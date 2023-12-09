Политолог рассказал, зачем Германия делает из России врага и "пляшет" под польскую дудку - 09.12.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, зачем Германия делает из России врага и "пляшет" под польскую дудку
Политолог рассказал, зачем Германия делает из России врага и "пляшет" под польскую дудку - 09.12.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, зачем Германия делает из России врага и "пляшет" под польскую дудку
Руководство Германии готово уничтожить собственную экономику ради антироссийского нарратива. Власти вынуждены урезать социальные расходы и демонтировать социально ориентированную экономику для ее милитаризации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-12-09T04:00
2023-12-09T04:00
новости
германия
польша
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война
политика
общество
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По мнению Главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севьеры, что у НАТО есть три года на подготовку войны с Россией. Таким образом он скорректировал заявление экспертов Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), которые полагают, что Россия нападет на страны НАТО через пять-девять лет.Для консолидации европейского общества сейчас нужно создать образ врага. В медийном пространстве Польши тема российского вторжения муссируется чуть ли не с начала 90-х годов, рассказал эксперт.Сейчас Германия начала плясать под эту же дудку - и это очень печально, потому что последние десятилетия германо-российские отношения выстраивались динамично, и страны были надежными партнерами, добавил он.Нынешнее руководство Германии готово уничтожить собственную экономику ради антироссийского нарратива. Подобная дикая истерия направлена на консолидацию общества и отвлечение его от внутренних проблем, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049558315.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, польша, россия, ес, нато, европа, война, политика, общество, вторжение, экономика, милитаризация, партнерство, социальные расходы
Новости, Германия, Польша, Россия, ЕС, НАТО, Европа, война, политика, Общество, вторжение, экономика, милитаризация, партнерство, социальные расходы

Политолог рассказал, зачем Германия делает из России врага и "пляшет" под польскую дудку

04:00 09.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Германия. Берлин
Зарубежные страны. Германия. Берлин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Руководство Германии готово уничтожить собственную экономику ради антироссийского нарратива. Власти вынуждены урезать социальные расходы и демонтировать социально ориентированную экономику для ее милитаризации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
По мнению Главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севьеры, что у НАТО есть три года на подготовку войны с Россией. Таким образом он скорректировал заявление экспертов Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), которые полагают, что Россия нападет на страны НАТО через пять-девять лет.
Для консолидации европейского общества сейчас нужно создать образ врага. В медийном пространстве Польши тема российского вторжения муссируется чуть ли не с начала 90-х годов, рассказал эксперт.
Сейчас Германия начала плясать под эту же дудку - и это очень печально, потому что последние десятилетия германо-российские отношения выстраивались динамично, и страны были надежными партнерами, добавил он.
"Напомню, что в Германии жесточайший бюджетный кризис. Коалиция с трудом договаривается о бюджете на 2024 год. Власти вынуждены урезать социальные расходы и постепенно демонтировать систему социально ориентированной рыночной экономики для ее милитаризации", - отметил Камкин.
Нынешнее руководство Германии готово уничтожить собственную экономику ради антироссийского нарратива. Подобная дикая истерия направлена на консолидацию общества и отвлечение его от внутренних проблем, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Камкин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 12:18
Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войныСтарший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру объяснил, какую роль коллективный Запад отвёл Германии в противостоянии с Россией и чего больше всего боятся в Берлине:
 
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