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Нигерия, Нигер и Алжир начали строить 4128-километровый трубопровод в обход России
Нигерия, Нигер и Алжир начали строить 4128-километровый трубопровод в обход России - 07.06.2026 Украина.ру
Нигерия, Нигер и Алжир начали строить 4128-километровый трубопровод в обход России
Три африканских государства — Нигерия, Нигер и Алжир — дали старт строительству Транссахарского газопровода, который должен будет поставлять в Европу до 30 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщает Business Insider Africa
2026-06-07T08:48
2026-06-07T08:48
2026-06-07T08:48
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Нигерия, Нигер и Алжир официально приступили к строительству Транссахарского газопровода (TSGP). Как пишет Business Insider Africa, протяжённость магистрали составит 4128 км, а мощность — до 30 млрд кубометров природного газа ежегодно.Маршрут трубы пройдёт от города Варри на юге Нигерии через территорию Нигера до газового хаба Хасси-Мессауд в Алжире. Оттуда топливо будет поступать на средиземноморские экспортные терминалы и далее — на европейские рынки.На церемонии запуска проекта присутствовали министры энергетики трёх стран. Нигерийский министр Экперикпе Экпо заявил, что его страна приступит к строительству своего участка в начале 2027 года, назвав проект "историческим". Его алжирский коллега Мохамед Аркаб охарактеризовал газопровод как "движущую силу экономического развития, источник благосостояния и занятости, а также инструмент укрепления энергетической интеграции Африки".Интерес к проекту резко вырос после начала СВО, отмечает издание. Европа, которая ранее получала 40–45% трубопроводного газа из России, к концу 2022 года сократила эту долю до менее 10%. Переход на альтернативные источники потребовал рекордных инвестиций — в мае Еврокомиссия представила план на €210 млрд, рассчитанный до 2027 года.При этом Алжир уже сейчас поставляет около 12% импортируемого ЕС газа. В январе Совет ЕС объявил, что с начала 2027 года вводится полный запрет на поставки российского СПГ, а с сентября того же года — на трубопроводный газ.В Кремле к таким планам относятся скептически. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страны ЕС таким образом попадают в зависимость от США и лишаются возможности диверсифицировать поставки.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, алжир, дмитрий песков, ес, еврокомиссия, украина.ру, нигер, нигерия
Новости, Алжир, Дмитрий Песков, ЕС, Еврокомиссия, Украина.ру, Нигер, Нигерия
Нигерия, Нигер и Алжир начали строить 4128-километровый трубопровод в обход России
Три африканских государства — Нигерия, Нигер и Алжир — дали старт строительству Транссахарского газопровода, который должен будет поставлять в Европу до 30 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщает Business Insider Africa
Нигерия, Нигер и Алжир официально приступили к строительству Транссахарского газопровода (TSGP). Как пишет Business Insider Africa, протяжённость магистрали составит 4128 км, а мощность — до 30 млрд кубометров природного газа ежегодно.
Маршрут трубы пройдёт от города Варри на юге Нигерии через территорию Нигера до газового хаба Хасси-Мессауд в Алжире. Оттуда топливо будет поступать на средиземноморские экспортные терминалы и далее — на европейские рынки.
На церемонии запуска проекта присутствовали министры энергетики трёх стран. Нигерийский министр Экперикпе Экпо заявил, что его страна приступит к строительству своего участка в начале 2027 года, назвав проект "историческим". Его алжирский коллега Мохамед Аркаб охарактеризовал газопровод как "движущую силу экономического развития, источник благосостояния и занятости, а также инструмент укрепления энергетической интеграции Африки".
Интерес к проекту резко вырос после начала СВО, отмечает издание. Европа, которая ранее получала 40–45% трубопроводного газа из России, к концу 2022 года сократила эту долю до менее 10%. Переход на альтернативные источники потребовал рекордных инвестиций — в мае Еврокомиссия представила план на €210 млрд, рассчитанный до 2027 года.
При этом Алжир уже сейчас поставляет около 12% импортируемого ЕС газа. В январе Совет ЕС объявил, что с начала 2027 года вводится полный запрет на поставки российского СПГ, а с сентября того же года — на трубопроводный газ.
В Кремле к таким планам относятся скептически. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страны ЕС таким образом попадают в зависимость от США и лишаются возможности диверсифицировать поставки.
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