боевой работы за последнее время:
🟥 Продолжаются ожесточённые встречные столкновения в приграничной зоне, идут бои за за Бачевск;
🟥 Российские силы продвигаются западнее Сопыча, они прошли вдоль лесополос в направлении Малой Слободки (параллельно трассе М-02) и вышли к высоте 213,8 юго-восточнее Бачевска;
🟥 Подразделения ВС РФ продвинулись южнее к Уланово (севернее урочища Михаль), заняли господствующую высоту 207,8 у дороги восточнее Уланово и атакуют юго-западнее Бобылёвки;
🟥ВС РФ наносят удары по тылам. Российские беспилотники атакуют логистические маршруты ВСУ в глубине обороны;
🟥 Российские войска начали применять метод противника по созданию зоны отчуждения и запрета на логистику.
🟥 На отдельных участках скопилась уничтоженная техника ВСУ, с помощью которой они пытались снабжать передовые позиции.
7 июня в силовых структурах заявили, что российские беспилотники нанесли удары по логистическим цепочкам между Харьковом и Сумами, что вынудило украинское командование перестраивать маршруты переброски техники.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру