https://ukraina.ru/20261107/strelba-v-krakove-pyat-pogibshikh-1084342690.html

Стрельба в Кракове: пять погибших

Стрельба в Кракове: пять погибших - 07.11.2026 Украина.ру

Стрельба в Кракове: пять погибших

В центре Кракова раздались выстрелы, есть погибшие

2026-11-07T18:40

2026-11-07T18:40

2026-11-07T18:40

новости

краков

москва

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О стрельбе в Кракове сообщил представитель местной полиции Хуберт Цеплый."Около 15:03 (17:03 по Москве – Ред.) на улице Славковской <...> произошла стрельба. Выстрелы были произведены из проезжающего мимо автомобиля", — заявил он.По информации польской полиции погибли пять человек. Десять человек, в т.ч. двое полицейских пострадали."В результате инцидента на Главной рыночной площади погибли пять человек, более десяти получили ранения. Нападавший был ранен полицейскими и в настоящее время доставляется в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы", – сообщили в полиции.По информации СМИ, подозреваемый передвигался на чёрном авто. При попытке скрыться он попал в аварию: его машина столкнулась с другим автомобилем. На обнародованных видео заметно, как сотрудник полиции лежит на земле рядом с человеком в военном камуфляже, маске-балаклаве и каске. Рядом лежит автоматическая винтовка.Полиция проводит расследование.

краков

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новости, краков, москва