https://ukraina.ru/20231209/1051821000.html

Политолог рассказал, зачем Германия делает из России врага и "пляшет" под польскую дудку

Политолог рассказал, зачем Германия делает из России врага и "пляшет" под польскую дудку - 09.12.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, зачем Германия делает из России врага и "пляшет" под польскую дудку

Руководство Германии готово уничтожить собственную экономику ради антироссийского нарратива. Власти вынуждены урезать социальные расходы и демонтировать социально ориентированную экономику для ее милитаризации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-12-09T04:00

2023-12-09T04:00

2023-12-09T04:00

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По мнению Главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севьеры, что у НАТО есть три года на подготовку войны с Россией. Таким образом он скорректировал заявление экспертов Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), которые полагают, что Россия нападет на страны НАТО через пять-девять лет.Для консолидации европейского общества сейчас нужно создать образ врага. В медийном пространстве Польши тема российского вторжения муссируется чуть ли не с начала 90-х годов, рассказал эксперт.Сейчас Германия начала плясать под эту же дудку - и это очень печально, потому что последние десятилетия германо-российские отношения выстраивались динамично, и страны были надежными партнерами, добавил он.Нынешнее руководство Германии готово уничтожить собственную экономику ради антироссийского нарратива. Подобная дикая истерия направлена на консолидацию общества и отвлечение его от внутренних проблем, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049558315.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, германия, польша, россия, ес, нато, европа, война, политика, общество, вторжение, экономика, милитаризация, партнерство, социальные расходы