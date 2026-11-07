https://ukraina.ru/20261107/budanov-rvtsya-k-vlasti-glava-ofisa-pod-shumok-primeryaet-kreslo-zelenskogo--1084327945.html

Буданов* рвётся к власти: глава Офиса под шумок примеряет кресло Зеленского

Буданов* рвётся к власти: глава Офиса под шумок примеряет кресло Зеленского - 07.11.2026 Украина.ру

Буданов* рвётся к власти: глава Офиса под шумок примеряет кресло Зеленского

Буданов* преследует свои политические цели и не исключает, что в какой-то момент мог бы занять место Зеленского. Его приезд в Петропавловскую Борщаговку — попытка упредить Зеленского в купировании кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2026-11-07T19:30

2026-11-07T19:30

2026-11-07T19:33

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иван скориков

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2 ноября глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* приехал к частному дому в Петропавловской Борщаговке, где, по данным СМИ, пытали людей. Он пообещал разобраться — а на следующий день начали задерживать не причастных к пыткам, а участников протеста. Позже Буданов* назвал случившееся недопустимым, но дело, по сообщениям СМИ, завели о превышении полномочий военными, а не о подпольной тюрьме.Отвечая на вопрос, играет ли глава Офиса против Зеленского, Скориков заявил: "Буданов* преследует свои политические цели. Это амбициозный человек. Да, у него ситуативный тандем с Зеленским. Но он не исключает, что в какой-то момент он мог бы занять его место".По его словам, приезд главы Офиса в Борщаговку — это попытка упредить Зеленского: ему нужно показать, что он чуть ли не первым увидел проблему и хочет её разрешить. Как пояснил Скориков, этим Буданов* стремится опередить Зеленского в купировании кризиса — на случай, если история получит развитие и начнёт топить рейтинги главы киевского режима.Эксперт отметил, что эта история не останется незамеченной и на Западе. "На Западе стали жестко ругать украинских коррупционеров, но по-прежнему закрывают глаза на зверства ТЦК. Хотя, казалось бы, права человека – это база для западной демократии", — подчеркнул он.Если Буданову* первому удастся преподнести себя как эффективного решателя этой проблемы, у него могут появиться больше сторонников: и на Западе, и на Украине, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Весной 2027 года в Европе начнутся процессы, которые могут поменять ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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