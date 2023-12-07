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В Сенате США заблокировали финансирование Украины. Но хоронить ее рано

В Сенате США заблокировали финансирование Украины. Но хоронить ее рано - 07.12.2023 Украина.ру

В Сенате США заблокировали финансирование Украины. Но хоронить ее рано

В среду, 6 декабря (7 декабря по московскому времени), Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине.

2023-12-07T07:49

2023-12-07T07:49

2023-12-07T07:49

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геополитика

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зарубежье

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Это пока не отказ от финансирования Украины, а, возможно, некоторая задержка до согласования позиций в Конгрессе политических сил и элит США. При этом G7 в тот же день подтвердила свою позицию на всестороннюю, прежде всего военную поддержку Украины. А президент США Джо Байден назвал решение Сената - сумасшествием и пригрозил, что, если Россия победит в российско-украинском конфликте, Путин пойдет дальше, нападет на страны НАТО.Какова же цена на сегодня российско-украинского конфликта для Запада?322,7 млрд долларов вложили в Украину её спонсоры за полтора года — с начала СВО и вплоть до конца сентября 2023 года. Если более детально, военной помощи Украине предоставили на 128,7 млрд долларов, финансовой на 175,9 млрд долларов. Ещё 18 млрд долларов пришлись на гуманитарную помощь. И все эти деньги ушли в никуда так как поддерживать Украину придётся на протяжении неопределённо долгого времени. Россия не побеждена, а перспектива завершения конфликта на приемлемых для коллективного Запада условиях не просматривается. Впрочем, коллективного Запада уже тоже нет.Весна 2022: вера в блицкриг УкраиныВ начале СВО США удалось без особых проблем торпедировать прямые переговоры между Москвой и Киевом в Турции — Вашингтон не желал создать прецедент, позволяя кому-либо кроме себя силой менять геополитическую ориентацию страны. При этом перекладывать вину на экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, как это сделал недавно глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, не стоит — киевской власти хотелось не мира, а военной победы. Она верила в победу, тем более что тогда ВС РФ столкнулись с упорным сопротивлением ВСУ на севере Украины и споткнулись о проблемы с логистикой (связь по автодорогам, отсутствие железнодорожного сообщения, невозможность использовать аэропорт Гостомеля для снабжения войск и переброски подкреплений).Россия оказалась не готова к полномасштабным боевым действиям так как изначально СВО планировалась чем-то сродни операции по силовой поддержке госпереворота в Киеве или же в качестве инструмента по принуждению киевской власти к принятию условий России. Эти условия были очерчены президентом Путиным: сокращение ВСУ (демилитаризация), нейтральный и внеблоковый статус, а также отмена дискриминационных законов (денацификация).ВС РФ тогда заняли бОльшую территорию, чем могли контролировать, что обернулось отступлением в Харьковской области, а также оставлением правобережных районов Херсонской области. Слабость России, вызванной неготовностью к изменившемуся формату противостояния, была воспринята Киевом как собственная сила.Харьков и Херсон сыграли с Киевом злую шутку, окрылив власти и вселив в население веру в скорую и неизбежную победу над Россией. Этой верой украинская власть заразила элиты США и ЕС. Так началась история с контрнаступлением, вину за провал которого теперь Киев и США перекладывают друг на друга по формуле "У победы много отцов, а поражение всегда сирота".Год назад Украина была фактором, делающим Запад коллективным, но теперь единение на Западе есть лишь по вопросу как уклониться от поддержки Украины.Осень 2023: коси и забивайСтратегия "Косить и забивать" — не прихоть со стороны спонсоров, а единственно рациональная линия поведения в условиях провалившегося контрнаступления. 322,7 млрд долларов, инвестированных в Украину, киевская власть никогда бы не смогла вернуть — ей просто нечем отдавать эти долги. Она не может предложить ничего такого, что ещё не получил Запад: миллионы человек уже выехали, урожай уже взят под контроль — либо через опосредованное управление сельхозземлями или через неэквивалентную торговлю, — минерально-сырьевая база Украины уникальной не является, поэтому большой ценностью не представляет. Вернуть Западу 322,7 млрд долларов должна была Россия в виде контрибуций спонсорам Украины и репараций самой Украине. Дань могла быть выплачена либо напрямую, либо через конфискацию российских золотовалютных резервов.Но взыскать эти деньги с России не удалось так как контрнаступление — ключевой инструмент принуждения — провалилось. Вложенные миллиарды теперь можно лишь списать, но не вернуть. А это - прямые убытки, без учёта косвенных: репутационных потерь в глазах страна Азии и Африки, ухудшения инвестиционного климата из-за истории с заморозкой ЗВР и финансовых санкций, деиндустриализации, вызванной удорожанием энергоносителей и ограничением экспорта.