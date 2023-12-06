https://ukraina.ru/20231206/1051769012.html

Александр Камкин: Россия заберет Одессу и Николаев, а "Гуляйполе" будут содержать США и Евросоюз

Александр Камкин: Россия заберет Одессу и Николаев, а "Гуляйполе" будут содержать США и Евросоюз - 06.12.2023 Украина.ру

Александр Камкин: Россия заберет Одессу и Николаев, а "Гуляйполе" будут содержать США и Евросоюз

В Германии находится по разным оценкам от 3 до 5 миллионов украинских беженцев. Многие из них призывного возраста, поэтому нельзя исключать массовую облаву с овчарками для формирования штурмовых бригад ВСУ на территории Германии, считает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-12-06T06:07

2023-12-06T06:07

2023-12-06T06:07

интервью

россия

одесса

николаев

сомали

сша

евросоюз

германия

польша

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севьера считает, что у НАТО есть три года на подготовку войны с Россией. Таким образом он скорректировал заявление экспертов Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), которые полагают, что Россия нападет на страны НАТО через пять-девять лет.- Александр, на чем основаны такие расчеты?- Это даже не расчеты, это нагнетание обстановки и наполнение пространства не соответствующей действительности информацией. Если следовать логике и Немецкого совета по международным отношениям, и польского чиновника, это означает, что Россия планирует сначала расправиться с несчастной Украиной, а потом накинуться на восточноевропейские страны, за три-четыре года их уничтожив, потом к году 2033-му выйти к берегам Рейна.Это безумная геополитическая фантазия, не имеющая ничего общего с реалиями, но прекрасно укладывающаяся в общий антироссийский нарратив, культуру отмены и попытку выстроить железный занавес между Европой и Россией. И у наших западных противников это хорошо получается. Подобная истерия направлена на консолидацию собственного общества, для последующей возможной отмены гражданских свобод для перевода ЕС на военные рельсы.Для консолидации общества нужно создать образ врага. В польском политическом классе, в медийном пространстве тема российского вторжения муссируется чуть ли не с начала 90-х годов. То, что Германия начала плясать под эту же дудку, прискорбный факт, потому что последние десятилетия германо-российские отношения выстраивались динамично, и мы были стабильными надежными партнерами. Но нынешнее политическое руководство Германии готово уничтожить собственную экономику ради сохранения антироссийского нарратива. Предполагать, что Россия собирается напасть на весь блок НАТО, а нападение на Польшу будет означать нападение на всех членов Альянса, а это минимум три ядерные державы, не соответствует никакой политической логики. Это чистейшей воды политическое фэнтези, направленное на выжимание военных бюджетов для своих стран.Напомню, что в Германии жесточайший бюджетный кризис. Коалиция с трудом договаривается о бюджете на 2024 год. Власти вынуждены урезать социальные расходы и постепенно демонтировать систему социально ориентированной рыночной экономики для ее милитаризации. Дикая антироссийская истерия направлена на консолидацию общества и отвлечение его от внутренних проблем.- Тем временем в Германии раздаются призывы к украинским беженцам вернуться на родину и вступить в ряды ВСУ. Готовы ли немецкие власти приступить к реальной депортации украинских мужчин, или это очередная фантазия?- За последние годы в Германии ни разу не ставился вопрос о массовом выдворении беженцев. Такие эксцессы носили единичный характер. В 2020 году несколько самолетов с афганскими беженцами отправили обратно, мотивируя тем, что на тот момент Афганистан считался безопасным государством. Чтобы получить статус беженца в Германии, нужно подтвердить, что на родине тебе угрожает опасность либо из-за политического экстремизма, либо боевых действий. Выдворение беженцев, которые прибыли из страны, где идут боевые действия для германского законодательства нонсенс.Но с учетом нынешней сюрреалистической ситуации и попытками продлить жизнь режима Зеленского вполне возможно, что к этим мерам прибегут. В Германии находится по разным оценкам от 3 до 5 миллионов украинских беженцев. Многие из них призывного возраста, поэтому нельзя исключать массовую облаву с овчарками для формирования штурмовых бригад ВСУ на территории Германии. Это звучит дико, но сейчас наступает ситуация, которая не вписывается в любую человеческую логику.- Создается впечатление, что европейцы более последовательны в своем стремлении поддержать Киев. Генсек НАТО недавно снова призвал продолжать военную помощь украинской армии. Почему так происходит?- Подход американцев заключается в следующем. Они действуют исходя из политики интересов. Европейцы исходят из политики ценностей. Политика ценностей создавалась и культивировалась в течение десятилетий, в том числе американцами через различные неправительственные фонды. Создавалась цела плеяда политиков и журналистов, которые действовали в рамках политики ценностей, лишенной здравого смысла. Американцы оставили за собой право действовать в Realpolitik. Если ситуация не соответствует их интересам, они из нее уходят, как в Афганистане или сейчас на Украине. Фактически США выходят из европейского конфликта, оставляя европейцев один на один. А европейский политический класс не может позволить себе такого крутого разворота на 180 градусов и по инерции продолжают раскручивать проукраинскую тему, потому что это уже укоренившаяся политика ценностей. Поэтому европейцы будут до конца тянуть локомотив поддержки Украины.- Что же будет после победы России на Украине?- Это очень сложно сейчас прогнозировать, потому что европейцы и американцы будут склонять украинский режим к переговорам. Зеленский будет выступать героически против. Но март следующего года, когда в России пройдут выборы, – это предел. То есть возможна попытка военного переворота на Украине. Украинские военные пытаются зафиксировать свои политические позиции. Если Зеленский по-прежнему будет не в адеквате, возможно, его попытаются устранить.Кстати, попытка отравить жену Буданова возможно, было предупреждением главе украинской разведки, если он попытается войти в политику.Можно предполагать следующее. Цели СВО – это освобождение Одессы, Николаевской области, Херсона – будут достигнуты. Скорее, эти области войдут в состав России. Польша заберет себе запад Украины, куда под видом гуманитарного контингента будут введены войска. Остается некое Гуляйполе: Киевская, Полтавская и Днепропетровская области.Это будет Укросомали, где отдельные военно-политические группировки будут бороться за власть. Какая-то европейская и американская помощь этому "Сомали" будет продолжаться, а дальнейшая ситуация будет зависеть от того, насколько этот анклав будет управляем.

https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html

https://ukraina.ru/20231205/1051757486.html

https://ukraina.ru/20231205/1051763246.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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