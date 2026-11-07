Стрельба в Кракове: пять погибших - 07.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261107/strelba-v-krakove-pyat-pogibshikh-1084342690.html
Стрельба в Кракове: пять погибших
Стрельба в Кракове: пять погибших - 07.11.2026 Украина.ру
Стрельба в Кракове: пять погибших
В центре Кракова раздались выстрелы, есть погибшие
2026-11-07T18:40
2026-11-07T18:40
новости
краков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/07/1084342567_0:6:981:557_1920x0_80_0_0_75f97ba566904223934d98fed8537ad6.jpg
О стрельбе в Кракове сообщил представитель местной полиции Хуберт Цеплый."Около 15:03 (17:03 по Москве – Ред.) на улице Славковской &lt;...&gt; произошла стрельба. Выстрелы были произведены из проезжающего мимо автомобиля", — заявил он.По информации польской полиции погибли пять человек. Десять человек, в т.ч. двое полицейских пострадали."В результате инцидента на Главной рыночной площади погибли пять человек, более десяти получили ранения. Нападавший был ранен полицейскими и в настоящее время доставляется в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы", – сообщили в полиции.По информации СМИ, подозреваемый передвигался на чёрном авто. При попытке скрыться он попал в аварию: его машина столкнулась с другим автомобилем. На обнародованных видео заметно, как сотрудник полиции лежит на земле рядом с человеком в военном камуфляже, маске-балаклаве и каске. Рядом лежит автоматическая винтовка.Полиция проводит расследование.
краков
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/07/1084342567_15:0:758:557_1920x0_80_0_0_dbc14cbef253318044ab6ec2e17949ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, краков, москва
Новости, Краков, Москва

Стрельба в Кракове: пять погибших

18:40 07.11.2026
 
© YouTube / Telewizja Republikaстрельба в Кракове
стрельба в Кракове - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© YouTube / Telewizja Republika
Читать в
ДзенTelegram
В центре Кракова раздались выстрелы, есть погибшие
О стрельбе в Кракове сообщил представитель местной полиции Хуберт Цеплый.
"Около 15:03 (17:03 по Москве – Ред.) на улице Славковской <...> произошла стрельба. Выстрелы были произведены из проезжающего мимо автомобиля", — заявил он.
По информации польской полиции погибли пять человек. Десять человек, в т.ч. двое полицейских пострадали.
"В результате инцидента на Главной рыночной площади погибли пять человек, более десяти получили ранения. Нападавший был ранен полицейскими и в настоящее время доставляется в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы", – сообщили в полиции.
По информации СМИ, подозреваемый передвигался на чёрном авто. При попытке скрыться он попал в аварию: его машина столкнулась с другим автомобилем. На обнародованных видео заметно, как сотрудник полиции лежит на земле рядом с человеком в военном камуфляже, маске-балаклаве и каске. Рядом лежит автоматическая винтовка.
Полиция проводит расследование.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКраковМосква
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:30Буданов* рвётся к власти: глава Офиса под шумок примеряет кресло Зеленского
19:07"ИИ есть?!": переговорщик Зеленского переложил ответственность за воровство на Россию
18:40Стрельба в Кракове: пять погибших
18:32"Вам нужно сбивать все сразу": зачем "Герберам" боевая часть в 25 килограммов — эксперт
18:25"Мы сделали всё возможное": Германия больше не может передавать Зеленскому ракеты
18:03Смертельный призыв: как эпилептика отправили на войну, а потом бросили умирать
18:00Киев отрезан от АЭС, "Рассвет" на передовой, Буданов* наступил на языковую мину. Итоги 7 ноября
17:43"Чому не державною?": Буданов* боролся за "Азов"**, а нарвался на штраф
17:39Taurus не полетит?: АдГ блокирует поставки, но Берлин может тайно готовить сделку
16:22Принуждавший журналистку к сексу Зализняк высмеял противников тюрьмы "Азова"*
15:58Протеже Довженко и икона украинских шестидесятников. 90 лет Николаю Винграновскому
14:58Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября
14:36"Голоса в голове приказали!": стали известны подробности покушения на Трампа
13:54"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан
13:31Киев уходит с молотка: началась грандиозная распродажа украинской столицы
12:56"Мерзостно это выглядит": "Наш военкор" Кличко ответил Зеленскому на обвинения
12:39Силовики и дипломаты: Песков назвал имена российской переговорной группы
12:02"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса
11:59История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии 21:55
11:18Не намучишься — не научишься. Один день на учениях "БАРС-Сармат"
Лента новостейМолния