За всё это придётся нести политическую ответственность тем, кто принимал решения о поддержке Украины, и введении санкций против России. И в данном случае не суть важно, что считать победой России в данном конфликте и моментом наступления этой победы. Важно то, что цель Запада не достигнута.Каждый в этой ситуации пытается косить по-своему.· Венгрия под руководством Виктора Орбана изначально заняла особую позицию по украинскому конфликту, пытаясь минимизировать его негативные влияния на свою экономику. Теперь на Венгрию удобно перекладывать ответственность за задержки с финансированием.· Словакия объективно исчерпала возможности по поддержке Украины, а экономические проблемы, вызванные антироссийскими санкциями Брюсселя, привели к победе партии SMER Роберта Фицо.· В Польше на фоне вала украинского зерна, конкуренции с украинскими дальнобойщиками на европейских дорогах и предвыборных проблем партии Право и Справедливость, Украина стала вопросом внутренней политики, который нельзя было игнорировать.· В Румынии свои счёты с Киевом, который внаглую углубил свой участок Дуная, приготовившись отнять у Бухареста статус владельца единственного выхода из Дуная в Чёрное море.· В Нидерландах на парламентских выборах победил Гердт Велдерс, чья партия уже голосовала за снятие санкций с России.· В США для демократов оказались важнее не украинцы, а голоса латиноамериканских мигрантов, тогда как у республиканцев приоритет — депортация нелегалов и строительство стены с Мексикой.· В Германии рейтинги правящей "светофорной" коалиции ещё в июле упали до рекордно низкого уровня. И пока МИД в лице Анналены Бербок обещает Украине остаться надёжным партнёром, глава Минобороны Борис Писториус отмечает, что Германия не является союзником Украины, а канцлер Олаф Шольц сокращает объём поддержки Украины.· В Великобритании рейтинги правящей Консервативной партии упали до наименьшего уровня за 15 лет ещё в ноябре 2022 года, поэтому и партии грозит разгром на грядущих парламентских выборах. Лондон в последнее время в украинском конфликте ведёт себя аномально тихо, хотя ранее сильнее всех рвал на себе рубаху.· В Болгарии президент Румен Радев наложил вето на закон о безвозмездной передаче Украине 100 бронетранспортёров.Все эти телодвижения были предсказуемы — автор о них писал ещё 2 марта 2023 года. США, уверовав в возможность победить Россию силами Украины, убедили в этом своих европейских союзников/вассалов в возможности блицкрига. Россия, не сумев сокрушить Украины, приготовилась к войне на истощение, и эта ставка уже дала политические плоды — в стане западных противников России разброд и шатание с попыткой всячески уклониться от поддержки Украины.2024: не дать России победитьВ 2024 году Украина и Россия поменяются местами: желание наступать у киевской власти есть, но нет сил, а у России есть силы, но пока нет желания — слишком высока цена провала. Именно поэтому на 2024 год заложены рекордные расходы на безопасность и оборону — 14,2 трлн рублей или 38,6% расходов федерального бюджета.И раз сами победить в украинском кризисе США не смогли, то они попытаются сделать так, чтобы победа России не выглядела слишком убедительной. Киев в итоге получит деньги и оружие, но сильно меньше того, на что там надеялись, да ещё и ценой различных уступок и унижений. Задача США — не позволить рухнуть фронту на Украине, показав России, что победа недостижима даже в момент максимальных усилий, а затем навязать перемирие/мир. Для это на Украине в следующем году будут с двойным остервенением отлавливать возрастных студентов, получающих второе высшее образование ради отсрочки от армии, пытающихся найти свою дыру в границе уклонистов. Для этого бизнесменов будут трясти как липку, а пенсионерам и льготникам затянут пояса вокруг шеи. И не суть важно, будут парламентские и президентские выборы или нет, победит Зеленский Залужного или из их противостояния победителем выйдет мимикрирующий под правдоруба Арестович*. Отлов мужчин и размен их жизней на российские снаряды является единственным способом для киевской власти выиграть для себя время, а для демократов способом не проиграть выборы президента Дональду Трампу с разгромным счётом.Для США - российско-украинский конфликт - дело принципа, геополитического выбора, в конце концов, геополитического выбора - оставаться гегемоном или переходить к многополярности, а значит, быть всего лишь одним из центров принятия решений. Поэтому деньги и оружие для Украины найдут, хотя единства в этом вопросе у Запада нет.Украина во всей этой истории проиграла, но хоронить её рано.*Разыскивается в РФ за призывы к террористическим актам.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, сша, геополитика, россия, зарубежье