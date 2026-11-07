https://ukraina.ru/20261107/prinuzhdavshiy-zhurnalistku-k-seksu-zaliznyak-vysmeyal-protivnikov-tyurmy-azova-1084339456.html

Принуждавший журналистку к сексу Зализняк высмеял противников тюрьмы "Азова"*

Принуждавший журналистку к сексу Зализняк высмеял противников тюрьмы "Азова"* - 07.11.2026 Украина.ру

Принуждавший журналистку к сексу Зализняк высмеял противников тюрьмы "Азова"*

Украинский военный Иван Пилипчук, более известный как Иван Зализняк, рассказал, как помогал разгонять протестующих под тайной тюрьмой "Азова"* в Киеве

2026-11-07T16:22

2026-11-07T16:22

2026-11-07T16:22

новости

россия

змеиный

мариуполь

корчинский

"азов"

азовсталь

youtube

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О том, что происходило у тайной тюрьмы "Азова"* Иван Пилипчук рассказал в интервью националисту Дмитрию Корчинскому**."Сейчас [Иван] служит в "Рейде", до этого был в ГУРе. Его нога была первой, которая ступила на остров Змеиный, когда его освобождали <…> Из всех людей, с которыми знаком я, Иван читает больше всех", – восторженно представил Корчинский** зрителям своего Youtube-канала Пилипчука.Сам Пилипчук сообщил, что оказался на месте событий случайно."Я попал туда абсолютно случайно. Мой близкий товарищ, который прошёл бои в Мариуполе, прошёл "Азовсталь", у него есть четыре тяжёлых ранения, он имеет звание "Герой Украины", пригласил меня вчера вечером поесть. У него зазвонил телефон, ему сказали, что что-то происходит на Петропавловской Борщаговке, и попросили подъехать. Он сейчас на очень высокой должности в "Азове"*", – рассказал Пилипчук о том вечере, когда на окраине Киева обнаружили пыточную "Азова"*.Высокопоставленный "азовец"* по имени Денис предложил отвезти Пилипчука домой, однако тот отказался, вместо этого напросившись поехать с одним из командиров "Азова"*.По словам Пилипчука он и другие прибывшие на выручку "Азову"* построились и начали наступление на толпу. При этом во время наступления молодчики читали "Молитву украинского националиста". Толпа не рискнула противостоять крепким молодым людям, имеющим боевой опыт.""Молитва украинского националиста" подействовала на них. Они растворились. Они превратились в простых прохожих. В журналистов. В блогеров. На "я же с вами", на "а я тут просто проходил". И все эти агрессивные люди <…> превратились в "писающего мальчика под себя". Я не помню, в какой это книге в детстве прочитал, но если ты не готов пролить кровь за свои убеждения, то они ничего не стоят", – хвастался радикал.По его словам, у протестующих якобы были тактические перчатки с усилением костяшек, а также газовые баллончики.Отдельно националист высмеял и 14-летнего Алексея Пекура, которого сбили кирпичом со стены, затащили в тайную тюрьму "Азова"*, где избивали и резали ножом"Я захожу и смотрю, лежит какой-то малой с разорванными штанами (...). Разговаривал, полностью был адекватным. А "мальчиком в трусиках" он стал, когда вышел к толпе", – глумился Пилипчук.При этом он утверждал, что штаны на юноше якобы порвались при падении, хотя сам Пекур рассказывал, что его избивали и резали ножами.Примечательно, что Зализняк в 2026 году попал в скандал с сексуальным подтекстом. Украинская журналистка Маричка Довбенко рассказала о том, что Зализняк пытался принудить её к сексу."Есть такое интервью, о котором я очень жалею, что оно вообще состоялось. Это интервью, после которого я очень долго не звала мужчин на интервью "У ліжку" ("В постели" – Ред.). Это человек, которого я очень уважаю. Это военный. Произошла очень неприятная история, потому что он пришел на интервью раньше запланированного времени и начал выдвигать условия, при которых он запишет это интервью. Если это не будет выполнено, то он не будет записывать", – заявила Довбенко в интервью Мирославе Мандзюк.Имени военного она не назвала.Мандзюк уточнила, идет ли речь о домогательствах, и Довбенко ответила утвердительно и расплакалась."Угу. Дело в том, что он пришел первый, и никого не было. И я просто писала оператору, сидела вот так и писала: "Где ты? Когда ты будешь?"" – вспоминала о травмирующем опыте ДовбенкоВедущая призналась, что ей удалось избежать изнасилования уговорами."Я просила. Я просила его. Я даже говорила такие фразы, типа: "Не обижай меня, пожалуйста". Это было настолько ужасно. Я говорила: "Ну я же тебя так уважаю, ты военный", и так дальше. Он говорит: "Да все окей, я пошел". И тут я такая: "Ну подожди, мы же договаривались про интервью", понимаешь?" – описала она ситуацию.В итоге интервью журналистка всё же взяла. Это интервью она выложила на YouTube. Ведущая не стала называть имя и фамилию этого человека, но отметила, что после этого долго не приглашала к себе на интервью мужчин, а когда возобновила, то уже записывала разговоры не в постели под одеялом, что было "фишкой" проекта, а на диване."Это человек довольно влиятельный. Интервью есть на моем канале. Я понимаю, что не все военные идеальные. Я безгранично благодарна всем военным, которые защищают нашу страну. Но у меня была такая история", – подчеркнула Довбенко.В комментариях под этим интервью на канале Мандзюк уточнили, был ли этим мужчиной Залиняк-Пилипчук. И Довбенко ответила утвердительно.До этого, в 2022 году, Пилипчук прославился издевательствами над матерями погибших российских солдат. Он звонил им по телефонам погибших бойцов и доводил женщин до истерики. В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Пилипчука. Его обвинил в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ – "Теракт". Судебная санкция была необходима для организации его международного розыска.* – запрещённая в РФ организация** – внесён в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20261107/nakazat-nevinovnykh-chto-vlasti-ukrainy-skryvayut-v-pytochnoy-azova-1084318469.html

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